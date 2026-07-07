https://sputniknews.uz/20260707/uzbekistan-innoprom-sanoat-mahsulot-namoyish-58869486.html
Ўзбекистон “ИННОПРОМ-2026”да 191 турдаги саноат маҳсулотини намойиш этмоқда
Ўзбекистон “ИННОПРОМ-2026”да 191 турдаги саноат маҳсулотини намойиш этмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Екатеринбургдаги “ИННОПРОМ-2026” халқаро саноат кўргазмасида 264 квадрат метрлик миллий стенд билан қатнашмоқда. Экспозицияда 8 та йўналиш бўйича қарийб 191 турдаги маҳсулот намойиш этилган.
2026-07-07T09:58+0500
2026-07-07T09:58+0500
2026-07-07T09:58+0500
иннопром халқаро саноат кўргазмаси
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
россия
кўргазма
иқтисод
экспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/07/58869176_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a68a11f45a15e9250a6b3ef85ef9b75.jpg
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Екатеринбург шаҳрида “ИННОПРОМ-2026” халқаро саноат кўргазмаси ўз ишини бошлади. Унда Ўзбекистон делегацияси ҳам иштирок этмоқда, деб хабар берди Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати.Делегацияга Бош вазир ўринбосари Очилбой Раматов ҳамда инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов бошчилик қилмоқда.6–9 июль кунлари ўтаётган кўргазмада Ўзбекистон 9 та вазирлик, идора ва тармоқ ташкилотлари иштирокида шакллантирилган 264 квадрат метрлик миллий стенд билан қатнашмоқда.Экспозицияда мамлакатнинг экспорт ва инвестиция салоҳияти, шунингдек, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг қуйидаги йўналишлардаги имкониятлари намойиш этилган:— қишлоқ хўжалиги;— тоғ-геология соҳаси;— қурилиш материаллари ишлаб чиқариш;— кимё ва фармацевтика саноати;— электротехника;— автомобилсозлик;— тўқимачилик;— чарм-пойабзал саноати.Жами 8 та йўналиш бўйича тайёр ва ярим тайёр маҳсулотлар, ишлаб чиқариш технологиялари ҳамда инновацион ечимларни ўз ичига олган қарийб 191 турдаги маҳсулот тақдим этилган.Ўзбекистоннинг “ИННОПРОМ-2026”даги иштироки саноат кооперациясини кенгайтириш, миллий брендларни илгари суриш, қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ҳамда учинчи давлатлар бозорларига чиқиш имкониятларини оширишга қаратилган.Маълумот учун, “ИННОПРОМ-2026” 6–9 июль кунлари Екатеринбургда ўтказилмоқда. Бу йилги кўргазманинг бош мавзуси “Саноат 360: Чегарасиз ишлаб чиқариш” деб белгиланган.
https://sputniknews.uz/20260706/eaeu-muhim-hamkorlik-platforma-58861588.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/07/58869176_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_483d7a9c2c28a5ce86ee11a9a90cad00.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иннопром халқаро саноат кўргазмаси, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, россия, кўргазма, иқтисод, экспорт
иннопром халқаро саноат кўргазмаси, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, россия, кўргазма, иқтисод, экспорт
Ўзбекистон “ИННОПРОМ-2026”да 191 турдаги саноат маҳсулотини намойиш этмоқда
Екатеринбургда очилган халқаро кўргазмада Ўзбекистон 264 квадрат метрлик миллий стенд билан иштирок этмоқда.
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Екатеринбург шаҳрида “ИННОПРОМ-2026” халқаро саноат кўргазмаси ўз ишини бошлади. Унда Ўзбекистон делегацияси ҳам иштирок этмоқда, деб хабар берди Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати
.
Делегацияга Бош вазир ўринбосари Очилбой Раматов ҳамда инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов бошчилик қилмоқда.
6–9 июль кунлари ўтаётган кўргазмада Ўзбекистон 9 та вазирлик, идора ва тармоқ ташкилотлари иштирокида шакллантирилган 264 квадрат метрлик миллий стенд билан қатнашмоқда.
Экспозицияда мамлакатнинг экспорт ва инвестиция салоҳияти, шунингдек, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг қуйидаги йўналишлардаги имкониятлари намойиш этилган:
— қишлоқ хўжалиги;
— тоғ-геология соҳаси;
— қурилиш материаллари ишлаб чиқариш;
— кимё ва фармацевтика саноати;
— электротехника;
— автомобилсозлик;
— тўқимачилик;
— чарм-пойабзал саноати.
Жами 8 та йўналиш бўйича тайёр ва ярим тайёр маҳсулотлар, ишлаб чиқариш технологиялари ҳамда инновацион ечимларни ўз ичига олган қарийб 191 турдаги маҳсулот тақдим этилган.
Ўзбекистоннинг “ИННОПРОМ-2026”даги иштироки саноат кооперациясини кенгайтириш, миллий брендларни илгари суриш, қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ҳамда учинчи давлатлар бозорларига чиқиш имкониятларини оширишга қаратилган.
Маълумот учун, “ИННОПРОМ-2026” 6–9 июль кунлари Екатеринбургда ўтказилмоқда. Бу йилги кўргазманинг бош мавзуси “Саноат 360: Чегарасиз ишлаб чиқариш” деб белгиланган.