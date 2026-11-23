https://sputniknews.uz/20261123/samarkand-turkologiya-qurultoy-62227989.html
Юз йилдан сўнг: Самарқандда II Бутунжаҳон туркология қурултойи бўлиб ўтди
Юз йилдан сўнг: Самарқандда II Бутунжаҳон туркология қурултойи бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда II Бутунжаҳон туркология қурултойи бўлиб ўтди. Аслида уни 1928 йилда шу шаҳарда ўтказиш режалаштирилган эди. Бир асрдан сўнг олимлар яна лотин алифбоси, тил ва ёзув масалаларига қайтди.
2026-11-23T10:59+0500
2026-11-23T10:59+0500
2026-11-23T10:59+0500
туркий тилли миллатлар
лотин алифбоси
ўзбек тили
олимлар
самарқанд
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/17/62226713_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b61e6acebca20f54c333409db34ace1e.jpg
ТОШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Самарқандда 1926 йилда Бокуда ўтказилган биринчи Туркология қурултойининг 100 йиллигига бағишланган II Бутунжаҳон туркология қурултойи бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Қизиғи шундаки, иккинчи қурултойни 1928 йилда айнан Самарқандда ўтказиш режалаштирилган эди. Бироқ бу режа амалга ошмай, иккинчи Туркология қурултойи қарийб бир аср давомида ўтказилмаган.Ўша даврда энг қизғин баҳсларга сабаб бўлган мавзулардан бири лотин алифбосига ўтиш масаласи эди.Орадан бир аср ўтиб, Самарқандда йиғилган олимлар яна шу мавзуга қайтди. Хусусан, Ўзбекистон лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосини такомиллаштириш борасида олиб борилаётган ишларни тақдим этди.Туркий давлатлар ташкилотига аъзо бошқа мамлакатларда ҳам ушбу йўналишда амалга оширилаётган ишлар муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20250814/turkiyshunoslar-oltoy-uchrashuv-51237939.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/17/62226713_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0e36ebc894a972f3c85e36bbfc4fa4fe.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туркий тилли миллатлар, лотин алифбоси, ўзбек тили, олимлар, самарқанд, жамият
туркий тилли миллатлар, лотин алифбоси, ўзбек тили, олимлар, самарқанд, жамият
Юз йилдан сўнг: Самарқандда II Бутунжаҳон туркология қурултойи бўлиб ўтди
Самарқандда илк қурултойнинг 100 йиллигига бағишланган халқаро анжуман ўтди. Унда лотин алифбоси масаласи ҳам муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik.
Самарқандда 1926 йилда Бокуда ўтказилган биринчи Туркология қурултойининг 100 йиллигига бағишланган II Бутунжаҳон туркология қурултойи бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Қизиғи шундаки, иккинчи қурултойни 1928 йилда айнан Самарқандда ўтказиш режалаштирилган эди. Бироқ бу режа амалга ошмай, иккинчи Туркология қурултойи қарийб бир аср давомида ўтказилмаган.
1926 йилги Боку қурултойида етакчи туркологлар, тилшунослар ва адабиётшунослар тил ва ёзув, этнография, тарих, адабиёт, терминология ҳамда таржима масалаларини муҳокама қилган эди.
Ўша даврда энг қизғин баҳсларга сабаб бўлган мавзулардан бири лотин алифбосига ўтиш масаласи эди.
Орадан бир аср ўтиб, Самарқандда йиғилган олимлар яна шу мавзуга қайтди. Хусусан, Ўзбекистон лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосини такомиллаштириш борасида олиб борилаётган ишларни тақдим этди.
Туркий давлатлар ташкилотига аъзо бошқа мамлакатларда ҳам ушбу йўналишда амалга оширилаётган ишлар муҳокама қилинди.