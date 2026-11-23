https://sputniknews.uz/20261123/russia-ukraine-harbiy-infratuzilma-zarba-62242115.html
Песков: Россия Украинадаги ҳарбий инфратузилмага зарбаларни давом эттиради
Песков: Россия Украинадаги ҳарбий инфратузилмага зарбаларни давом эттиради
Sputnik Ўзбекистон
Песков Россия Украинадаги ҳарбий объектларга зарбаларни давом эттиришини билдирди. У Европа билан мулоқот, Константиновкадаги гуманитар ташаббус ва Россиянинг музлатилган активлари бўйича Москва позициясини ҳам айтди.
2026-11-23T18:24+0500
2026-11-23T18:24+0500
2026-11-23T18:24+0500
дмитрий песков
европа иттифоқи
украина
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/17/62241723_0:22:3072:1750_1920x0_80_0_0_e1ea286052801365b4f3e3d46e3cd2e0.jpg
ТОШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Украинадаги ҳарбий инфратузилмага ҳар куни кенг кўламли комплекс зарбалар беришни давом эттирмоқда. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди, деб хабар берди РИА Новости.Журналистлар ундан сўнгги 48 соат ичида Россияга уюштирилган ҳужум уринишларига Москва қандай жавоб беришини сўрашди.Европа билан мулоқотМосква Европа давлатлари билан мулоқот бошлашни режалаштирмоқда. Бундан мақсад уларнинг Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал этишга қанчалик тайёрлигини аниқлашдир.У, шунингдек, "хоҳловчилар коалицияси" тинчликка интилаётганми ёки урушни давом эттиришни хоҳлаяптими, деган саволни қўйди.Константиновкадаги гуманитар миссияМосква Константиновкада гуманитар операция ўтказиш ташаббусидан воз кечмаган.У Зеленский ва Киевнинг бошқа вакиллари баёнотларини Украина томони бундай гуманитар амалиётни давом эттиришни истамаётганининг белгиси сифатида баҳолади. Бироқ Россия ўз тайёрлигини сақлаб қолмоқда.Россиянинг музлатилган активлариМосква Европа Иттифоқида Россиянинг музлатилган активларидан Украинани молиялаштириш учун фойдаланиш масаласига ҳам муносабат билдирди.Россия томони активларнинг блокланиши ва улардан келадиган фоизларнинг ишлатилишини ноқонуний деб ҳисоблайди ҳамда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун барча қонуний чораларни кўради.Маълумот учун, Euroclear депозитарийсида Россиянинг 200 млрд еврога яқин музлатилган активлари сақланмоқда.
https://sputniknews.uz/20261118/europe-ukraine-tajovuzkor-bayonotlar-62102346.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/17/62241723_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18ab22dddb9f1ffb6b82606477072194.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дмитрий песков, европа иттифоқи, украина, россия
дмитрий песков, европа иттифоқи, украина, россия
Песков: Россия Украинадаги ҳарбий инфратузилмага зарбаларни давом эттиради
Песков Россия Украинадаги ҳарбий объектларга зарбалар давом этишини айтди. Шунингдек, Европа билан мулоқотга ҳам тўхталди.
ТОШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Украинадаги ҳарбий инфратузилмага ҳар куни кенг кўламли комплекс зарбалар беришни давом эттирмоқда. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди, деб хабар берди
РИА Новости.
Журналистлар ундан сўнгги 48 соат ичида Россияга уюштирилган ҳужум уринишларига Москва қандай жавоб беришини сўрашди.
"Ҳарбийларимиз ҳар куни Украинадаги ҳарбий инфратузилмага кенг кўламли комплекс зарбалар бериш амалиётини давом эттирмоқда. Бу амалиёт Киев режими учун жуда ва жуда оғриқли оқибатларни келтириб чиқармоқда", — деди Песков.
Москва Европа давлатлари билан мулоқот бошлашни режалаштирмоқда. Бундан мақсад уларнинг Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал этишга қанчалик тайёрлигини аниқлашдир.
"Биз европаликлар билан мулоқот бошлашни назарда тутяпмиз. Уларнинг тинчлик ўрнатишга қанчалик ҳисса қўшишга тайёрлигини тушунишимиз керак", — деди Песков.
У, шунингдек, "хоҳловчилар коалицияси" тинчликка интилаётганми ёки урушни давом эттиришни хоҳлаяптими, деган саволни қўйди.
Константиновкадаги гуманитар миссия
Москва Константиновкада гуманитар операция ўтказиш ташаббусидан воз кечмаган.
"Позицияда ўзгариш бўлгани йўқ, гуманитар миссия бўйича ташаббус ўз долзарблигини сақлаб қолмоқда. Киев режимидан ҳеч қандай муносабат олмадик", — деди Песков.
У Зеленский ва Киевнинг бошқа вакиллари баёнотларини Украина томони бундай гуманитар амалиётни давом эттиришни истамаётганининг белгиси сифатида баҳолади. Бироқ Россия ўз тайёрлигини сақлаб қолмоқда.
Россиянинг музлатилган активлари
Москва Европа Иттифоқида Россиянинг музлатилган активларидан Украинани молиялаштириш учун фойдаланиш масаласига ҳам муносабат билдирди.
Россия томони активларнинг блокланиши ва улардан келадиган фоизларнинг ишлатилишини ноқонуний деб ҳисоблайди ҳамда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун барча қонуний чораларни кўради.
Песков Бельгиянинг Euroclear депозитарийси ва мамлакат ҳукумати ҳам Россия маблағларини мусодара қилиш жиддий ҳуқуқий оқибатларга олиб келишидан огоҳлантираётганини таъкидлади.
Маълумот учун, Euroclear депозитарийсида Россиянинг 200 млрд еврога яқин музлатилган активлари сақланмоқда.