https://sputniknews.uz/20261118/europe-ukraine-tajovuzkor-bayonotlar-62102346.html
Европа Украинада тинчлик ўрнатиш ўрнига тажовузкор баёнотлар бермоқда — Песков
Европа Украинада тинчлик ўрнатиш ўрнига тажовузкор баёнотлар бермоқда — Песков
Sputnik Ўзбекистон
Песков Европа сиёсатчилари Украинада тинчлик ўрнатишга ёрдам бериш ўрнига тажовузкор баёнотлар бераётганини айтди. Кремль уларнинг музокаралардаги иштироки қанчалик фойдали бўлишига шубҳа билдирмоқда.
2026-11-18T16:44+0500
2026-11-18T16:44+0500
2026-11-18T16:44+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дмитрий песков
дунё янгиликлари
музокаралар
россия
украина
европа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/17/23500792_0:114:3234:1933_1920x0_80_0_0_0f7457bbbe3a592a8ccc47898aaef7d5.jpg
ТОШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Россия Европа сиёсатчиларидан Украина можаросини тинч йўл билан ҳал этишга қаратилган таклифлар ўрнига тажовузкор баёнотларни эшитмоқда. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков журналистларга маълум қилди, деб хабар бермоқда РИА Новости.Унинг таъкидлашича, Европа Иттифоқи дипломатияси раҳбари Кая Каллас, Брюссельдаги бошқа расмийлар ва Буюк Британия вакилларининг баёнотлари фақат қарама-қаршилик руҳида бўлмоқда.Кремль вакили бундай позициядаги сиёсатчилар Украина бўйича музокараларга қандай ҳисса қўша олишига шубҳа билдирди.Песковнинг сўзларига кўра, аввало Европа давлатлари ҳам АҚШ каби можарони тинч йўл билан ҳал этиш йўлларини самимий излашга тайёрми ёки йўқлигини аниқлаш керак.Аввалроқ Финляндия президенти Александр Стубб Европа давлатлари Россия билан тўғридан-тўғри музокаралар олиб бориши, бу масалада фақат АҚШ воситачилигига таянмаслиги кераклигини айтган эди.Кремль Стуббнинг ушбу баёнотини прагматик ёндашув сифатида баҳолади.Шу билан бирга, Кая Каллас Россиянинг махсус ҳарбий операцияси иштирокчиларига нисбатан виза чекловларини Европа Иттифоқининг 22-санкциялар пакетига киритиш имкониятини билдирган.Россия томони аввал ҳам Европа вакиллари билан мулоқотга тайёрлигини, бироқ уларнинг тинчлик жараёнига амалий ҳисса қўшиш ниятига ишонч ҳосил қилиш зарурлигини таъкидлаган.
https://sputniknews.uz/20261116/europe-ukraine-tinchlik-muzokaralar-62044322.html
украина
европа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/17/23500792_278:19:2982:2047_1920x0_80_0_0_45e6e18e68e0de23ef228d0f9f8647f3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дмитрий песков, дунё янгиликлари, музокаралар, россия, украина, европа
дмитрий песков, дунё янгиликлари, музокаралар, россия, украина, европа
Европа Украинада тинчлик ўрнатиш ўрнига тажовузкор баёнотлар бермоқда — Песков
Кремль вакили Европа сиёсатчиларининг ҳозирги позицияси билан улар Украина можаросини тинч йўл билан ҳал этишга қандай ҳисса қўша олишини савол остига қўйди.
ТОШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik.
Россия Европа сиёсатчиларидан Украина можаросини тинч йўл билан ҳал этишга қаратилган таклифлар ўрнига тажовузкор баёнотларни эшитмоқда. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков журналистларга маълум қилди, деб хабар бермоқда
РИА Новости.
"Сиз европаликлардан, эҳтимол, Стуббдан ташқари, тинч йўл билан ҳал қилиш йўлларини топишга ёрдам бериш кераклиги ҳақида лоақал битта бўлса ҳам баёнот эшитдингизми? Ҳеч ким эшитмади", — деди Песков.
Унинг таъкидлашича, Европа Иттифоқи дипломатияси раҳбари Кая Каллас, Брюссельдаги бошқа расмийлар ва Буюк Британия вакилларининг баёнотлари фақат қарама-қаршилик руҳида бўлмоқда.
Кремль вакили бундай позициядаги сиёсатчилар Украина бўйича музокараларга қандай ҳисса қўша олишига шубҳа билдирди.
Песковнинг сўзларига кўра, аввало Европа давлатлари ҳам АҚШ каби можарони тинч йўл билан ҳал этиш йўлларини самимий излашга тайёрми ёки йўқлигини аниқлаш керак.
"Америкаликлар ҳар доим ҳам муваффақиятга эришаётгани йўқ, жараён биз истаганчалик тез кечмаяпти. Бироқ улар ҳеч бўлмаганда вазиятни тинч йўл билан ҳал қилиш учун қандайдир формулаларни топишга ҳаракат қилмоқда. Европаликларда эса ҳозирча бундай интилишни кўрмаяпмиз", — деди у.
Аввалроқ Финляндия президенти Александр Стубб Европа давлатлари Россия билан тўғридан-тўғри музокаралар олиб бориши, бу масалада фақат АҚШ воситачилигига таянмаслиги кераклигини айтган эди.
Кремль Стуббнинг ушбу баёнотини прагматик ёндашув сифатида баҳолади.
Шу билан бирга, Кая Каллас Россиянинг махсус ҳарбий операцияси иштирокчиларига нисбатан виза чекловларини Европа Иттифоқининг 22-санкциялар пакетига киритиш имкониятини билдирган.
Россия томони аввал ҳам Европа вакиллари билан мулоқотга тайёрлигини, бироқ уларнинг тинчлик жараёнига амалий ҳисса қўшиш ниятига ишонч ҳосил қилиш зарурлигини таъкидлаган.