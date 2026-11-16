https://sputniknews.uz/20261116/europe-ukraine-tinchlik-muzokaralar-62044322.html
Песков: Европа Украина бўйича тинчлик музокараларига ёрдам беришни истамаяпти
Песков: Европа Украина бўйича тинчлик музокараларига ёрдам беришни истамаяпти
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Песков Европа Иттифоқининг Россияга босимни кучайтириш ҳақидаги баёнотларини танқид қилди. У музокараларнинг Е5 + ЕИ формати, уч томонлама мулоқот, вақтинчалик сулҳ ва АҚШ билан муҳокамалар ҳақида гапирди.
2026-11-16T15:47+0500
2026-11-16T15:47+0500
2026-11-16T15:47+0500
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ТОШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Европа Иттифоқининг Россияга босимни кучайтириш ҳақидаги баёнотлари европаликларнинг Украина бўйича тинчлик музокараларига ёрдам беришни истамаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков журналистларга маълум қилди, деб хабар берди РИА Новости.Аввалроқ Еврокомиссия раиси Урсула фон дер Ляен Европа Украина можаросини ҳал қилиш бўйича музокараларда "Е5 + ЕИ" форматида иштирок этишини, шу билан бирга Киевни қўллаб-қувватлаш ва Россияга босимни кучайтириш давом этишини айтган эди.Е5 гуруҳига Франция, Германия, Италия, Польша ва Буюк Британия киради. Улар Европа Иттифоқи институтлари билан биргаликда музокараларда иштирок этишни режалаштирмоқда.Кремль европаликларнинг музокараларга қўшилиш имкониятини кўриб чиқишдан аввал уларнинг позицияси тинчлик жараёнига қанчалик ёрдам бериши мумкинлигини тушуниб олиш муҳимлигини таъкидлади. Ҳозирга қадар музокаралар Россия, Украина ва АҚШ иштирокидаги уч томонлама форматда келишилган.Песков Москва вақтинчалик сулҳни эмас, узоқ муддатли тинчликни исташини яна бир бор таъкидлади.Шунингдек, Кремль вакили Владимир Путиннинг АҚШ махсус вакиллари билан учрашувида Украина қўшинларини Донбассдан олиб чиқиш эвазига Украинанинг НАТОга аъзо бўлиши масаласи муҳокама қилинганми, деган саволга аниқ жавоб бермади.Унинг таъкидлашича, Москва тинчлик жараёни манфаатларидан келиб чиқиб, АҚШ билан музокаралар тафсилотларини ошкор қилишни мақсадга мувофиқ деб ҳисобламайди.Песков музокаралар узоқ ва мураккаб жараён эканини, кўплаб масалалар бўйича иш давом этаётганини қўшимча қилди.
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дмитрий песков, дунё янгиликлари, дунёда, европа иттифоқи, музокаралар, ақш
дмитрий песков, дунё янгиликлари, дунёда, европа иттифоқи, музокаралар, ақш
Песков: Европа Украина бўйича тинчлик музокараларига ёрдам беришни истамаяпти
Кремль Европа Иттифоқининг Россияга босимни кучайтириш ҳақидаги баёнотларини тинчлик музокараларига зид деб ҳисобламоқда.
ТОШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik.
Европа Иттифоқининг Россияга босимни кучайтириш ҳақидаги баёнотлари европаликларнинг Украина бўйича тинчлик музокараларига ёрдам беришни истамаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков журналистларга маълум қилди, деб хабар берди
РИА Новости.
Аввалроқ Еврокомиссия раиси Урсула фон дер Ляен Европа Украина можаросини ҳал қилиш бўйича музокараларда "Е5 + ЕИ" форматида иштирок этишини, шу билан бирга Киевни қўллаб-қувватлаш ва Россияга босимни кучайтириш давом этишини айтган эди.
"Биз фон дер Ляйен хоним ва унинг Брюсселдаги ҳамкасбларининг Украинага сўзсиз ёрдам бериш ҳамда Россияни тинчлик жараёнига мажбурлаш учун босимни кучайтириш ҳақидаги баёнотларини эшитдик. Бундай таърифлар, аксинча, тинчлик жараёнига ёрдам беришни истамасликдан далолат беради", — деди Песков.
Е5 гуруҳига Франция, Германия, Италия, Польша ва Буюк Британия киради. Улар Европа Иттифоқи институтлари билан биргаликда музокараларда иштирок этишни режалаштирмоқда.
Кремль европаликларнинг музокараларга қўшилиш имкониятини кўриб чиқишдан аввал уларнинг позицияси тинчлик жараёнига қанчалик ёрдам бериши мумкинлигини тушуниб олиш муҳимлигини таъкидлади. Ҳозирга қадар музокаралар Россия, Украина ва АҚШ иштирокидаги уч томонлама форматда келишилган.
Песков Москва вақтинчалик сулҳни эмас, узоқ муддатли тинчликни исташини яна бир бор таъкидлади.
"Биз вақтинчалик сулҳни хоҳламаймиз, биз кўп йиллар ва асрлар давомида тинчлик бўлишини хоҳлаймиз. Шунинг учун махсус ҳарбий операция давом этмоқда, музокаралар йўли эса бизни мана шу тинчликка олиб келиши керак", — деди у.
Шунингдек, Кремль вакили Владимир Путиннинг АҚШ махсус вакиллари билан учрашувида Украина қўшинларини Донбассдан олиб чиқиш эвазига Украинанинг НАТОга аъзо бўлиши масаласи муҳокама қилинганми, деган саволга аниқ жавоб бермади.
Унинг таъкидлашича, Москва тинчлик жараёни манфаатларидан келиб чиқиб, АҚШ билан музокаралар тафсилотларини ошкор қилишни мақсадга мувофиқ деб ҳисобламайди.
Песков музокаралар узоқ ва мураккаб жараён эканини, кўплаб масалалар бўйича иш давом этаётганини қўшимча қилди.