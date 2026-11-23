https://sputniknews.uz/20261123/medvedev-ukraine-yadro-qurol-62233706.html
Медведев: Украинада ядро қуролини қўллашга ҳали зарурат туғилмади
Медведев: Украинада ядро қуролини қўллашга ҳали зарурат туғилмади
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Дмитрий Медведев Украинадаги можаро давомида Россия ядро қуролини қўллашга ҳозирча зарурат кўрмаганини билдирди. У бундай қуролдан фойдаланиш шартлари, Киевга ядро қуроли етказиб берилиши ва НАТО билан боғлиқ хавфлар ҳақида ёзди.
2026-11-23T13:09+0500
2026-11-23T13:09+0500
2026-11-23T15:31+0500
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украина
ядро қуроли
дмитрий медведев
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ТОШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Россия Украинадаги можаро давомида ядро қуролидан фойдаланишга ҳозирча бевосита зарурат сезмади. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведев "Московский журнал международного права" журналида чоп этилган мақоласида ёзди.Медведевнинг таъкидлашича, Россия миллий хавфсизлигини таъминлаш учун барча воситалардан, жумладан, ядро қуролидан фойдаланиш ҳуқуқига эга.Бироқ ядровий зарба бериш тўғрисидаги қарор барча ҳолатларни ҳар томонлама баҳолаш асосида қабул қилинади.Медведевнинг мақоласидаги асосий баёнотлар:Медведевнинг фикрича, Россиянинг ядровий доктринасида бундай қуролни қўллаш шартлари аниқ белгиланган.У Киев ва уни қўллаб-қувватлаётган давлатларни ушбу қоидаларни ҳисобга олишга чақирди.Шу билан бирга, у Россиянинг амалдаги ядровий доктринасида олдиндан ядровий зарба бериш тўғридан-тўғри назарда тутилмаганини қайд этди. Бироқ, унинг талқинига кўра, Украинага ядро қуроли етказиб берилиши Россия учун бундай чорани кўришга асос яратиши мумкин.Медведев ушбу масалаларга "Давлат суверенитети ва ядро қуроли: миллий хавфсизликни таъминлашнинг халқаро-ҳуқуқий жиҳатлари" номли илмий мақоласида тўхталган.Маълумот учун, Россиянинг 2024 йилда янгиланган ядровий доктринасида мамлакат ёки Беларусь суверенитетига жиддий таҳдид туғдирувчи оддий қуроллар билан ҳужумга жавобан ҳам ядро қуролидан фойдаланиш имконияти назарда тутилган.
https://sputniknews.uz/20260525/sarmat-burevestnik-poseydonni-unikal-qurol-57851132.html
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украина, ядро қуроли, дмитрий медведев, россия
украина, ядро қуроли, дмитрий медведев, россия
Медведев: Украинада ядро қуролини қўллашга ҳали зарурат туғилмади
13:09 23.11.2026 (янгиланди: 15:31 23.11.2026)
Медведев Украинадаги можарода ядро қуролини қўллашга ҳали зарурат йўқлигини айтди ва қандай ҳолларда қўлланишини изоҳлади.
ТОШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Россия Украинадаги можаро давомида ядро қуролидан фойдаланишга ҳозирча бевосита зарурат сезмади. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведев "Московский журнал международного права" журналида чоп этилган мақоласида ёзди.
Медведевнинг таъкидлашича, Россия миллий хавфсизлигини таъминлаш учун барча воситалардан, жумладан, ядро қуролидан фойдаланиш ҳуқуқига эга.
Унинг сўзларига кўра, Украинадаги можаро давомида Киев ва Ғарб давлатлари Россия ядро қуролини қўллаши мумкин бўлган вазиятларни аллақачон юзага келтирган.
Бироқ ядровий зарба бериш тўғрисидаги қарор барча ҳолатларни ҳар томонлама баҳолаш асосида қабул қилинади.
Медведевнинг мақоласидаги асосий баёнотлар:
Россия махсус ҳарбий операцияни Украинанинг НАТОга қўшилишга интилиши билан боғлиқ тўғридан-тўғри ҳарбий ҳаракатлар таҳдиди туфайли бошлаган;
Москва Украинадаги можаро давомида ядро қуролидан фойдаланишга ҳозирча бевосита зарурат кўрмаган;
Катта вайронагарчилик келтириб чиқариши мумкин бўлган оддий қуролларнинг оммавий қўлланилиши Россиянинг ядровий жавоб зарбаси учун асос бўлиши мумкин;
Ғарб давлатлари Украинага яширин ёки ошкора равишда ядро қуроли етказиб бериши Россиянинг олдиндан ядровий зарба беришига сабаб бўлиши мумкин.
Медведевнинг фикрича, Россиянинг ядровий доктринасида бундай қуролни қўллаш шартлари аниқ белгиланган.
У Киев ва уни қўллаб-қувватлаётган давлатларни ушбу қоидаларни ҳисобга олишга чақирди.
"Юқорида тавсифланган сценарийлар юзага келганда, давлат раҳбари ядро қуролидан фойдаланишга нафақат ҳақли, балки мажбур ҳамдир", — деб таъкидлади Медведев.
Шу билан бирга, у Россиянинг амалдаги ядровий доктринасида олдиндан ядровий зарба бериш тўғридан-тўғри назарда тутилмаганини қайд этди. Бироқ, унинг талқинига кўра, Украинага ядро қуроли етказиб берилиши Россия учун бундай чорани кўришга асос яратиши мумкин.
Медведев ушбу масалаларга "Давлат суверенитети ва ядро қуроли: миллий хавфсизликни таъминлашнинг халқаро-ҳуқуқий жиҳатлари" номли илмий мақоласида тўхталган.
Маълумот учун, Россиянинг 2024 йилда янгиланган ядровий доктринасида мамлакат ёки Беларусь суверенитетига жиддий таҳдид туғдирувчи оддий қуроллар билан ҳужумга жавобан ҳам ядро қуролидан фойдаланиш имконияти назарда тутилган.