Медведев “Сармат”, “Буревестник” ва “Посейдон”ни уникал қурол деб атади
Дмитрий Медведев РИА Новостига берган интервьюсида “Буревестник”, “Сармат” ва “Посейдон”ни ўз давридан илгарилаган уникал стратегик комплекслар деб атади.
2026-05-25T16:45+0500
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik. “Буревестник”, “Сармат” ва “Посейдон” Россиянинг ўз давридан илгарилаган уникал стратегик комплексларидир. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши раисининг ўринбосари Дмитрий Медведев РИА Новостига берган интервьюсида маълум қилди.Унинг айтишича, Россияда бундай ишланмаларни яратиш учун зарур илмий ва ишлаб чиқариш базаси бор, бу йўналишда ишлар давом этмоқда. Медведев ҳарбий соҳадаги кўплаб маълумотлар ёпиқ эканини, аммо натижалар “ҳаммага кўриниб турганини” таъкидлади.“Буревестник”, “Сармат” ва “Посейдон” шундай натижаларга мисол сифатида келтирилди. Медведевнинг сўзларига кўра, ушбу комплекслар Россия хавфсизлигини ўн йиллар давомида таъминлашга қаратилган.Медведев бундай вазифалар фундаментал тадқиқотлар, янги муҳандислик ва конструкторлик ечимларини талаб қилишини таъкидлади.РИА Новости маълумотига кўра, май ойида Россияда “Сармат” оғир қитъалараро баллистик ракетасининг муваффақиятли синов пуски ўтказилган. Путин ушбу комплексни дунёдаги энг қудратли ракета тизими деб атаган эди.Медведев интервьюда илм-фан ва технологиялар миллий манфаатлар учун ишлаши кераклигини ҳам таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, давлат мукофотига тақдим этилган илмий ишлар мамлакат мудофаа қобилиятини мустаҳкамлаш, иқтисодиётни ривожлантириш ва инсонлар ҳаёт сифатини оширишга хизмат қилиши керак.
