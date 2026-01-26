"Орешник" зарбаси Ғарб ҳарбий ва сиёсатчиларини ларзага солди — Наришкин
Россия Ташқи разведка хизмати раҳбари ўз интервьюсида халқаро ҳуқуқ, Украина, "хоҳловчилар коалицияси" ҳамда Россиянинг "Орешник", "Посейдон" ва "Буревестник" тизимлари ҳақида гапирди.
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Ғарб ҳарбий ва сиёсий доираларида "Орешник", "Посейдон" ва "Буревестник" каби тизимларга қарши техник воситалар мавжуд эмаслиги тан олинган ва бу НАТОни можарога тўғридан-тўғри жалб қилишдан огоҳлантириш сифатида қабул қилинган.
Бу ҳақда Россия Ташқи разведка хизмати (ТРХ) раҳбари Сергей Наришкин "Россия сегодня" халқаро ахборот агентлигига берган интервьюсида айтиб ўтди.
Наришкиннинг бошқа баёнотлари:
"Халқаро ҳуқуқ инқирози" ва Ғарб ҳақида:
Сўнгги ўн йилликларда халқаро ҳуқуқ Ғарб давлатлари ҳаракатлари туфайли жиддий зарбаларга учраган — Югославия, Ироқ, Ливия ва Қрим мисолида.
Қрим масаласида БМТ Низомида мустаҳкамланган халқларнинг ўз тақдирини ўзи белгилаш тамойили эътиборсиз қолдирилган.
Венесуэладаги воқеалар халқаро ҳуқуқнинг қўпол бузилиши бўлиб, бу АҚШ шакллантирган "тоталитар-либерал дунё тартиби" инқирозини англатади.
Россия, БРИКС, ШҲТ ва КХШТ суверенитет ва тенг хавфсизлик тамойилларига асосланган муқобил моделни таклиф қилмоқда.
"Хоҳловчилар коалицияси" ва Украинада қўшин жойлаштириш ҳақида:
Европа давлатларининг Украинада қўшин жойлаштириш нияти тинчлик келишувларини издан чиқаришга уриниш сифатида баҳоланди.
Москва бундай шартларни мутлақо номақбул деб ҳисоблайди.
Европа элиталари АҚШни Киевнинг асосий ҳомийси ролига қайтаришга уринмоқда, аммо АҚШ президентида бунга берилмаслик учун "етарлича сиёсий сезги" бор.
Ғарбнинг Россияга қарши режалари ҳақида:
"Россиянинг стратегик мағлубияти" ҳақидаги чақириқлар оммавий майдонда камайган, аммо ёпиқ доираларда сақланиб қолган.
Европа иқтисодий ва сиёсий босим, санкциялар ва кибероперациялар йўлини давом эттирмоқда.
Бу чоралар кутилган натижани бермаяпти: армия ҳужум қилмоқда, мудофаа саноати ривожланмоқда, жамият раҳбариятни қўллаб-қувватламоқда.
"Буревестник", "Посейдон" ва "Орешник" ҳақида:
"Буревестник" ва "Посейдон" синовлари ҳақидаги баёнотлар Ғарбда жиддий таассурот қолдирган.
Россия қисқа вақт ичида бундай тизимларни ярата олишини у ерда кутилмаган.
"Орешник" мажмуасининг Украина ғарбида қўлланилиши НАТО давлатлари учун "ҳушёрлик сигнали" бўлган.