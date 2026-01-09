https://sputniknews.uz/20260109/rossiya-ukrainaning-muhim-obektlariga-oreshnik-bilan-zarba-berdi-54707452.html
Россия Украинанинг муҳим объектларига "Орешник" билан зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Ушбу зарба 28 декабрь куни Владимир Путиннинг қароргоҳига қилинган ҳужумга жавобан берилди. 09.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
ҳужум
ҳаво мудофаа тизими
ТОШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Россия кучлари Украинадаги муҳим объектларга қарши кенг кўламли зарба беришда Орешник ракеталаридан фойдаланган, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Россия кучлари шунингдек, Россия президенти қароргоҳига қилинган рейдда Украина Қуролли Кучлари томонидан фойдаланилган дрон ишлаб чиқариш объектларига, шунингдек, душманнинг ҳарбий-саноат комплексини қўллаб-қувватловчи энергетика инфратузилмасига зарба берди. Вазирликнинг таъкидлашича, ҳужумнинг барча мақсадларига эришилди."Жиноятчи Украина режимининг ҳар қандай террористик ҳаракатлари жавобсиз қолмайди", деб таъкидлади вазирлик.28 декабрь куни кечқурун Украина Қуролли Кучлари Путиннинг Новгород вилоятидаги қароргоҳига муваффақиятсиз ҳужум уюштирди. Аэрокосмик кучларнинг Зенит-ракета қўшинлари бошлиғи генерал-майор Александр Романенковнинг сўзларига кўра, ҳужум нишонга олинган, пухта режалаштирилган ва кўп босқичли бўлган. Суми ва Чернигов вилоятларидан тўқсон битта дрон учирилди. Улардан бирида одамларга зарар етказиш учун мўлжалланган олти килограммлик юқори портловчи жанговар каллак бор эди.Хабар қилинишича, украиналик жангарилар ҳужумни бир неча йўналишдан бошлашга уринган; дронлар Брянск, Смоленск ва Новгород вилоятлари устидан уриб туширилган. Қароргоҳга ҳеч қандай зарар етмаган ва қурбонлар бўлмаган.
украина
Россия Украинанинг муҳим объектларига "Орешник" билан зарба берди
13:05 09.01.2026 (янгиланди: 13:09 09.01.2026)
ТОШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Россия кучлари Украинадаги муҳим объектларга қарши кенг кўламли зарба беришда Орешник ракеталаридан фойдаланган, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
"Украина ҳудудидаги муҳим объектларга қарши узоқ масофали, қуруқлик ва денгизга асосланган аниқ қуроллар, жумладан, Орешник ўрта масофали ер усти мобил ракета тизими, шунингдек, учувчисиз аппаратлари ёрдамида кенг кўламли зарба берилди", дейилади баёнотда.
Россия кучлари шунингдек, Россия президенти қароргоҳига қилинган рейдда Украина Қуролли Кучлари томонидан фойдаланилган дрон ишлаб чиқариш объектларига, шунингдек, душманнинг ҳарбий-саноат комплексини қўллаб-қувватловчи энергетика инфратузилмасига зарба берди. Вазирликнинг таъкидлашича, ҳужумнинг барча мақсадларига эришилди.
"Жиноятчи Украина режимининг ҳар қандай террористик ҳаракатлари жавобсиз қолмайди", деб таъкидлади вазирлик.
Жума куни кечқурун Киев ва Лвовда бир қатор портлашлар ҳақида хабар берди. Киев мери Виталий Кличконинг сўзларига кўра, шаҳар муҳим инфратузилмага зарар етказган. Баъзи ҳудудларда электр узилишлари ҳам кузатилмоқда.
28 декабрь куни кечқурун Украина Қуролли Кучлари Путиннинг Новгород вилоятидаги қароргоҳига муваффақиятсиз ҳужум уюштирди. Аэрокосмик кучларнинг Зенит-ракета қўшинлари бошлиғи генерал-майор Александр Романенковнинг сўзларига кўра, ҳужум нишонга олинган, пухта режалаштирилган ва кўп босқичли бўлган. Суми ва Чернигов вилоятларидан тўқсон битта дрон учирилди. Улардан бирида одамларга зарар етказиш учун мўлжалланган олти килограммлик юқори портловчи жанговар каллак бор эди.
Хабар қилинишича, украиналик жангарилар ҳужумни бир неча йўналишдан бошлашга уринган; дронлар Брянск, Смоленск ва Новгород вилоятлари устидан уриб туширилган. Қароргоҳга ҳеч қандай зарар етмаган ва қурбонлар бўлмаган.