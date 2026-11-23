https://sputniknews.uz/20261123/kyrgyzstan-yongin-uzbekistan-fuqaro-halok-62224264.html
ОАВ: Қирғизистондаги ёнғинда икки нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди
ОАВ: Қирғизистондаги ёнғинда икки нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди
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Қирғизистоннинг Манас шаҳрида қурилаётган икки қаватли бинода ёнғин чиқди. Оқибатда икки нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди, яна бир киши реанимацияга ётқизилди. Ёнғин сабаблари ўрганилмоқда.SEO-заголовки:
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қирғизистон
фавқулодда ҳолат
ёнғин
вафот этди
ўзбекистон
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв)
шифохона
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ТОШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Қирғизистоннинг Манас (собиқ Жалолобод) шаҳрида қурилаётган бинода содир бўлган ёнғин оқибатида икки нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди, яна бир ўзбекистонлик жабрланди. Бу ҳақда Қирғизистон Фавқулодда вазиятлар вазирлигига таянган ҳолда Sputnik Қирғизистон хабар берди.Ёнғин 22 ноябрь куни Манас шаҳрига қарашли Интимак қишлоғидаги қурилаётган бинода содир бўлган.Яна бир Ўзбекистон фуқароси ҳам ёнғин пайтида ажралган ис газидан заҳарланиб, воқеа жойида ҳалок бўлган. Қутқарувчилар унинг жасадини бинодан олиб чиққан.Ёнғинни ўчиришга учта ўт ўчириш гуруҳи жалб қилинган. Соат 21:45 да ёнғин қуршаб олинган ва 22:56 да тўлиқ ўчирилган.Ҳозир ёнғин сабаблари ва етказилган моддий зарар миқдори аниқланмоқда.
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қирғизистон, фавқулодда ҳолат, ёнғин, вафот этди, ўзбекистон, фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв), шифохона, жамият
қирғизистон, фавқулодда ҳолат, ёнғин, вафот этди, ўзбекистон, фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв), шифохона, жамият
ОАВ: Қирғизистондаги ёнғинда икки нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди
09:42 23.11.2026 (янгиланди: 11:59 23.11.2026)
Манас (собиқ Жалолобод) шаҳрида қурилаётган бинодаги ёнғинда икки нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди, яна бир ўзбекистонлик реанимацияга ётқизилди
ТОШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik.
Қирғизистоннинг Манас (собиқ Жалолобод) шаҳрида қурилаётган бинода содир бўлган ёнғин оқибатида икки нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди, яна бир ўзбекистонлик жабрланди. Бу ҳақда Қирғизистон Фавқулодда вазиятлар вазирлигига таянган ҳолда Sputnik Қирғизистон хабар берди
.
Ёнғин 22 ноябрь куни Манас шаҳрига қарашли Интимак қишлоғидаги қурилаётган бинода содир бўлган.
Ҳодиса оқибатида уч нафар Ўзбекистон фуқароси жабр кўрган. Қутқарувчилар улардан икки нафарини бинодан олиб чиқиб, тез тиббий ёрдам ходимларига топширган. Улардан бири ис газидан заҳарланиш оқибатида шифохонада вафот этган, иккинчиси реанимация бўлимида қолмоқда.
Яна бир Ўзбекистон фуқароси ҳам ёнғин пайтида ажралган ис газидан заҳарланиб, воқеа жойида ҳалок бўлган. Қутқарувчилар унинг жасадини бинодан олиб чиққан.
Ёнғинни ўчиришга учта ўт ўчириш гуруҳи жалб қилинган. Соат 21:45 да ёнғин қуршаб олинган ва 22:56 да тўлиқ ўчирилган.
Ҳозир ёнғин сабаблари ва етказилган моддий зарар миқдори аниқланмоқда.