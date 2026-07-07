https://sputniknews.uz/20260707/samolyot-favqulodda-holat-manas-aeroport-58884261.html
187 киши бор самолётда фавқулодда ҳолат: “Манас” аэропорти рейсларни тўхтатди
187 киши бор самолётда фавқулодда ҳолат: “Манас” аэропорти рейсларни тўхтатди
Sputnik Ўзбекистон
“Манас” аэропортида Tez Jet самолёти ҳавога кўтарилиш вақтида шасси носозлигига учради. Бортида 187 киши бўлган ҳаво кемаси тўхтатилди, йўловчилар фавқулодда трап орқали эвакуация қилинди.
2026-07-07T17:12+0500
2026-07-07T17:12+0500
2026-07-07T17:16+0500
фавқулодда ҳолат
самолёт
қирғизистон
бишкек
аэропорт
дунёда
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/07/58884082_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b83880f2faea598afa9b220063641ed0.jpg
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Қирғизистоннинг “Манас” халқаро аэропортида "Tez Jet" авиакомпанияси самолёти билан фавқулодда ҳолат юз берди. Бу ҳақда Sputnik Қирғизистон хабар берди.Бишкек–Ўш йўналишидаги самолёт ҳавога кўтарилиш вақтида техник носозликка учраган. “Қирғизистон аэропортлари” ОАЖ берган маълумотга кўра, тезлашиш жараёнида самолётнинг орқа шассиларидан бири синган ва ҳаво кемаси чап қаноти томон оғиб қолган.Йўловчилар фавқулодда трап орқали эвакуация қилинган. Жиддий жабрланганлар йўқ, бироқ айрим йўловчилар енгил лат еган, кесилган ва бошқа енгил жароҳатлар олган. Уларга тиббий ёрдам кўрсатилган.Ҳодиса оқибатида авиакеросин тўкилган. Воқеа жойида ўт ўчириш хизматлари ишлаган. Самолёт учиш-қўниш йўлагида қолгани сабабли “Манас” аэропортида рейсларни қабул қилиш ва жўнатиш вақтинча тўхтатилди.Фуқаро авиацияси давлат агентлиги ҳодиса юзасидан текширув ўтказади. “Қирғизистон аэропортлари” ОАЖ ҳодиса тафсилотларини аниқлаш учун комиссия тузилиши мумкинлигини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260523/xitoy-komir-konida-portlash-oqibatida-90-kishi-qurbon-boldi-57814891.html
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/07/58884082_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3daf282cfda7173f06e8b9f1b7b2be4a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фавқулодда ҳолат, самолёт, қирғизистон, бишкек, аэропорт, дунёда, дунё янгиликлари
фавқулодда ҳолат, самолёт, қирғизистон, бишкек, аэропорт, дунёда, дунё янгиликлари
187 киши бор самолётда фавқулодда ҳолат: “Манас” аэропорти рейсларни тўхтатди
17:12 07.07.2026 (янгиланди: 17:16 07.07.2026)
Бишкек–Ўш йўналишидаги самолёт ҳавога кўтарилишга улгурмаган. Ҳодиса сабаб аэропортда рейслар вақтинча тўхтатилди.
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Қирғизистоннинг “Манас” халқаро аэропортида "Tez Jet" авиакомпанияси самолёти билан фавқулодда ҳолат юз берди. Бу ҳақда Sputnik Қирғизистон хабар берди
.
Бишкек–Ўш йўналишидаги самолёт ҳавога кўтарилиш вақтида техник носозликка учраган. “Қирғизистон аэропортлари” ОАЖ берган маълумотга кўра, тезлашиш жараёнида самолётнинг орқа шассиларидан бири синган ва ҳаво кемаси чап қаноти томон оғиб қолган.
Самолёт ҳавога кўтарилишга улгурмаган. Учувчилар уни тезлашиш вақтида тўхтатган. Бортида жами 187 киши — 181 йўловчи, 2 учувчи ва 4 борткузатувчи бўлган.
Йўловчилар фавқулодда трап орқали эвакуация қилинган. Жиддий жабрланганлар йўқ, бироқ айрим йўловчилар енгил лат еган, кесилган ва бошқа енгил жароҳатлар олган. Уларга тиббий ёрдам кўрсатилган.
Ҳодиса оқибатида авиакеросин тўкилган. Воқеа жойида ўт ўчириш хизматлари ишлаган. Самолёт учиш-қўниш йўлагида қолгани сабабли “Манас” аэропортида рейсларни қабул қилиш ва жўнатиш вақтинча тўхтатилди.
Йўловчилардан бирининг айтишича, самолёт ҳаракатланишни бошлаганидан бир неча дақиқа ўтиб кучли зарба эшитилган ва борт чап томонга оғган. Унинг сўзларига кўра, салонда ваҳима бўлган, кейин эса керосин ҳиди сезилган. Борткузатувчилар йўловчиларни тинчлантириб, эвакуацияни ташкил қилган.
Фуқаро авиацияси давлат агентлиги ҳодиса юзасидан текширув ўтказади. “Қирғизистон аэропортлари” ОАЖ ҳодиса тафсилотларини аниқлаш учун комиссия тузилиши мумкинлигини маълум қилди.