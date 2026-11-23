https://sputniknews.uz/20261123/czechia-bosh-vazir-ukraine-byudjet-62222104.html
Чехия бош вазири: нега Украинага Евроиттифоқ бюджетидан пул беришимиз керак?
Чехия бош вазири: нега Украинага Евроиттифоқ бюджетидан пул беришимиз керак?
Sputnik Ўзбекистон
Чехия бош вазири Андрей Бабиш Евроиттифоқнинг 2028–2034 йилларга мўлжалланган бюджет лойиҳасини танқид қилди. У Украинага 100 млрд евро ажратилишига қарши чиқди ва бу маблағни ЕИ бюджетидан ташқарида топиш кераклигини айтди.
2026-11-23T09:18+0500
2026-11-23T09:18+0500
2026-11-23T10:04+0500
украина
дунё янгиликлари
кредит
европа иттифоқи
дунёда
чехия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/06/54659976_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_617c48168f032cf8706ccfae4eee78b4.jpg
ТОШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Чехия бош вазири Андрей Бабиш Европа Иттифоқининг 2028–2034 йилларга мўлжалланган бюджет лойиҳасини Прага учун мутлақо номақбул деб атади. У, хусусан, Украинага ЕИ бюджетидан маблағ ажратилишига қарши чиқди, деб хабар бермоқда Чехиянинг ČTK ахборот агентлиги.Бабишнинг айтишича, у шанба куни Европа кенгаши раиси Антониу Кошта билан ёзишган. Кошта унга Европа Иттифоқига раислик қилаётган Ирландиянинг бюджетни яна 32 млрд еврога қисқартириш ҳақидаги таклифи тўғрисида маълум қилган.Чехия бош вазири мамлакат ЕИ бюджетига тобора кўпроқ маблағ киритаётгани, аммо янги таклифга кўра, Прагага ажратиладиган маблағ яна тахминан 336 млн долларга камайиши мумкинлигини таъкидлади.У Европа парламенти, Еврокомиссия ва бошқа Европа тузилмалари фаолияти учун 2028–2034 йилларда сарфланиши режалаштирилган харажатларни ҳам танқид қилди. Унинг сўзларига кўра, бу харажатлар 100 млрд еврони ташкил этади.Бабиш Европа Иттифоқи бюджетидан Украинага яна 100 млрд евро ажратиш режасини ҳам маъқулламаслигини билдирди. Унинг таъкидлашича, бюджет бўйича музокаралар кескин кечади, чунки томонларнинг позициялари жиддий фарқ қилади.Аввалроқ Чехия, Словакия, Венгрия ва Болгария ҳам Украинага янги молиявий ёрдам ажратиш бўйича қўшимча мажбуриятларни олишга қарши чиққан эди.Шунингдек, Ирландия ва Словения ҳам Германия канцлери Фридрих Мерцнинг Украинага молиявий ёрдам ажратишни ЕИнинг 2028–2034 йилларга мўлжалланган бюджетини тасдиқлаш билан боғлаш таклифига эътироз билдирган. Мерц Европа Иттифоқининг барча 27 аъзоси Украинани молиялаштиришда иштирок этиши кераклигини таъкидламоқда.18 ноябрь куни Еврокомиссия Украинага 2027 йилда қўшимча 45 миллиард еврогача кредит ажратиш бўйича таклифларни тақдим этди. Бу маблағ 2026–2027 йиллар учун аввал келишилган 90 млрд евролик кредитга қўшимча равишда ажратилиши кўзда тутилган.Янги кредитни Европа Иттифоқининг умумий қарз мажбуриятлари орқали молиялаштириш режалаштирилмоқда.
https://sputniknews.uz/20261004/europe-ukraine-sarf-60949206.html
украина
чехия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/06/54659976_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_db891f930d7ba5f8bc19ccb885bd9f86.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, дунё янгиликлари, кредит, европа иттифоқи, дунёда, чехия
украина, дунё янгиликлари, кредит, европа иттифоқи, дунёда, чехия
Чехия бош вазири: нега Украинага Евроиттифоқ бюджетидан пул беришимиз керак?
09:18 23.11.2026 (янгиланди: 10:04 23.11.2026)
ЕИнинг бир қатор давлатлари Украинага бюджетдан маблағ ажратишга қарши чиқмоқда. Чехия бош вазири ҳам янги лойиҳани танқид қилди.
ТОШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik.
Чехия бош вазири Андрей Бабиш Европа Иттифоқининг 2028–2034 йилларга мўлжалланган бюджет лойиҳасини Прага учун мутлақо номақбул деб атади. У, хусусан, Украинага ЕИ бюджетидан маблағ ажратилишига қарши чиқди, деб хабар бермоқда
Чехиянинг ČTK ахборот агентлиги.
Бабишнинг айтишича, у шанба куни Европа кенгаши раиси Антониу Кошта билан ёзишган. Кошта унга Европа Иттифоқига раислик қилаётган Ирландиянинг бюджетни яна 32 млрд еврога қисқартириш ҳақидаги таклифи тўғрисида маълум қилган.
Чехия бош вазири мамлакат ЕИ бюджетига тобора кўпроқ маблағ киритаётгани, аммо янги таклифга кўра, Прагага ажратиладиган маблағ яна тахминан 336 млн долларга камайиши мумкинлигини таъкидлади.
"Нега биз Украинага Европа бюджетидан пул беришимиз керак? Нима учун? Украина маблағни Европа бюджетидан ташқарида олиши лозим", — деди Бабиш.
У Европа парламенти, Еврокомиссия ва бошқа Европа тузилмалари фаолияти учун 2028–2034 йилларда сарфланиши режалаштирилган харажатларни ҳам танқид қилди. Унинг сўзларига кўра, бу харажатлар 100 млрд еврони ташкил этади.
Бабиш Европа Иттифоқи бюджетидан Украинага яна 100 млрд евро ажратиш режасини ҳам маъқулламаслигини билдирди. Унинг таъкидлашича, бюджет бўйича музокаралар кескин кечади, чунки томонларнинг позициялари жиддий фарқ қилади.
Аввалроқ Чехия, Словакия, Венгрия ва Болгария ҳам Украинага янги молиявий ёрдам ажратиш бўйича қўшимча мажбуриятларни олишга қарши чиққан эди.
Словакия бош вазири Роберт Фицо Киев режими қарзлар бўйича бир цент ҳам қайтара олмаслигини таъкидлади.
Шунингдек, Ирландия ва Словения ҳам Германия канцлери Фридрих Мерцнинг Украинага молиявий ёрдам ажратишни ЕИнинг 2028–2034 йилларга мўлжалланган бюджетини тасдиқлаш билан боғлаш таклифига эътироз билдирган.
Мерц Европа Иттифоқининг барча 27 аъзоси Украинани молиялаштиришда иштирок этиши кераклигини таъкидламоқда.
18 ноябрь куни Еврокомиссия Украинага 2027 йилда қўшимча 45 миллиард еврогача кредит ажратиш бўйича таклифларни тақдим этди. Бу маблағ 2026–2027 йиллар учун аввал келишилган 90 млрд евролик кредитга қўшимча равишда ажратилиши кўзда тутилган.
Янги кредитни Европа Иттифоқининг умумий қарз мажбуриятлари орқали молиялаштириш режалаштирилмоқда.