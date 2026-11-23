https://sputniknews.uz/20261123/chernyaevka-chegara-post-62228590.html
"Ғишткўприк" чегара пости қарийб икки йиллик танаффусдан сўнг очилмоқда
"Ғишткўприк" чегара пости қарийб икки йиллик танаффусдан сўнг очилмоқда
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Ўзбекистон ва Қозоғистон чегарасидаги "Черняевка" пости қарийб икки йилдан сўнг қайта очилади. Фуқаролар 25 ноябрь куни соат 16:00 дан ўта бошлайди. Реконструкция давомида янги йўлаклар ва текширув тизимлари ўрнатилди.
2026-11-23T11:30+0500
2026-11-23T11:30+0500
2026-11-23T11:30+0500
божхона
чегара
чегара хизмати
жамият
қозоғистон
қурилиш
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ТОШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Ўзбекистон ва Қозоғистон чегарасидаги "Ғишткўприк" ("Черняевка") божхона пости 25 ноябрь куни фаолиятини қайта тиклайди. Фуқароларни ўтказиш соат 16:00 дан бошланади. Бу ҳақда Божхона қўмитаси матбуот котиби Ҳусан Тангриев маълум қилди.Ундан аввал Ўзбекистон ва Қозоғистон расмий делегациялари иштирокида очилиш маросими бўлиб ўтади.Реконструкция давомида постнинг ўтказувчанлик қуввати сезиларли даражада оширилди.ЎзА маълумотига кўра, "Ғишткўприк"нинг бир суткалик лойиҳавий қуввати 100 минг нафар йўловчи, 3 мингта енгил автомобиль ва 400 та автобусга етказилган.Бундан ташқари:Қозоғистон томонидаги "Жибек жоли" ўтказиш пункти ҳам модернизация қилинди. У кунига 70 минг нафар йўловчи ва 2 мингта енгил автомобилга хизмат кўрсатиш қувватига эга.
https://sputniknews.uz/20260521/shohimardon-sox-boruvchi-chegara-otish-57743539.html
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божхона, чегара, чегара хизмати, жамият, қозоғистон, қурилиш, автомобил, ўзбекистон
божхона, чегара, чегара хизмати, жамият, қозоғистон, қурилиш, автомобил, ўзбекистон
"Ғишткўприк" чегара пости қарийб икки йиллик танаффусдан сўнг очилмоқда
"Ғишткўприк" ("Жибек Жоли") ўтказиш пункти 25 ноябрь соат 16:00 дан фуқаролар ҳаракатланиши учун очилади.
ТОШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Ўзбекистон ва Қозоғистон чегарасидаги "Ғишткўприк" ("Черняевка") божхона пости 25 ноябрь куни фаолиятини қайта тиклайди. Фуқароларни ўтказиш соат 16:00 дан бошланади. Бу ҳақда Божхона қўмитаси матбуот котиби Ҳусан Тангриев маълум қилди.
Ундан аввал Ўзбекистон ва Қозоғистон расмий делегациялари иштирокида очилиш маросими бўлиб ўтади.
Мазкур чегара пости 2025 йил 5 февралда кенг кўламли реконструкция учун ёпилган эди. Дастлаб таъмирлаш ишларини тўрт ойда якунлаш режалаштирилган, бироқ постни қайта очиш муддати бир неча бор кечиктирилган.
Реконструкция давомида постнинг ўтказувчанлик қуввати сезиларли даражада оширилди.
ЎзА маълумотига кўра
, "Ғишткўприк"нинг бир суткалик лойиҳавий қуввати 100 минг нафар йўловчи, 3 мингта енгил автомобиль ва 400 та автобусга етказилган.
пост ҳудуди 6 гектардан 9 гектарга кенгайтирилди;
назорат йўлаклари сони 4 тадан 18 тага оширилди;
автомобиллар тўхташ жойлари 20 тадан 200 тага кўпайтирилди;
енгил автомобиллар учун "яшил" ва "қизил" йўлаклар ташкил этилди;
автомобилларни текшириш учун "Z-портал" сканер мажмуаси ўрнатилди.
Қозоғистон томонидаги "Жибек жоли" ўтказиш пункти ҳам модернизация қилинди. У кунига 70 минг нафар йўловчи ва 2 мингта енгил автомобилга хизмат кўрсатиш қувватига эга.