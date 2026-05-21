Энди Шоҳимардон ва Сўхга борувчилар чегарадан исталган вақтда ўта олади
Шоҳимардон ва Сўх йўналишидаги божхона постлари 24 соат ишлайди
2026-05-21T14:42+0500
Фарғона вилоятидаги "Фарғона", "Оқ-Қия" ва "Сўх" чегара божхона постлари 1 октябрга қадар 24 соатлик иш режимига ўтди.
ТОШКЕНТ, 21 май — Sputnik.
Эндиликда Шоҳимардон қишлоғи ва Сўх туманига дам олишга борувчилар чегара постларидан куннинг исталган вақтида ўтишлари мумкин. Бу ҳақда Божхона қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Маълумотларга кўра, Фарғона вилоятидаги “Фарғона” чегара божхона пости, Шоҳимардон қишлоғига кириш қисмида жойлашган “Оқ-Қия” божхона пункти ҳамда “Сўх” чегара божхона пости 24 соатлик иш режимига ўтди.
Бунга қадар ушбу божхона масканлари фақат соат 06:00 дан 22:00 гача хизмат кўрсатган.
Ўтказиш пунктлари иш режимидаги ўзгариш ёзги сайёҳлик мавсумида чегарадан ўтаётган фуқаролар учун қулайлик яратишга қаратилган.
Янги тартиб 2026 йил 1 октябрга қадар амал қилади.
Бу тартиб Қурбон ҳайити арафасида 5 кунлик дам олишни режалаштираётганлар учун айниқса қулайлик яратади.