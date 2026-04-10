Мирзиёев Сўх туманини ривожлантириш бўйича устувор вазифаларни белгилаб берди
Жами 300 та микролойиҳа ишга туширилиб, 8,6 минг аҳоли касб-ҳунарга ўқитилади.
ТОШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Фарғона вилоятининг Сўх туманини ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш чора-тадбирлари юзасидан йиғилиш ўтказди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Тақдимотда мутасаддилар жорий йилда туманга 40 миллион доллар инвестиция жалб қилиш, 15 миллион долларлик экспортни таъминлаш режаси олингани ҳақида ахборот берди. Бунинг ҳисобига саноатда 9 фоиз, хизматлар соҳасида 17,1 фоиз, қишлоқ хўжалигида 7,6 фоиз ўсишга эришиш кўзда тутилган.Йиғилишда туманнинг туризм салоҳиятига алоҳида эътибор қаратилди.Сўхнинг бетакрор табиати, мусаффо ҳавоси, дарёлари ва салқин иқлими мазкур соҳани иқтисодиёт драйверларидан бирига айлантириш имконини бериши таъкидланди. Масалан, Сариканда, Ровон ва Истиқлол маҳаллаларидан ўтган Сўх дарёси қирғоқларида янги туризм объектларини қурса бўлади. Ёки бу ерда реабилитация, физиотерапия, дори-дармон логистикаси ва тиббий таълимни бир ҳудудда жамлаган Тиббий хизматлар кластерини ташкил этиш учун барча шароитлар мавжуд.Умуман, туризм ва хизмат кўрсатиш соҳасида 60 миллион доллар инвестиция жалб қилиш, қарийб 2 минг иш ўрни яратиш, туризм хизматлари ҳажмини 15 миллиард сўмга, экспортни эса 2 миллион долларга ошириш режалаштирилгани маълум қилинди.Энг муҳим вазифалардан бири сифатида аҳоли яшаши ва меҳнат қилиши учун қулай инфратузилма яратиш, тадбиркорликни кенгайтириш ва бандликни таъминлаш масалалари муҳокама қилинди.Ҳар бир маҳаллада 10 тадан, жами 300 та микролойиҳа ишга туширилиб, 8,6 минг аҳоли касб-ҳунарга ўқитилади. Бу лойиҳаларга банклар томонидан 64 миллиард сўм кредит ресурси йўналтирилади, ижтимоий ва инфратузилма объектлари учун эса қўшимча 74,5 миллиард сўм ажратилади.Транспорт-логистика масалалари ҳам атрофлича кўриб чиқилди. Туманнинг бошқа ҳудудлар билан боғлиқлигини ошириш, чегарадан ўтишни тезлаштириш ҳамда иқтисодий алоқаларни кенгайтириш бўйича амалий чоралар белгиланди.Аҳоли даромадининг асосий қисми қишлоқ хўжалиги билан боғлиқ экани инобатга олиниб, ушбу соҳада замонавий ёндашувлар ва янги технологияларни кенг жорий этиш зарурлиги таъкидланди.Масалан, Қайроқ массивидаги 425 гектар яйловда мевали боғлар, Чашма маҳалласидаги 60 гектар ерда заъфарон плантациялари, Озод ва Сўх хўжаликларига қарашли 100 гектар майдонда картошка етиштириш лойиҳаларини амалга ошириш таклиф этилди. Шунингдек, Навобод маҳалласида балиқчиликни ривожлантириш бўйича лойиҳа тақдим этилди. Унга кўра, 50 сотихдан 30 та ҳовуз ташкил қилиниб, ҳар бир ҳовуздан 50 тоннадан форель балиғи етиштириш мумкин.Шу билан бирга, Девайрон ва Тул-дашт ҳудудлари оралиғида 8 километрузунликда ўзи оқар суғориш тармоғи қурилиши ҳисобидан 500 гектар мевали боғ ва қўшимча 300 гектарэкин майдонини ўзлаштириш имконияти мавжудлиги кўрсатиб ўтилди.Давлат раҳбари Сўх туманини ривожлантиришда энг асосий мақсад одамлар ҳаётида сезиларли ўзгариш қилиш, аҳоли даромадини ошириш, иш ўринлари яратиш ва ҳудуднинг транспорт боғлиқлигини янада кучайтиришдан иборат эканини таъкидлади.Мутасаддиларга туман бўйича белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш юзасидан тегишли топшириқлар берилди.
