https://sputniknews.uz/20261122/uzbekistan-bolalar-karantin-62201400.html
Икромов: синфда болаларнинг 20 фоизи касалланса, карантин эълон қилинади
Икромов: синфда болаларнинг 20 фоизи касалланса, карантин эълон қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда мактаб синфлари ва боғча гуруҳларида болаларнинг 20 фоизи юқумли касалликка чалинса, карантин эълон қилиниб, онлайн таълимга ўтилади. Санэпидқўмита амалдаги тартибни тушунтирди.
2026-11-22T09:26+0500
2026-11-22T09:26+0500
2026-11-22T09:34+0500
карантин
жамият
мактаб
ўқувчилар
грипп
ўткир респиратор вирусли инфекция (ўрви)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/01/15910185_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bfa2e9fd374387897f63f7275c831de1.jpg
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда мактаб синфи ёки боғча гуруҳидаги болаларнинг 20 фоизи ёки ундан кўпи юқумли касалликка чалинса, карантин эълон қилиниб, онлайн таълимга ўтилади. Бу ҳақда Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитаси бошқарма бошлиғи Рустамжон Икромов матбуот анжуманида маълум қилди.Унинг таъкидлашича, мазкур тартиб Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тасдиқланган тегишли буйруқларда белгиланган.Касаллик белгилари кузатилган болалар вақтинча жамоадан ажратилади. Хоналарни шамоллатиш, нам тозалаш ва санитария-гигиена тадбирлари кучайтирилади.Қўмита ота-оналарни юқумли касаллик аломатлари бор болаларни мактаб ва боғчаларга юбормасликка чақирди.
https://sputniknews.uz/20260514/xantavirus-olimlar-izoh-57555244.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/01/15910185_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_d2cc48b8d1e938bbff018729fc42d314.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
карантин, жамият, мактаб, ўқувчилар, грипп, ўткир респиратор вирусли инфекция (ўрви)
карантин, жамият, мактаб, ўқувчилар, грипп, ўткир респиратор вирусли инфекция (ўрви)
Икромов: синфда болаларнинг 20 фоизи касалланса, карантин эълон қилинади
09:26 22.11.2026 (янгиланди: 09:34 22.11.2026)
Мактаб синфлари ва боғча гуруҳларида болаларнинг камида 20 фоизи юқумли касалликка чалинса, карантин жорий этилади.
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда мактаб синфи ёки боғча гуруҳидаги болаларнинг 20 фоизи ёки ундан кўпи юқумли касалликка чалинса, карантин эълон қилиниб, онлайн таълимга ўтилади. Бу ҳақда Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитаси бошқарма бошлиғи Рустамжон Икромов матбуот анжуманида маълум қилди.
Унинг таъкидлашича, мазкур тартиб Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тасдиқланган тегишли буйруқларда белгиланган.
Куз-қиш мавсумида грипп ва ўткир респиратор вирусли инфекциялар тарқалиш хавфи ортади. Шу боис таълим муассасаларида болалар ва ходимларнинг саломатлиги мунтазам назорат қилинади.
Касаллик белгилари кузатилган болалар вақтинча жамоадан ажратилади. Хоналарни шамоллатиш, нам тозалаш ва санитария-гигиена тадбирлари кучайтирилади.
Қўмита ота-оналарни юқумли касаллик аломатлари бор болаларни мактаб ва боғчаларга юбормасликка чақирди.