Тошкентда энг чиройли мушук танланмоқда — фото
15:56 22.11.2026 (янгиланди: 16:00 22.11.2026)
© SputnikМеждународная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Тошкентда CatX Show кўргазмасида 60 та мушук беллашмоқда. Улар орасида хориждан келганлари ва эга кутаётганлари ҳам бор.
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Тошкентда яна CatX Show халқаро мушуклар кўргазмаси ўтказилмоқда. Бу сафар унда Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Европа мамлакатларидан келган 60 та мушук иштирок этмоқда, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Кўргазманинг мўйноқ иштирокчилари ўзларининг чиройи, чаққонлиги, парвариши ва зотига хос хусусиятларини намойиш этмоқда. Халқаро ҳакамлар эса уларни баҳолаб, энг яхшиларини аниқламоқда.
Ғолибларни нафақат эътироф, балки мазали совғалар ҳам кутмоқда. Биринчи уч ўрин учун соврин сифатида 10 килограмм мушук озуқаси ажратилган. Бу совғадан ким кўпроқ хурсанд бўлади — мушукларми ёки уларнинг эгаларими — айтиш қийин.
Кўргазмада нафақат зотдор мушуклар, балки бошпаналардан олиб келинган, ўз эгасини кутаётган мушуклар ҳам бор. Ташриф буюрувчилар улар билан танишиб, ўзига янги мўйноқ дўст топиши мумкин.
Кичкинтойлар учун ҳам махсус кўнгилочар дастур тайёрланган. Болалар мато сумкаларга расм чизиши, юзларини турли ранг ва тасвирлар билан безатиши мумкин.
21–22 ноябрь кунлари ўтказилаётган CatX Show кўргазмаси High Town Mall савдо марказида ўтказилмоқда. Ташриф буюрувчилар учун кириш бепул.
© SputnikМеждународная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
1/10
© Sputnik
Международная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
© SputnikМеждународная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
2/10
© Sputnik
Международная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
© SputnikМеждународная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
3/10
© Sputnik
Международная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
© Sputnikкошка выставка Ташкент
4/10
© Sputnik
кошка выставка Ташкент
© SputnikМеждународная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
5/10
© Sputnik
Международная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
© SputnikМеждународная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
6/10
© Sputnik
Международная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
© SputnikМеждународная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
7/10
© Sputnik
Международная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
© SputnikМеждународная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
8/10
© Sputnik
Международная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
© SputnikМеждународная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
9/10
© Sputnik
Международная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
© SputnikМеждународная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
10/10
© Sputnik
Международная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
1/10
© Sputnik
Международная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
2/10
© Sputnik
Международная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
3/10
© Sputnik
Международная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
4/10
© Sputnik
кошка выставка Ташкент
5/10
© Sputnik
Международная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
6/10
© Sputnik
Международная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
7/10
© Sputnik
Международная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
8/10
© Sputnik
Международная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
9/10
© Sputnik
Международная выставка кошек CatX Show в Ташкенте
10/10
© Sputnik
Международная выставка кошек CatX Show в Ташкенте