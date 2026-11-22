https://sputniknews.uz/20261122/samarkand-havo-gimnastika-jahon-chempionat-62219373.html
Қанотсиз парвоз: Самарқандда ҳаво гимнастикаси бўйича жаҳон чемпионати ўтмоқда
Қанотсиз парвоз: Самарқандда ҳаво гимнастикаси бўйича жаҳон чемпионати ўтмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда ҳаво-куч гимнастикаси бўйича жаҳон чемпионати ўтмоқда. Етти мамлакат спортчилари ҳалқа, мато тасмалар ва арқонларда маҳорат кўрсатмоқда. Якка ва жуфтлик чиқишларидан энг қизиқарли лавҳалар — фототасмамизда.
2026-11-22T18:51+0500
2026-11-22T18:51+0500
2026-11-22T18:51+0500
гимнастика
гимнастикачи
самарқанд
жаҳон чемпионати
енгил атлетика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/16/62219209_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_c30368340146dabf76ffea02a70300c5.jpg
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Самарқандда ҳаво-куч гимнастикаси бўйича жаҳон чемпионати бўлиб ўтмоқда. Унда Ўзбекистон, Россия, Беларусь, АҚШ, Бразилия, Туркия ва Қозоғистондан келган спортчилар ўз маҳоратини намойиш этмоқда, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Бир неча метр баландликда гимнастикачилар махсус ҳалқалар, мато тасмалар, камарлар, арқонлар ва пилонларда мураккаб акробатик машқларни бажармоқда. Уларнинг чиқишларида куч, эгилувчанлик, мувозанат ва нафосат уйғунлашган.Чемпионатда турли ёшдаги гимнастикачилар иштирок этмоқда. Улар орасида етти ёшли болалар ҳам, 40 ёшдан ошган тажрибали спортчилар ҳам бор.Ташкилотчилар маълумотига кўра, икки кунлик мусобақада жами 181 та чиқиш режалаштирилган.21–22 ноябрь кунлари ўтказилаётган жаҳон чемпионати Бутунжаҳон ҳаво-куч атлетикаси федерацияси (GAPAF) томонидан Ўзбекистон Туризм қўмитаси кўмагида ташкил этилган.Туризм қўмитаси маълумотига кўра, мусобақа муносабати билан Самарқандга 300 нафардан ортиқ хорижий меҳмон ташриф буюрган. Улар орасида спортчилар, мураббийлар ва делегациялар вакиллари бор.
https://sputniknews.uz/20260411/toshkentda-adiiy-gimnastika-boyicha-jahon-kubogi-start-oldi-56845217.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/16/62219209_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_eb73bdfe9909acfa05899457c25a88a0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
гимнастика, гимнастикачи, самарқанд, жаҳон чемпионати, енгил атлетика
гимнастика, гимнастикачи, самарқанд, жаҳон чемпионати, енгил атлетика
Қанотсиз парвоз: Самарқандда ҳаво гимнастикаси бўйича жаҳон чемпионати ўтмоқда
Самарқандда етти мамлакат гимнастикачилари ҳавода мураккаб машқлар бажармоқда. Чемпионатда 181 та чиқиш режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik.
Самарқандда ҳаво-куч гимнастикаси бўйича жаҳон чемпионати бўлиб ўтмоқда. Унда Ўзбекистон, Россия, Беларусь, АҚШ, Бразилия, Туркия ва Қозоғистондан келган спортчилар ўз маҳоратини намойиш этмоқда, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Бир неча метр баландликда гимнастикачилар махсус ҳалқалар, мато тасмалар, камарлар, арқонлар ва пилонларда мураккаб акробатик машқларни бажармоқда. Уларнинг чиқишларида куч, эгилувчанлик, мувозанат ва нафосат уйғунлашган.
Спортчилар якка тартибда ва жуфтликда беллашмоқда. Мусобақалар икки йўналишда — спорт ва бадиий йўналишларда ўтказилмоқда. Спорт йўналишида машқларнинг техник мураккаблиги ва бажарилиш маҳорати, бадиий йўналишда эса ҳаракатларнинг мусиқа билан уйғунлиги ва ижро нафосатига эътибор қаратилади.
Чемпионатда турли ёшдаги гимнастикачилар иштирок этмоқда. Улар орасида етти ёшли болалар ҳам, 40 ёшдан ошган тажрибали спортчилар ҳам бор.
Ташкилотчилар маълумотига кўра, икки кунлик мусобақада жами 181 та чиқиш режалаштирилган.
21–22 ноябрь кунлари ўтказилаётган жаҳон чемпионати Бутунжаҳон ҳаво-куч атлетикаси федерацияси (GAPAF) томонидан Ўзбекистон Туризм қўмитаси кўмагида ташкил этилган.
Туризм қўмитаси маълумотига кўра, мусобақа муносабати билан Самарқандга 300 нафардан ортиқ хорижий меҳмон ташриф буюрган. Улар орасида спортчилар, мураббийлар ва делегациялар вакиллари бор.