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Тошкентдаги дзюдо бўйича ёшлар ЖЧ: Россия биринчи, Ўзбекистон бешинчи

Тошкентдаги дзюдо бўйича ёшлар ЖЧ: Россия биринчи, Ўзбекистон бешинчи

Sputnik Ўзбекистон

Тошкентда ёшлар ўртасидаги дзюдо бўйича жаҳон чемпионатининг яккалик баҳслари якунланди. Россия 10 та медаль билан биринчи, Ўзбекистон 3 та медаль билан бешинчи бўлди. Мусобақада 78 давлатдан 574 спортчи қатнашди.

2026-11-22T10:46+0500

2026-11-22T10:46+0500

2026-11-22T10:46+0500

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ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Тошкентда дзюдо бўйича 21 ёшгача бўлган спортчилар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг яккалик баҳслари якунланди. Россия терма жамоаси биринчи, Ўзбекистон эса бешинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Ўзбекистон дзюдо федерацияси хабар берди.Россиялик дзюдочилар 4 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза медалини қўлга киритди. Иккинчи ўринни Туркия (2 та олтин, 1 та кумуш), учинчи ўринни Франция (2 та олтин, 1 та бронза) эгаллади.Ўзбекистон терма жамоасининг совриндорлари:Халқаро дзюдо федерацияси маълумотига кўра, Машарипов финалда америкалик Жонатан Янг билан кескин беллашув ўтказган. Қўшимча вақтнинг 7 дақиқа 48 сонияси ўтгач, рақиб учинчи огоҳлантиришни олган ва ғалаба ўзбекистонлик спортчига насиб этган.Равшанов эса финалда россиялик Ярослав Бунаковга қарши баҳсда дастлаб ҳисобда олдинга чиққан, бироқ рақиби иппон усули билан ғалаба қозонган.19–21 ноябрь кунлари ўтказилган яккалик баҳсларида 78 мамлакатдан 574 нафар дзюдочи қатнашди. Ўзбекистон ушбу ёш тоифасидаги жаҳон чемпионатига илк бор мезбонлик қилмоқда.22 ноябрь куни мусобақа аралаш жамоавий беллашувлар билан давом этади. Унда 16 мамлакат терма жамоаси иштирок этади.

https://sputniknews.uz/20261120/mirziyoev-dzyudo-federatsiyasi-62160505.html

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спорт, дзюдо, ўзбекистон дзюдо федерацияси, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, жаҳон чемпионати