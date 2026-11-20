https://sputniknews.uz/20261120/mirziyoev-dzyudo-federatsiyasi-62160505.html
Мирзиёев Халқаро дзюдо федерацияси раҳбарини қабул қилди
Мирзиёев Халқаро дзюдо федерацияси раҳбарини қабул қилди
Sputnik Ўзбекистон
Учрашувда мураббийлар ва ҳакамларни тайёрлаш ҳамда спорт тиббиёти соҳасидаги ҳамкорлик масалаларига алоҳида эътибор қаратилди. 20.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-20T09:21+0500
2026-11-20T09:21+0500
2026-11-20T09:21+0500
жамият
шавкат мирзиёев
ўзбекистон
дзюдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/14/62160752_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_251a1911d070e0bf393dfeeef6850cae.jpg
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ўсмирлар ўртасида дзюдо бўйича жаҳон чемпионати муносабати билан мамлакатда бўлиб турган Халқаро дзюдо федерацияси президенти Мариус Визерни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, учрашувда ушбу нуфузли федерация билан миллий дзюдо мактабини ривожлантириш ва ёш спортчиларни тайёрлаш борасида ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.Тошкент жаҳоннинг нуфузли дзюдо марказларидан бирига айланиб бораётгани таъкидланди. Сўнгги уч йилда Ўзбекистонда 4 минг нафардан зиёд спортчи иштирокида 10 та халқаро мусобақа ўтказилди. Жорий йилги ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати эса илк бор Ўзбекистонда ташкил этилмоқда.Мариус Визер мамлакатда спортни ривожлантириш ва ёшларни спортга кенг жалб этиш бўйича амалга оширилаётган ислоҳотларни юқори баҳолади.Ўзбекистонда йирик халқаро мусобақаларни ўтказиш, миллий терма жамоани Лос-Анжелесда бўлиб ўтадиган Олимпия ўйинларига тайёрлаш, мамлакатда яратилган замонавий спорт инфратузилмаси негизида спортчилар, мураббийлар ва ҳакамларни тайёрлаш ҳамда спорт тиббиёти соҳасидаги ҳамкорлик масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.Дзюдо бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати 19-22 ноябрь кунлари Тошкент шаҳридаги Олимпия шаҳарчасида бўлиб ўтади. Унда 78 та мамлакатдан 600 нафарга яқин ёш спортчи беллашмоқда. Мусобақаларга хорижий мамлакатларнинг юқори даражадаги делегациялари ҳам келган.
https://sputniknews.uz/20261115/dzyudochi-yoldoshev-croatia-kumush-medal-62024950.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/14/62160752_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_5adfe40aaac7367262933c59f05e6987.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, шавкат мирзиёев, ўзбекистон, дзюдо
жамият, шавкат мирзиёев, ўзбекистон, дзюдо
Мирзиёев Халқаро дзюдо федерацияси раҳбарини қабул қилди
Учрашувда мураббийлар ва ҳакамларни тайёрлаш ҳамда спорт тиббиёти соҳасидаги ҳамкорлик масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ўсмирлар ўртасида дзюдо бўйича жаҳон чемпионати муносабати билан мамлакатда бўлиб турган Халқаро дзюдо федерацияси президенти Мариус Визерни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, учрашувда ушбу нуфузли федерация билан миллий дзюдо мактабини ривожлантириш ва ёш спортчиларни тайёрлаш борасида ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.
Тошкент жаҳоннинг нуфузли дзюдо марказларидан бирига айланиб бораётгани таъкидланди. Сўнгги уч йилда Ўзбекистонда 4 минг нафардан зиёд спортчи иштирокида 10 та халқаро мусобақа ўтказилди. Жорий йилги ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати эса илк бор Ўзбекистонда ташкил этилмоқда.
Мариус Визер мамлакатда спортни ривожлантириш ва ёшларни спортга кенг жалб этиш бўйича амалга оширилаётган ислоҳотларни юқори баҳолади.
Ўзбекистонда йирик халқаро мусобақаларни ўтказиш, миллий терма жамоани Лос-Анжелесда бўлиб ўтадиган Олимпия ўйинларига тайёрлаш, мамлакатда яратилган замонавий спорт инфратузилмаси негизида спортчилар, мураббийлар ва ҳакамларни тайёрлаш ҳамда спорт тиббиёти соҳасидаги ҳамкорлик масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Дзюдо бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати 19-22 ноябрь кунлари Тошкент шаҳридаги Олимпия шаҳарчасида бўлиб ўтади. Унда 78 та мамлакатдан 600 нафарга яқин ёш спортчи беллашмоқда. Мусобақаларга хорижий мамлакатларнинг юқори даражадаги делегациялари ҳам келган.