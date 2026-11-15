https://sputniknews.uz/20261115/dzyudochi-yoldoshev-croatia-kumush-medal-62024950.html
Ўзбекистонлик дзюдочи Муроджон Йўлдошев Хорватияда кумуш медаль олди
Ўзбекистонлик дзюдочи Муроджон Йўлдошев Хорватияда кумуш медаль олди
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Ўзбекистонлик дзюдочи Муроджон Йўлдошев Хорватиядаги халқаро мусобақада кумуш медаль олди. Загребда 66 мамлакатдан 462 спортчи иштирок этмоқда. Аввалроқ Диёра Келдиёрова бронза медалга сазовор бўлган эди.
2026-11-15T11:20+0500
2026-11-15T11:20+0500
2026-11-15T11:20+0500
спорт
дзюдо
миллий олимпия қўмитаси
диёра келдиёрова
кумуш медал
мусобақа
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ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Ўзбекистонлик дзюдочи Муроджон Йўлдошев Хорватиянинг Загреб шаҳрида ўтаётган Гран-при турнирида кумуш медални қўлга киритди. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.81 кг гача вазн тоифасида иштирок этган Йўлдошев финалга қадар етиб борди. Ҳал қилувчи баҳсда у канадалик Франсуа Готье Драпога қарши татамига чиқди.13–15 ноябрь кунлари ўтказилаётган мазкур халқаро турнирда 66 давлатдан 462 нафар дзюдочи иштирок этмоқда. Халқаро дзюдо федерацияси тақвимига киритилган ушбу мусобақада спортчилар медаллар билан бирга жаҳон рейтинги очколари учун ҳам курашмоқда.Ўзбекистон терма жамоаси мусобақада беш нафар спортчи билан қатнашмоқда. Улар орасида Париж Олимпиадаси чемпиони Диёра Келдиёрова ва жаҳон чемпиони Давлат Бобонов ҳам бор.Шу тариқа, Ўзбекистон дзюдочилари Загребда ҳозирча битта кумуш ва битта бронза медалга сазовор бўлди.
https://sputniknews.uz/20261114/diyora-keldiyorova-62010347.html
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спорт, дзюдо, миллий олимпия қўмитаси, диёра келдиёрова, кумуш медал, мусобақа
спорт, дзюдо, миллий олимпия қўмитаси, диёра келдиёрова, кумуш медал, мусобақа
Ўзбекистонлик дзюдочи Муроджон Йўлдошев Хорватияда кумуш медаль олди
Загребда ўтаётган халқаро турнирда Ўзбекистон терма жамоаси ҳисобида ҳозирча иккита медаль бор.
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik.
Ўзбекистонлик дзюдочи Муроджон Йўлдошев Хорватиянинг Загреб шаҳрида ўтаётган Гран-при турнирида кумуш медални қўлга киритди. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
81 кг гача вазн тоифасида иштирок этган Йўлдошев финалга қадар етиб борди. Ҳал қилувчи баҳсда у канадалик Франсуа Готье Драпога қарши татамига чиқди.
Беллашувнинг асосий вақтида ғолиб аниқланмади. Қўшимча вақтда канадалик дзюдочи "юко" баҳосини қўлга киритиб, ғалаба қозонди. Йўлдошев эса мусобақани иккинчи ўринда якунлади.
13–15 ноябрь кунлари ўтказилаётган мазкур халқаро турнирда 66 давлатдан 462 нафар дзюдочи иштирок этмоқда. Халқаро дзюдо федерацияси тақвимига киритилган ушбу мусобақада спортчилар медаллар билан бирга жаҳон рейтинги очколари учун ҳам курашмоқда.
Ўзбекистон терма жамоаси мусобақада беш нафар спортчи билан қатнашмоқда. Улар орасида Париж Олимпиадаси чемпиони Диёра Келдиёрова ва жаҳон чемпиони Давлат Бобонов ҳам бор.
Аввалроқ Диёра Келдиёрова 52 кг гача вазн тоифасида бронза медални қўлга киритган эди. У учинчи ўрин учун баҳсда франциялик Бландин Понтни мағлуб этди ва жаҳон рейтинги учун 350 очко олди.
Шу тариқа, Ўзбекистон дзюдочилари Загребда ҳозирча битта кумуш ва битта бронза медалга сазовор бўлди.