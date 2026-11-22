ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) юк ташиш, божхона назорати ва экспортчилар фаолиятини соддалаштиришга қаратилган ўзгаришлар тайёрланмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси хабар берди.ЕИКнинг божхона ҳамкорлиги бўйича вазири Сергей Шкляевнинг маълум қилишича, 2026 йилда ЕОИИ Божхона кодексига киритиладиган икки тўплам ўзгартиришлар тайёрланган.Биринчи тўплам Божхона кодексининг барча бўлимларини қамраб олади. Унда:Сохта транзит деганда товарларни бошқа мамлакатга олиб ўтилаётгандек расмийлаштириб, амалда божхона талабларини четлаб ўтишга қаратилган схемалар тушунилади.ЕИК маълумотига кўра, биринчи тўплам ҳозирда давлатлар ички келишув жараёнларидан ўтмоқда. Уни декабрь ойида Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида имзолаш режалаштирилган.Экспортчилар учун қандай енгилликлар кутилмоқда?Иккинчи тўплам ўзгаришлар ташқи савдо билан шуғулланувчи корхоналар ва божхона органлари фаолиятига тааллуқли.Шунингдек, қуйидаги имкониятлар назарда тутилган:ЕИК ушбу чоралар орқали юкларни расмийлаштириш жараёнларини соддалаштириш ва ортиқча операцияларни қисқартиришни мақсад қилган.Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ЕОИИда кузатувчи давлат мақомига эга. Республика Иттифоқ билан божхона ахборотини алмашиш ва транзит жараёнларини соддалаштириш бўйича ҳамкорлик қилмоқда.
ЕОИИда божхона қоидаларини ўзгартириш бўйича икки ҳужжат тайёрланди. Улардан бирини эса декабрда имзолаш режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) юк ташиш, божхона назорати ва экспортчилар фаолиятини соддалаштиришга қаратилган ўзгаришлар тайёрланмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси хабар берди.
ЕИКнинг божхона ҳамкорлиги бўйича вазири Сергей Шкляевнинг маълум қилишича, 2026 йилда ЕОИИ Божхона кодексига киритиладиган икки тўплам ўзгартиришлар тайёрланган.
Биринчи тўплам Божхона кодексининг барча бўлимларини қамраб олади. Унда:
божхона омборларида ҳам маркировкалаш ишларини амалга ошириш.
ЕИК ушбу чоралар орқали юкларни расмийлаштириш жараёнларини соддалаштириш ва ортиқча операцияларни қисқартиришни мақсад қилган.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ЕОИИда кузатувчи давлат мақомига эга. Республика Иттифоқ билан божхона ахборотини алмашиш ва транзит жараёнларини соддалаштириш бўйича ҳамкорлик қилмоқда.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.