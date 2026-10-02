EОИИ ва Ўзбекистон божхона ахбороти алмашинуви тўғрисидаги битим лойиҳасини келишиб олди

ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Ўзбекистон ўртасида божхона чегаралари орқали олиб ўтиладиган товарлар ва халқаро ташувлардаги транспорт воситалари ҳақида маълумот алмашиш бўйича музокараларнинг биринчи босқичи бўлиб ўтди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, томонлар ўзаро маълумот алмашиш тўғрисидаги битим лойиҳасини келишиб олди.Ҳужжат божхона тартиб-таомилларини соддалаштириши ва товарларнинг чегаралар орқали ўтишини тезлаштириши керак.ЕОИИ ва Ўзбекистон ҳужжатни давлат ички келишиш тартиб-таомилларини бошлаш тўғрисида келишувга эришди.Ўзбекистон билан музокараларни бошлаш тўғрисидаги қарор Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши томонидан 2025 йил декабрь ойида қабул қилинган.
Шунингдек, ҳужжатни давлат ичида келишиш жараёнларини бошлашга келишиб олинди.
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Ўзбекистон ўртасида божхона чегаралари орқали олиб ўтиладиган товарлар ва халқаро ташувлардаги транспорт воситалари ҳақида маълумот алмашиш бўйича музокараларнинг биринчи босқичи бўлиб ўтди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, томонлар ўзаро маълумот алмашиш тўғрисидаги битим лойиҳасини келишиб олди.
Ҳужжат божхона тартиб-таомилларини соддалаштириши ва товарларнинг чегаралар орқали ўтишини тезлаштириши керак.
“Ўзбекистон Иттифоқнинг асосий савдо ҳамкорларидан бири ҳисобланади. Божхона соҳасида ўзаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантириш, мамлакатларимиз ва божхона хизматлари ўртасидаги ишончни мустаҳкамлаш устувор вазифамиздир”, - деди EИК Божхона ҳамкорлиги бўйича ҳайъати аъзоси Сергей Шкляев.
ЕОИИ ва Ўзбекистон ҳужжатни давлат ички келишиш тартиб-таомилларини бошлаш тўғрисида келишувга эришди.
Ўзбекистон билан музокараларни бошлаш тўғрисидаги қарор Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши томонидан 2025 йил декабрь ойида қабул қилинган.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.