Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261002/eoii-ozbekiston-bojxona-60908662.html
EОИИ ва Ўзбекистон божхона ахбороти алмашинуви тўғрисидаги битим лойиҳасини келишиб олди
EОИИ ва Ўзбекистон божхона ахбороти алмашинуви тўғрисидаги битим лойиҳасини келишиб олди
Sputnik Ўзбекистон
Шунингдек, ҳужжатни давлат ичида келишиш жараёнларини бошлашга келишиб олинди. 02.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-02T12:24+0500
2026-10-02T12:24+0500
ўзбекистон ва еоии
жамият
еоии
еик
ўзбекистон
божхона
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/02/60908499_0:56:1281:776_1920x0_80_0_0_335b006c265ad3852045157d3173803b.jpg
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Ўзбекистон ўртасида божхона чегаралари орқали олиб ўтиладиган товарлар ва халқаро ташувлардаги транспорт воситалари ҳақида маълумот алмашиш бўйича музокараларнинг биринчи босқичи бўлиб ўтди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, томонлар ўзаро маълумот алмашиш тўғрисидаги битим лойиҳасини келишиб олди.Ҳужжат божхона тартиб-таомилларини соддалаштириши ва товарларнинг чегаралар орқали ўтишини тезлаштириши керак.ЕОИИ ва Ўзбекистон ҳужжатни давлат ички келишиш тартиб-таомилларини бошлаш тўғрисида келишувга эришди.Ўзбекистон билан музокараларни бошлаш тўғрисидаги қарор Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши томонидан 2025 йил декабрь ойида қабул қилинган.
https://sputniknews.uz/20260907/eaeu-uzbekistan-bojxona-shartnoma-60274744.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/02/60908499_86:0:1194:831_1920x0_80_0_0_c0ce8e5e2638bf0822045c830d286e7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, еоии, еик, ўзбекистон, божхона
жамият, еоии, еик, ўзбекистон, божхона

EОИИ ва Ўзбекистон божхона ахбороти алмашинуви тўғрисидаги битим лойиҳасини келишиб олди

12:24 02.10.2026
© пресс-служба ЕИКЕАЭС и Узбекистан согласовали проект соглашения об обмене таможенной информацией.
ЕАЭС и Узбекистан согласовали проект соглашения об обмене таможенной информацией. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.10.2026
© пресс-служба ЕИК
Oбуна бўлиш
Шунингдек, ҳужжатни давлат ичида келишиш жараёнларини бошлашга келишиб олинди.
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Ўзбекистон ўртасида божхона чегаралари орқали олиб ўтиладиган товарлар ва халқаро ташувлардаги транспорт воситалари ҳақида маълумот алмашиш бўйича музокараларнинг биринчи босқичи бўлиб ўтди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, томонлар ўзаро маълумот алмашиш тўғрисидаги битим лойиҳасини келишиб олди.
Ҳужжат божхона тартиб-таомилларини соддалаштириши ва товарларнинг чегаралар орқали ўтишини тезлаштириши керак.
“Ўзбекистон Иттифоқнинг асосий савдо ҳамкорларидан бири ҳисобланади. Божхона соҳасида ўзаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантириш, мамлакатларимиз ва божхона хизматлари ўртасидаги ишончни мустаҳкамлаш устувор вазифамиздир”, - деди EИК Божхона ҳамкорлиги бўйича ҳайъати аъзоси Сергей Шкляев.
ЕОИИ ва Ўзбекистон ҳужжатни давлат ички келишиш тартиб-таомилларини бошлаш тўғрисида келишувга эришди.
Ўзбекистон билан музокараларни бошлаш тўғрисидаги қарор Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши томонидан 2025 йил декабрь ойида қабул қилинган.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Флаги Узбекистана и ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.09.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ Ўзбекистон билан божхона соҳасидаги шартнома бўйича сезиларли натижага эришди
7 Сентябр, 17:39
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0