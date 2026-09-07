Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260907/eaeu-uzbekistan-bojxona-shartnoma-60274744.html
ЕОИИ Ўзбекистон билан божхона соҳасидаги шартнома бўйича сезиларли натижага эришди
ЕОИИ Ўзбекистон билан божхона соҳасидаги шартнома бўйича сезиларли натижага эришди
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ Ўзбекистон билан божхона маълумотларини алмашиш бўйича халқаро ҳужжатлар устида ишламоқда. Ягона қоидалар товарларни чегарадан ўтказишни тезлаштириши кутилмоқда.
2026-09-07T17:39+0500
2026-09-07T17:48+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
ҳамкорлик
шарқий иқтисодий форум
божхона
транзит ташиш
чегара
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1e/57243361_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_7dc00c49bceba6129e37dfb3fa431411.png
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Ўзбекистон билан божхона маълумотларини алмашиш тизимини ривожлантиришда сезиларли натижага эришди. Бу ҳақда ЕИКнинг божхона ҳамкорлиги вазири Сергей Шкляев Владивостокдаги Шарқий иқтисодий форумда маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Комиссия ЕОИИ давлатлари билан биргаликда Иттифоққа аъзо бўлмаган мамлакатларнинг божхона хизматлари билан ахборот алмашиш тартибини белгилайдиган халқаро шартномаларни ишлаб чиқмоқда.Шкляевнинг таъкидлашича, савдо ҳамкорлари билан маълумотларни ягона қоида ва форматларда алмашиш божхона органларига юк оқимларини олдиндан баҳолаш ва ресурсларни самарали тақсимлаш имконини беради. Натижада товарларни божхона чегарасидан ўтказиш жараёни тезлашади.ЕИК вазири июнь охирида кучга кирган ЕОИИнинг ягона божхона транзити тизими тўғрисидаги битимга ҳам тўхталди. Унга Иттифоққа аъзо бўлмаган давлатлар ҳам қўшилиши мумкин.Тизим ягона электрон транзит декларацияси, божхона назорати натижаларини ўзаро тан олиш ҳамда электрон навигация пломбалари орқали товарлар ҳаракатини реал вақт режимида кузатишни назарда тутади.
https://sputniknews.uz/20260803/uzbekistan-euea-bojxona-tizim-59464838.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1e/57243361_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_6ac00b1466720df576f3e7fec6fa5813.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, ҳамкорлик, шарқий иқтисодий форум, божхона, транзит ташиш, чегара, ўзбекистон
еоии, еик, ҳамкорлик, шарқий иқтисодий форум, божхона, транзит ташиш, чегара, ўзбекистон

ЕОИИ Ўзбекистон билан божхона соҳасидаги шартнома бўйича сезиларли натижага эришди

17:39 07.09.2026 (янгиланди: 17:48 07.09.2026)
© SputnikФлаги Узбекистана и ЕАЭС
Флаги Узбекистана и ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.09.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
ЕОИИ Ўзбекистон билан божхона маълумотларини электрон алмашиш бўйича сезиларли натижага эришди, бу товарлар ҳаракатини тезлаштириши мумкин.
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Ўзбекистон билан божхона маълумотларини алмашиш тизимини ривожлантиришда сезиларли натижага эришди. Бу ҳақда ЕИКнинг божхона ҳамкорлиги вазири Сергей Шкляев Владивостокдаги Шарқий иқтисодий форумда маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Комиссия ЕОИИ давлатлари билан биргаликда Иттифоққа аъзо бўлмаган мамлакатларнинг божхона хизматлари билан ахборот алмашиш тартибини белгилайдиган халқаро шартномаларни ишлаб чиқмоқда.
Бу йўналишда Ўзбекистон, Хитой ва Вьетнам билан сезиларли натижаларга эришилган.
Шкляевнинг таъкидлашича, савдо ҳамкорлари билан маълумотларни ягона қоида ва форматларда алмашиш божхона органларига юк оқимларини олдиндан баҳолаш ва ресурсларни самарали тақсимлаш имконини беради. Натижада товарларни божхона чегарасидан ўтказиш жараёни тезлашади.
ЕИК вазири июнь охирида кучга кирган ЕОИИнинг ягона божхона транзити тизими тўғрисидаги битимга ҳам тўхталди. Унга Иттифоққа аъзо бўлмаган давлатлар ҳам қўшилиши мумкин.
Тизим ягона электрон транзит декларацияси, божхона назорати натижаларини ўзаро тан олиш ҳамда электрон навигация пломбалари орқали товарлар ҳаракатини реал вақт режимида кузатишни назарда тутади.
ЕЭК и Узбекистан обсудили вопросы таможенного сотрудничества - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ўзбекистон ва ЕОИИ ўртасида божхона музокаралари кузда бошланади
3 Август, 16:05
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0