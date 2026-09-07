https://sputniknews.uz/20260907/eaeu-uzbekistan-bojxona-shartnoma-60274744.html
ЕОИИ Ўзбекистон билан божхона соҳасидаги шартнома бўйича сезиларли натижага эришди
ЕОИИ Ўзбекистон билан божхона соҳасидаги шартнома бўйича сезиларли натижага эришди
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ Ўзбекистон билан божхона маълумотларини алмашиш бўйича халқаро ҳужжатлар устида ишламоқда. Ягона қоидалар товарларни чегарадан ўтказишни тезлаштириши кутилмоқда.
2026-09-07T17:39+0500
2026-09-07T17:39+0500
2026-09-07T17:48+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
ҳамкорлик
шарқий иқтисодий форум
божхона
транзит ташиш
чегара
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1e/57243361_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_7dc00c49bceba6129e37dfb3fa431411.png
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Ўзбекистон билан божхона маълумотларини алмашиш тизимини ривожлантиришда сезиларли натижага эришди. Бу ҳақда ЕИКнинг божхона ҳамкорлиги вазири Сергей Шкляев Владивостокдаги Шарқий иқтисодий форумда маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Комиссия ЕОИИ давлатлари билан биргаликда Иттифоққа аъзо бўлмаган мамлакатларнинг божхона хизматлари билан ахборот алмашиш тартибини белгилайдиган халқаро шартномаларни ишлаб чиқмоқда.Шкляевнинг таъкидлашича, савдо ҳамкорлари билан маълумотларни ягона қоида ва форматларда алмашиш божхона органларига юк оқимларини олдиндан баҳолаш ва ресурсларни самарали тақсимлаш имконини беради. Натижада товарларни божхона чегарасидан ўтказиш жараёни тезлашади.ЕИК вазири июнь охирида кучга кирган ЕОИИнинг ягона божхона транзити тизими тўғрисидаги битимга ҳам тўхталди. Унга Иттифоққа аъзо бўлмаган давлатлар ҳам қўшилиши мумкин.Тизим ягона электрон транзит декларацияси, божхона назорати натижаларини ўзаро тан олиш ҳамда электрон навигация пломбалари орқали товарлар ҳаракатини реал вақт режимида кузатишни назарда тутади.
https://sputniknews.uz/20260803/uzbekistan-euea-bojxona-tizim-59464838.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1e/57243361_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_6ac00b1466720df576f3e7fec6fa5813.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, еик, ҳамкорлик, шарқий иқтисодий форум, божхона, транзит ташиш, чегара, ўзбекистон
еоии, еик, ҳамкорлик, шарқий иқтисодий форум, божхона, транзит ташиш, чегара, ўзбекистон
ЕОИИ Ўзбекистон билан божхона соҳасидаги шартнома бўйича сезиларли натижага эришди
17:39 07.09.2026 (янгиланди: 17:48 07.09.2026)
ЕОИИ Ўзбекистон билан божхона маълумотларини электрон алмашиш бўйича сезиларли натижага эришди, бу товарлар ҳаракатини тезлаштириши мумкин.
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Ўзбекистон билан божхона маълумотларини алмашиш тизимини ривожлантиришда сезиларли натижага эришди. Бу ҳақда ЕИКнинг божхона ҳамкорлиги вазири Сергей Шкляев Владивостокдаги Шарқий иқтисодий форумда маълум қилди
.
Унинг сўзларига кўра, Комиссия ЕОИИ давлатлари билан биргаликда Иттифоққа аъзо бўлмаган мамлакатларнинг божхона хизматлари билан ахборот алмашиш тартибини белгилайдиган халқаро шартномаларни ишлаб чиқмоқда.
Бу йўналишда Ўзбекистон, Хитой ва Вьетнам билан сезиларли натижаларга эришилган.
Шкляевнинг таъкидлашича, савдо ҳамкорлари билан маълумотларни ягона қоида ва форматларда алмашиш божхона органларига юк оқимларини олдиндан баҳолаш ва ресурсларни самарали тақсимлаш имконини беради. Натижада товарларни божхона чегарасидан ўтказиш жараёни тезлашади.
ЕИК вазири июнь охирида кучга кирган ЕОИИнинг ягона божхона транзити тизими тўғрисидаги битимга ҳам тўхталди. Унга Иттифоққа аъзо бўлмаган давлатлар ҳам қўшилиши мумкин.
Тизим ягона электрон транзит декларацияси, божхона назорати натижаларини ўзаро тан олиш ҳамда электрон навигация пломбалари орқали товарлар ҳаракатини реал вақт режимида кузатишни назарда тутади.