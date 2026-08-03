https://sputniknews.uz/20260803/uzbekistan-euea-bojxona-tizim-59464838.html
Ўзбекистон ва ЕОИИ ўртасида божхона музокаралари кузда бошланади
Ўзбекистон ва ЕОИИ ўртасида божхона музокаралари кузда бошланади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ божхона хизматлари товарлар ҳамда транспорт воситалари ҳақида ўзаро маълумот алмашишни йўлга қўймоқчи. Музокаралар 2026 йил сентябрь–октябрь ойларида бошланиши кутилмоқда.
2026-08-03T16:05+0500
2026-08-03T16:05+0500
2026-08-03T16:12+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
иқтисод
божхона
божхона қўмитаси
транзит ташиш
темир йўл
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/03/59463449_56:139:1311:845_1920x0_80_0_0_5c605ed63f9c5d9649e3c67d2ee04a1d.jpg
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Ўзбекистон ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) товарлар ҳамда транспорт воситалари тўғрисида божхона маълумотларини ўзаро алмашишни йўлга қўймоқчи. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.Бу масала ЕИКнинг божхона ҳамкорлиги вазири Сергей Шкляев ва Ўзбекистон Божхона қўмитаси раиси Акмалхўжа Мавлоновнинг учрашувида муҳокама қилинди.Маълумот алмашинуви божхона расмийлаштирувини тезлаштириш, назорат самарадорлигини ошириш, ташқи савдо статистикасидаги тафовутларни камайтириш ва ҳуқуқбузарликларни аниқлашга ёрдам бериши кутилмоқда.Томонлар Ўзбекистонни ЕОИИ ва учинчи давлатлар божхона транзитининг ягона тизимига жалб қилиш имкониятларини ҳам кўриб чиқди. Мазкур тизим божхона ахборот тизимларини бирлаштириш, ягона транзит декларацияси ва электрон навигация пломбаларидан фойдаланишни назарда тутади.31 июлдан улардан фойдаланиш доираси автомобиль ташувлари ва темир йўл орқали олиб ўтиладиган қўшимча товар тоифаларига кенгайтирилди.
https://sputniknews.uz/20260701/eaeu-yagona-bojxona-tranzit-tizim-58729483.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/03/59463449_167:99:1238:902_1920x0_80_0_0_41cceedcfee2280f4c4e112f48214ebc.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, еик, иқтисод, божхона, божхона қўмитаси, транзит ташиш, темир йўл
еоии, еик, иқтисод, божхона, божхона қўмитаси, транзит ташиш, темир йўл
Ўзбекистон ва ЕОИИ ўртасида божхона музокаралари кузда бошланади
16:05 03.08.2026 (янгиланди: 16:12 03.08.2026)
Томонлар товар ва транспорт ҳақида маълумот алмашишга оид битим бўйича музокараларни кузда бошлашни режалаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Ўзбекистон ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) товарлар ҳамда транспорт воситалари тўғрисида божхона маълумотларини ўзаро алмашишни йўлга қўймоқчи. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди
.
Бу масала ЕИКнинг божхона ҳамкорлиги вазири Сергей Шкляев ва Ўзбекистон Божхона қўмитаси раиси Акмалхўжа Мавлоновнинг учрашувида муҳокама қилинди.
Тегишли халқаро шартнома лойиҳасини тайёрлаш ишлари якуний босқичда. Уни келишиш бўйича музокараларни 2026 йил сентябрь–октябрь ойларида бошлаш режалаштирилмоқда.
Маълумот алмашинуви божхона расмийлаштирувини тезлаштириш, назорат самарадорлигини ошириш, ташқи савдо статистикасидаги тафовутларни камайтириш ва ҳуқуқбузарликларни аниқлашга ёрдам бериши кутилмоқда.
Томонлар Ўзбекистонни ЕОИИ ва учинчи давлатлар божхона транзитининг ягона тизимига жалб қилиш имкониятларини ҳам кўриб чиқди.
Мазкур тизим божхона ахборот тизимларини бирлаштириш, ягона транзит декларацияси ва электрон навигация пломбаларидан фойдаланишни назарда тутади.
ЕИК маълумотига кўра, 2026 йил февралдан буён юк ташишда навигация пломбалари 70 мингдан ортиқ марта қўлланилган.
31 июлдан улардан фойдаланиш доираси автомобиль ташувлари ва темир йўл орқали олиб ўтиладиган қўшимча товар тоифаларига кенгайтирилди.
Ўзбекистон ЕОИИда кузатувчи давлат ҳисобланади. Комиссия ва республика божхона органлари аввал ҳам маълумот алмашинуви ҳамда ягона транзит тизимига қўшилиш масалаларини муҳокама қилган.