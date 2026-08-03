Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260803/uzbekistan-euea-bojxona-tizim-59464838.html
Ўзбекистон ва ЕОИИ ўртасида божхона музокаралари кузда бошланади
Ўзбекистон ва ЕОИИ ўртасида божхона музокаралари кузда бошланади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ божхона хизматлари товарлар ҳамда транспорт воситалари ҳақида ўзаро маълумот алмашишни йўлга қўймоқчи. Музокаралар 2026 йил сентябрь–октябрь ойларида бошланиши кутилмоқда.
2026-08-03T16:05+0500
2026-08-03T16:12+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
иқтисод
божхона
божхона қўмитаси
транзит ташиш
темир йўл
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/03/59463449_56:139:1311:845_1920x0_80_0_0_5c605ed63f9c5d9649e3c67d2ee04a1d.jpg
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Ўзбекистон ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) товарлар ҳамда транспорт воситалари тўғрисида божхона маълумотларини ўзаро алмашишни йўлга қўймоқчи. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.Бу масала ЕИКнинг божхона ҳамкорлиги вазири Сергей Шкляев ва Ўзбекистон Божхона қўмитаси раиси Акмалхўжа Мавлоновнинг учрашувида муҳокама қилинди.Маълумот алмашинуви божхона расмийлаштирувини тезлаштириш, назорат самарадорлигини ошириш, ташқи савдо статистикасидаги тафовутларни камайтириш ва ҳуқуқбузарликларни аниқлашга ёрдам бериши кутилмоқда.Томонлар Ўзбекистонни ЕОИИ ва учинчи давлатлар божхона транзитининг ягона тизимига жалб қилиш имкониятларини ҳам кўриб чиқди. Мазкур тизим божхона ахборот тизимларини бирлаштириш, ягона транзит декларацияси ва электрон навигация пломбаларидан фойдаланишни назарда тутади.31 июлдан улардан фойдаланиш доираси автомобиль ташувлари ва темир йўл орқали олиб ўтиладиган қўшимча товар тоифаларига кенгайтирилди.
https://sputniknews.uz/20260701/eaeu-yagona-bojxona-tranzit-tizim-58729483.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/03/59463449_167:99:1238:902_1920x0_80_0_0_41cceedcfee2280f4c4e112f48214ebc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, иқтисод, божхона, божхона қўмитаси, транзит ташиш, темир йўл
еоии, еик, иқтисод, божхона, божхона қўмитаси, транзит ташиш, темир йўл

Ўзбекистон ва ЕОИИ ўртасида божхона музокаралари кузда бошланади

16:05 03.08.2026 (янгиланди: 16:12 03.08.2026)
© Пресс-служба ЕЭКЕЭК и Узбекистан обсудили вопросы таможенного сотрудничества
ЕЭК и Узбекистан обсудили вопросы таможенного сотрудничества - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2026
© Пресс-служба ЕЭК
Oбуна бўлиш
Томонлар товар ва транспорт ҳақида маълумот алмашишга оид битим бўйича музокараларни кузда бошлашни режалаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Ўзбекистон ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) товарлар ҳамда транспорт воситалари тўғрисида божхона маълумотларини ўзаро алмашишни йўлга қўймоқчи. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.
Бу масала ЕИКнинг божхона ҳамкорлиги вазири Сергей Шкляев ва Ўзбекистон Божхона қўмитаси раиси Акмалхўжа Мавлоновнинг учрашувида муҳокама қилинди.
Тегишли халқаро шартнома лойиҳасини тайёрлаш ишлари якуний босқичда. Уни келишиш бўйича музокараларни 2026 йил сентябрь–октябрь ойларида бошлаш режалаштирилмоқда.
Маълумот алмашинуви божхона расмийлаштирувини тезлаштириш, назорат самарадорлигини ошириш, ташқи савдо статистикасидаги тафовутларни камайтириш ва ҳуқуқбузарликларни аниқлашга ёрдам бериши кутилмоқда.
Томонлар Ўзбекистонни ЕОИИ ва учинчи давлатлар божхона транзитининг ягона тизимига жалб қилиш имкониятларини ҳам кўриб чиқди.
Мазкур тизим божхона ахборот тизимларини бирлаштириш, ягона транзит декларацияси ва электрон навигация пломбаларидан фойдаланишни назарда тутади.
ЕИК маълумотига кўра, 2026 йил февралдан буён юк ташишда навигация пломбалари 70 мингдан ортиқ марта қўлланилган.
31 июлдан улардан фойдаланиш доираси автомобиль ташувлари ва темир йўл орқали олиб ўтиладиган қўшимча товар тоифаларига кенгайтирилди.

Ўзбекистон ЕОИИда кузатувчи давлат ҳисобланади. Комиссия ва республика божхона органлари аввал ҳам маълумот алмашинуви ҳамда ягона транзит тизимига қўшилиш масалаларини муҳокама қилган.

Зона таможенного контроля - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.07.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИда янги транзит тизими ишга тушди: у Ўзбекистон ташувчиларига қандай фойда беради?
1 Июл, 11:57
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0