Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260701/eaeu-yagona-bojxona-tranzit-tizim-58729483.html
ЕОИИда янги транзит тизими ишга тушди: у Ўзбекистон ташувчиларига қандай фойда беради?
ЕОИИда янги транзит тизими ишга тушди: у Ўзбекистон ташувчиларига қандай фойда беради?
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ мамлакатлари ва иттифоққа аъзо бўлмаган давлатлар учун ягона божхона транзити тизими кучга кирди. У юк ташишни соддалаштириш, харажатларни камайтириш ва назорат шаффофлигини оширишга қаратилган.
2026-07-01T11:57+0500
2026-07-01T12:01+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
божхона
транзит ташиш
транспорт
рақамли технологиялар
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55051008_0:80:1134:718_1920x0_80_0_0_60822a382edabb561c1de510e951ee9e.jpg
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. 29 июнь куни Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва унга аъзо бўлмаган давлатларнинг ягона божхона транзити тизими тўғрисидаги битим кучга кирди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Янги тизим ЕОИИ мамлакатлари ва иттифоққа аъзо бўлмаган давлатлар ўртасида юк ташиш жараёнларини соддалаштиришга қаратилган. Асосий янгиликлар орасида ЕОИИ ва учинчи мамлакатлар божхона органлари ахборот тизимларини интеграция қилиш, ягона транзит декларацияси, электрон навигация пломбаларидан фойдаланиш ва божхона назорати натижаларини ўзаро тан олиш назарда тутилган.ЕИК маълумотларига кўра, битим учинчи мамлакатлар билан алоҳида халқаро шартномалар тузиш учун ҳуқуқий асос яратади. Аввалроқ комиссия бу йўналишга Ўзбекистон ҳам қизиқиш билдирганини қайд этган эди.
https://sputniknews.uz/20260430/uzbekistan-eaeu-tranzit-tizim-qoshilish-57249521.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55051008_78:0:1086:756_1920x0_80_0_0_97d10dec3e345892da5464dac2679832.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, божхона, транзит ташиш, транспорт, рақамли технологиялар, жамият
еоии, еик, божхона, транзит ташиш, транспорт, рақамли технологиялар, жамият

ЕОИИда янги транзит тизими ишга тушди: у Ўзбекистон ташувчиларига қандай фойда беради?

11:57 01.07.2026 (янгиланди: 12:01 01.07.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовЗона таможенного контроля
Зона таможенного контроля - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.07.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Ягона божхона транзити тизими юк ташиш жараёнларини соддалаштириб, харажатларни камайтириш, хавфсизлик ва шаффофликни оширишга хизмат қилади.
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. 29 июнь куни Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва унга аъзо бўлмаган давлатларнинг ягона божхона транзити тизими тўғрисидаги битим кучга кирди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Янги тизим ЕОИИ мамлакатлари ва иттифоққа аъзо бўлмаган давлатлар ўртасида юк ташиш жараёнларини соддалаштиришга қаратилган.

“ЕОИИ доирасида ягона божхона транзити тизимини жорий этиш, шу жумладан, унга учинчи мамлакатларни улаш, трансчегаравий ташишларнинг хавфсизлик ва шаффофлик даражасини ошириш, ташишларнинг узлуксизлигига эришиш ҳамда юкларни белгиланган манзилга етказиб бериш учун бизнес харажатларини сезиларли даражада камайтириш имконини беради”, — деди ЕИК божхона ҳамкорлиги вазири Сергей Шкляев.

Асосий янгиликлар орасида ЕОИИ ва учинчи мамлакатлар божхона органлари ахборот тизимларини интеграция қилиш, ягона транзит декларацияси, электрон навигация пломбаларидан фойдаланиш ва божхона назорати натижаларини ўзаро тан олиш назарда тутилган.
ЕИК маълумотларига кўра, битим учинчи мамлакатлар билан алоҳида халқаро шартномалар тузиш учун ҳуқуқий асос яратади. Аввалроқ комиссия бу йўналишга Ўзбекистон ҳам қизиқиш билдирганини қайд этган эди.
“ЕОИИ ягона божхона транзити тизими етказиб бериш географиясини кенгайтиришга хизмат қилади: соддалаштирилган транзит тартиб-қоидалари ЕОИИ ва учинчи мамлакатлар божхона ҳудуди бўйлаб йўналишларни янада жозибадор қилади, янги бозорларга чиқишни рағбатлантиради”, — таъкидлади ЕИК вазири.
ЕАЭС и Узбекистан укрепляют таможенное сотрудничество - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.04.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ўзбекистон ЕОИИ Ягона божхона транзити тизимига қўшилишга тайёрланмоқда
30 Апрел, 14:54
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0