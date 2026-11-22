https://sputniknews.uz/20261122/cis-rus-tili-olimpiada-62217958.html
Москвада МДҲ ўқувчилари ўртасидаги рус тили олимпиадаси ғолиблари тақдирланди
Москвада МДҲ ўқувчилари ўртасидаги рус тили олимпиадаси ғолиблари тақдирланди
Sputnik Ўзбекистон
Москвада МДҲ мамлакатлари ўқувчилари ўртасидаги рус тили бўйича халқаро олимпиада ғолиблари тақдирланди. Танлов Владимир Даль таваллудининг 225 йиллиги ва МДҲнинг 35 йиллигига бағишланди. Наргизнинг таассуротлари.
2026-11-22T16:36+0500
2026-11-22T16:36+0500
2026-11-22T16:37+0500
рус тили
рус адабиёти
олимпиада
москва
қозоғистон
россия
мдҳ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/16/62217540_13:0:1044:580_1920x0_80_0_0_070bb206fab9a291a2b53796b784d939.png
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik Москвада рус тили бўйича халқаро олимпиада ғолибларини тақдирлаш маросими бўлиб ўтди. Танлов рус луғатшуноси Владимир Даль таваллудининг 225 йиллиги ва Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги ташкил топганининг 35 йиллигига бағишланди.Олимпиадада МДҲга аъзо мамлакатларнинг 7–9-синф ўқувчилари иштирок этди. Унинг асосий мақсади ёшларнинг рус тили ва маданиятига қизиқишини ошириш, иқтидорли ўқувчиларни аниқлаш ва қўллаб-қувватлашдан иборат.Танлов Россия Таълим вазирлиги ҳузуридаги Халқаро ҳамкорлик маркази томонидан ташкил этилди.Қозоғистонлик иштирокчи Наргиз Кикбаева олимпиадада қатнашишга қандай қарор қилганини қувонч билан сўзлаб берди.
https://sputniknews.uz/20260921/rus-til-olimpiada-moscow-60612189.html
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/16/62217540_142:0:915:580_1920x0_80_0_0_96b844a2e8e937c332d2471279ba8e09.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
рус тили, рус адабиёти, олимпиада , москва, қозоғистон, россия, мдҳ
рус тили, рус адабиёти, олимпиада , москва, қозоғистон, россия, мдҳ
Москвада МДҲ ўқувчилари ўртасидаги рус тили олимпиадаси ғолиблари тақдирланди
16:36 22.11.2026 (янгиланди: 16:37 22.11.2026)
Москвада МДҲ мамлакатларининг 7–9-синф ўқувчилари ўртасида ўтказилган халқаро рус тили олимпиадаси ғолиблари тақдирланди.
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik Москвада рус тили бўйича халқаро олимпиада ғолибларини тақдирлаш маросими бўлиб ўтди. Танлов рус луғатшуноси Владимир Даль таваллудининг 225 йиллиги ва Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги ташкил топганининг 35 йиллигига бағишланди.
Олимпиадада МДҲга аъзо мамлакатларнинг 7–9-синф ўқувчилари иштирок этди. Унинг асосий мақсади ёшларнинг рус тили ва маданиятига қизиқишини ошириш, иқтидорли ўқувчиларни аниқлаш ва қўллаб-қувватлашдан иборат.
Танлов Россия Таълим вазирлиги ҳузуридаги Халқаро ҳамкорлик маркази томонидан ташкил этилди.
Қозоғистонлик иштирокчи Наргиз Кикбаева олимпиадада қатнашишга қандай қарор қилганини қувонч билан сўзлаб берди.
"Устозим менга: "Наргиз, қатнаш! Ғолиб бўлсанг, Москвага борасан", деб хабар юборди. Мен эса унга: "Москва, мени кут!" деб жавоб қайтардим", — деди Наргиз.