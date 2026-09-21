https://sputniknews.uz/20260921/rus-til-olimpiada-moscow-60612189.html
Рус тили олимпиадаси бошланди: 25 нафар финалчи Москвага таклиф қилинади
Рус тили олимпиадаси бошланди: 25 нафар финалчи Москвага таклиф қилинади
Sputnik Ўзбекистон
МДҲ давлатларининг 7–9-синф ўқувчилари рус тили бўйича халқаро олимпиадага таклиф этилди. Рўйхатдан ўтиш 18 октябргача давом этади, 25 нафар финалчи Москвага боради.
2026-09-21T13:49+0500
2026-09-21T13:49+0500
2026-09-21T13:49+0500
рус тили
россия
маданият
таълим
ўқувчилар
мактаб
москва
мдҳ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/15/60611426_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_38f425fddc120a3d5263bea83882ad09.jpg
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Владимир Даль таваллудининг 225 йиллиги ва МДҲнинг 35 йиллигига бағишланган рус тили бўйича халқаро олимпиада бошланди. Унда МДҲ давлатларининг, жумладан, Ўзбекистоннинг 7–9-синф ўқувчилари қатнашиши мумкин. Бу ҳақда Россия Маориф вазирлиги Халқаро ҳамкорлик маркази хабар берди.Олимпиада икки йўналишда ўтказилади. "Рус тили чет тили сифатида" йўналиши рус тилини хорижий тил сифатида ўрганаётган ўқувчиларга, "Рус тили — таълим тили" йўналиши эса рус тили она тили ёки асосий таълим тили бўлган мактаб ўқувчиларига мўлжалланган.Ўқувчилар Владимир Далнинг ҳаёти ва ижодига оид тест топшириқларини бажаради.Якуний босқич 21–23 октябрь кунлари ўтказилади. Унда ҳар бир мамлакатда биринчи турда энг юқори балл тўплаган ўқувчилар иштирок этади. Финалчилар ижодий эссе ёзади.Олимпиада якунларига кўра, 25 нафар финалчи 21–24 ноябрь кунлари Москвада ўтказиладиган маданий-таълим дастурида иштирок этиш учун таклиф қилинади. Тақдирлаш маросими 22 ноябрь — Владимир Далнинг туғилган кунида бўлиб ўтади.Тадбир рус тилини миллатлараро мулоқот тили сифатида қўллаб-қувватлаш, маданий-гуманитар алоқаларни мустаҳкамлаш ва ўқувчиларнинг рус тилини ўрганишга қизиқишини оширишга қаратилган.Олимпиадада иштирок этиш шартлари ва рўйхатдан ўтиш тартиби билан лойиҳанинг расмий сайтида танишиш мумкин.
https://sputniknews.uz/20260715/samarkand-tashkent-oqituvchi-moscow-tanlov-golib-59040164.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/15/60611426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84cd92bf4c2f9036fae59235f05125ab.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
рус тили, россия, маданият, таълим, ўқувчилар, мактаб, москва, мдҳ
рус тили, россия, маданият, таълим, ўқувчилар, мактаб, москва, мдҳ
Рус тили олимпиадаси бошланди: 25 нафар финалчи Москвага таклиф қилинади
МДҲ мамлакатларининг, жумладан, Ўзбекистоннинг 7–9-синф ўқувчилари Владимир Даль номидаги рус тили бўйича халқаро олимпиадада қатнашиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Владимир Даль таваллудининг 225 йиллиги ва МДҲнинг 35 йиллигига бағишланган рус тили бўйича халқаро олимпиада бошланди. Унда МДҲ давлатларининг, жумладан, Ўзбекистоннинг 7–9-синф ўқувчилари қатнашиши мумкин. Бу ҳақда Россия Маориф вазирлиги Халқаро ҳамкорлик маркази хабар берди.
Олимпиада икки йўналишда ўтказилади. "Рус тили чет тили сифатида" йўналиши рус тилини хорижий тил сифатида ўрганаётган ўқувчиларга, "Рус тили — таълим тили" йўналиши эса рус тили она тили ёки асосий таълим тили бўлган мактаб ўқувчиларига мўлжалланган.
Биринчи саралаш босқичида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтиш 21 сентябрдан 18 октябргача давом этади.
Ўқувчилар Владимир Далнинг ҳаёти ва ижодига оид тест топшириқларини бажаради.
Якуний босқич 21–23 октябрь кунлари ўтказилади. Унда ҳар бир мамлакатда биринчи турда энг юқори балл тўплаган ўқувчилар иштирок этади. Финалчилар ижодий эссе ёзади.
Олимпиада якунларига кўра, 25 нафар финалчи 21–24 ноябрь кунлари Москвада ўтказиладиган маданий-таълим дастурида иштирок этиш учун таклиф қилинади. Тақдирлаш маросими 22 ноябрь — Владимир Далнинг туғилган кунида бўлиб ўтади.
"Олимпиада рус тили ва маданиятига қизиқувчи иқтидорли мактаб ўқувчиларини аниқлаш ва қўллаб-қувватлашга хизмат қилади. Шунингдек, у ёш авлодга Владимир Даль мероси билан яқиндан танишиш ва рус тилининг бойлигини кашф этиш имконини беради", — деди Халқаро ҳамкорлик маркази Таълим бошқармаси бошлиғи Олеся Веч.
Тадбир рус тилини миллатлараро мулоқот тили сифатида қўллаб-қувватлаш, маданий-гуманитар алоқаларни мустаҳкамлаш ва ўқувчиларнинг рус тилини ўрганишга қизиқишини оширишга қаратилган.
Олимпиадада иштирок этиш шартлари ва рўйхатдан ўтиш тартиби билан лойиҳанинг расмий сайтида
танишиш мумкин.