Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260715/samarkand-tashkent-oqituvchi-moscow-tanlov-golib-59040164.html
Самарқанд ва Тошкент вилоятидан уч нафар ўқитувчи Москвадаги халқаро танловда ғолиб бўлди
Самарқанд ва Тошкент вилоятидан уч нафар ўқитувчи Москвадаги халқаро танловда ғолиб бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Москвадаги "Русча гапирамиз, ёзамиз, ўйлаймиз!" халқаро танловида Самарқанд ва Тошкент вилоятидан уч нафар педагог ғолиб бўлди. Улар рус тили ва адабиётига бағишланган видеолойиҳалар тақдим этди.
2026-07-15T11:37+0500
2026-07-15T11:37+0500
таълим
ўқитувчилар
москва
рус тили
россия
оав
танлов
ғалаба
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0f/59039438_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a69e3642ccf0e52a735ae69cc6a34135.jpg
ТОШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Москвада "Русча гапирамиз, ёзамиз, ўйлаймиз!" халқаро танлови ғолибларини тақдирлаш маросими бўлиб ўтди. Ғолиблар орасида Самарқанд ва Тошкент вилоятидан келган уч нафар педагог ҳам бор, деб хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.Танлов ғолиблари:— Самарқанд давлат тиббиёт университети ўқитувчиси Шаҳло Жамалдинова — хорижий иштирокчилар номинациясида;— Самарқанд давлат педагогика институти кафедра мудири Тамилла Мавлонова — "Адабиёт қалбни тарбиялай оладими?" видеоролиги билан;— Тошкент вилоятидан келган рус тили ўқитувчиси Зулхумор Нарметова — "Она тилим — буюк ва қудратли рус тили" видеоси билан.Тақдирлаш маросими россиялик ватандошлар оммавий ахборот воситалари форуми доирасида бўлиб ўтди.Танловда Россия ва хорижий давлатларнинг федерал ҳамда минтақавий телерадиокомпаниялари, босма оммавий ахборот воситалари, ахборот агентликлари, интернет ресурслари, блогерлар, талабалар, медиа синфлари ва таълим марказлари ўқувчилари иштирок этди.Мукофотларни Москва шаҳар думаси раиси ўринбосари Степан Орлов, хориждаги ватандошлар билан ишлаш бошқармаси бошлиғи Георгий Яковлев, Москва ватандошлар уйи директори Дмитрий Кожаев ва Москва Журналистлар уюшмаси биринчи котиби Людмила Шербина топширди.Адабиёт қалбни тарбиялайди ва маданиятларни бирлаштирадиСамарқанд давлат педагогика институти рус тили ва адабиёти кафедраси мудири Тамилла Мавлонованинг Sputnik Ўзбекистон мухбирига айтишича, "Адабиёт қалбни тарбиялай оладими?" видеолойиҳаси рус ва ўзбек адабиёти ўртасидаги чуқур боғлиқликни кўрсатиш ҳамда унга ёшлар эътиборини жалб этиш имконини берди.
https://sputniknews.uz/20260712/uzbekistan-pedagog-russia-malaka-oshirish-58990302.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0f/59039438_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7847e98a3778ebb9bce73536a6ae1fb8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
таълим, ўқитувчилар, москва, рус тили, россия, оав, танлов, ғалаба
таълим, ўқитувчилар, москва, рус тили, россия, оав, танлов, ғалаба

Самарқанд ва Тошкент вилоятидан уч нафар ўқитувчи Москвадаги халқаро танловда ғолиб бўлди

11:37 15.07.2026
© SputnikТрое учителей из Узбекистана стали победителями конкурса по русскому языку
Трое учителей из Узбекистана стали победителями конкурса по русскому языку - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.07.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Самарқанд ва Тошкент вилояти вакиллари рус тили ва адабиётини тарғиб қилишга бағишланган видеолойиҳалари билан танлов ғолиблари қаторидан жой олди.
ТОШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Москвада "Русча гапирамиз, ёзамиз, ўйлаймиз!" халқаро танлови ғолибларини тақдирлаш маросими бўлиб ўтди. Ғолиблар орасида Самарқанд ва Тошкент вилоятидан келган уч нафар педагог ҳам бор, деб хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Танлов ғолиблари:
— Самарқанд давлат тиббиёт университети ўқитувчиси Шаҳло Жамалдинова — хорижий иштирокчилар номинациясида;
— Самарқанд давлат педагогика институти кафедра мудири Тамилла Мавлонова — "Адабиёт қалбни тарбиялай оладими?" видеоролиги билан;
— Тошкент вилоятидан келган рус тили ўқитувчиси Зулхумор Нарметова — "Она тилим — буюк ва қудратли рус тили" видеоси билан.
Тақдирлаш маросими россиялик ватандошлар оммавий ахборот воситалари форуми доирасида бўлиб ўтди.
Танловда Россия ва хорижий давлатларнинг федерал ҳамда минтақавий телерадиокомпаниялари, босма оммавий ахборот воситалари, ахборот агентликлари, интернет ресурслари, блогерлар, талабалар, медиа синфлари ва таълим марказлари ўқувчилари иштирок этди.
Унда 26 та давлат ва Россиянинг 20 та шаҳридан, жумладан, Ўзбекистондан хорижий русзабон ҳамжамият вакиллари қатнашди.
Мукофотларни Москва шаҳар думаси раиси ўринбосари Степан Орлов, хориждаги ватандошлар билан ишлаш бошқармаси бошлиғи Георгий Яковлев, Москва ватандошлар уйи директори Дмитрий Кожаев ва Москва Журналистлар уюшмаси биринчи котиби Людмила Шербина топширди.
Адабиёт қалбни тарбиялайди ва маданиятларни бирлаштиради
Самарқанд давлат педагогика институти рус тили ва адабиёти кафедраси мудири Тамилла Мавлонованинг Sputnik Ўзбекистон мухбирига айтишича, "Адабиёт қалбни тарбиялай оладими?" видеолойиҳаси рус ва ўзбек адабиёти ўртасидаги чуқур боғлиқликни кўрсатиш ҳамда унга ёшлар эътиборини жалб этиш имконини берди.
"Бундай лойиҳалар Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги профессионал ҳамкорлик, дўстона алоқалар ва маданий мулоқотни мустаҳкамлайди", — деди у.

Россиялик ватандошлар оммавий ахборот воситалари форуми 13–17 июль кунлари Москвада ўтказилмоқда. Тадбир Москва ҳукумати, Москва ташқи иқтисодий ва халқаро алоқалар департаменти, Москва ватандошлар уйи ва Москва Журналистлар уюшмаси томонидан ташкил этилган.

КенгайтиришЙиғиштириш
Педагогическая смена для учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.07.2026
Ўзбекистонлик 60 нафар педагог Россияда малака оширмоқда
12 Июл, 10:25
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0