Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260712/uzbekistan-pedagog-russia-malaka-oshirish-58990302.html
Ўзбекистонлик 60 нафар педагог Россияда малака оширмоқда
Ўзбекистонлик 60 нафар педагог Россияда малака оширмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонлик 60 нафар педагог ва талаба Ивановодаги "Интердом" мактабида замонавий ўқитиш усуллари, интерактив воситалар ҳамда дарс жараёнида сунъий интеллектдан фойдаланишни ўрганмоқда.
2026-07-12T10:25+0500
2026-07-12T10:25+0500
таълим
ўзбекистон
россия
москва
рус тили
сунъий интеллект
мактаб
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0b/58980971_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c538cccf6501dc49eb1fcb6fdab93994.jpg
ТОШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Ўзбекистонлик 60 нафар ўқитувчи ва педагогика йўналиши талабаси Россиянинг Иваново шаҳрида ўтказилаётган Педагогик сменада иштирок этмоқда. Дастур 4–20 июль кунлари Россия Таълим вазирлиги Халқаро ҳамкорлик марказининг Е.Д. Стасова номидаги "Интердом" халқаро мактабида ташкил этилган.Унда Ўзбекистондан 30 нафар бўлажак педагог ҳамда рус тилини хорижий тил сифатида ўқитадиган 30 нафар амалдаги ўқитувчи қатнашмоқда.Иштирокчилар россиялик мутахассислардан замонавий ўқитиш усулларини ўзлаштиради, интерактив воситалар билан танишади ва педагогик фаолиятда сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишни ўрганади.Шунингдек, улар мактаб ўқувчилари учун муаллифлик машғулотларини ишлаб чиқиб, олган билимларини "Интердом"да таълим олаётган ўзбекистонлик болалар билан ишлаш жараёнида синовдан ўтказади.Россия Таълим вазирлиги Халқаро ҳамкорлик маркази директори вазифасини бажарувчи Дмитрий Мерешкиннинг таъкидлашича, дастур иштирокчиларга янги услубларни ўз педагогик амалиётида дарҳол қўллаш имконини беради.Смена доирасида Москва ва Россиянинг Олтин ҳалқа шаҳарлари бўйлаб маданий экскурсиялар ҳам ташкил этилган.
https://sputniknews.uz/20260702/uch-qiz-xalqaro-tanlov-sovrin-58747310.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0b/58980971_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_521950a27d23d95f074dbbf0ff81c21d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
таълим, ўзбекистон, россия, москва, рус тили, сунъий интеллект, мактаб, ҳамкорлик
таълим, ўзбекистон, россия, москва, рус тили, сунъий интеллект, мактаб, ҳамкорлик

Ўзбекистонлик 60 нафар педагог Россияда малака оширмоқда

10:25 12.07.2026
© Центр международного сотрудничества Минпросвещения России.Педагогическая смена для учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана.
Педагогическая смена для учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.07.2026
© Центр международного сотрудничества Минпросвещения России.
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонлик 60 нафар ўқитувчи ва педагогика йўналиши талабаси Ивановода замонавий таълим усулларига бағишланган дастурда қатнашмоқда.
ТОШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Ўзбекистонлик 60 нафар ўқитувчи ва педагогика йўналиши талабаси Россиянинг Иваново шаҳрида ўтказилаётган Педагогик сменада иштирок этмоқда.
Дастур 4–20 июль кунлари Россия Таълим вазирлиги Халқаро ҳамкорлик марказининг Е.Д. Стасова номидаги "Интердом" халқаро мактабида ташкил этилган.
Унда Ўзбекистондан 30 нафар бўлажак педагог ҳамда рус тилини хорижий тил сифатида ўқитадиган 30 нафар амалдаги ўқитувчи қатнашмоқда.
Иштирокчилар россиялик мутахассислардан замонавий ўқитиш усулларини ўзлаштиради, интерактив воситалар билан танишади ва педагогик фаолиятда сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишни ўрганади.
Шунингдек, улар мактаб ўқувчилари учун муаллифлик машғулотларини ишлаб чиқиб, олган билимларини "Интердом"да таълим олаётган ўзбекистонлик болалар билан ишлаш жараёнида синовдан ўтказади.
Россия Таълим вазирлиги Халқаро ҳамкорлик маркази директори вазифасини бажарувчи Дмитрий Мерешкиннинг таъкидлашича, дастур иштирокчиларга янги услубларни ўз педагогик амалиётида дарҳол қўллаш имконини беради.
Смена доирасида Москва ва Россиянинг Олтин ҳалқа шаҳарлари бўйлаб маданий экскурсиялар ҳам ташкил этилган.
Блокноты - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.07.2026
Россиялик ўқитувчи тайёрлаган уч қиз халқаро танловда барча совринли ўринларни эгаллади
2 Июл, 10:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0