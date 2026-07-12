https://sputniknews.uz/20260712/uzbekistan-pedagog-russia-malaka-oshirish-58990302.html
Ўзбекистонлик 60 нафар педагог Россияда малака оширмоқда
Ўзбекистонлик 60 нафар педагог Россияда малака оширмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонлик 60 нафар педагог ва талаба Ивановодаги "Интердом" мактабида замонавий ўқитиш усуллари, интерактив воситалар ҳамда дарс жараёнида сунъий интеллектдан фойдаланишни ўрганмоқда.
2026-07-12T10:25+0500
2026-07-12T10:25+0500
2026-07-12T10:25+0500
таълим
ўзбекистон
россия
москва
рус тили
сунъий интеллект
мактаб
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0b/58980971_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c538cccf6501dc49eb1fcb6fdab93994.jpg
ТОШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Ўзбекистонлик 60 нафар ўқитувчи ва педагогика йўналиши талабаси Россиянинг Иваново шаҳрида ўтказилаётган Педагогик сменада иштирок этмоқда. Дастур 4–20 июль кунлари Россия Таълим вазирлиги Халқаро ҳамкорлик марказининг Е.Д. Стасова номидаги "Интердом" халқаро мактабида ташкил этилган.Унда Ўзбекистондан 30 нафар бўлажак педагог ҳамда рус тилини хорижий тил сифатида ўқитадиган 30 нафар амалдаги ўқитувчи қатнашмоқда.Иштирокчилар россиялик мутахассислардан замонавий ўқитиш усулларини ўзлаштиради, интерактив воситалар билан танишади ва педагогик фаолиятда сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишни ўрганади.Шунингдек, улар мактаб ўқувчилари учун муаллифлик машғулотларини ишлаб чиқиб, олган билимларини "Интердом"да таълим олаётган ўзбекистонлик болалар билан ишлаш жараёнида синовдан ўтказади.Россия Таълим вазирлиги Халқаро ҳамкорлик маркази директори вазифасини бажарувчи Дмитрий Мерешкиннинг таъкидлашича, дастур иштирокчиларга янги услубларни ўз педагогик амалиётида дарҳол қўллаш имконини беради.Смена доирасида Москва ва Россиянинг Олтин ҳалқа шаҳарлари бўйлаб маданий экскурсиялар ҳам ташкил этилган.
https://sputniknews.uz/20260702/uch-qiz-xalqaro-tanlov-sovrin-58747310.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0b/58980971_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_521950a27d23d95f074dbbf0ff81c21d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
таълим, ўзбекистон, россия, москва, рус тили, сунъий интеллект, мактаб, ҳамкорлик
таълим, ўзбекистон, россия, москва, рус тили, сунъий интеллект, мактаб, ҳамкорлик
Ўзбекистонлик 60 нафар педагог Россияда малака оширмоқда
Ўзбекистонлик 60 нафар ўқитувчи ва педагогика йўналиши талабаси Ивановода замонавий таълим усулларига бағишланган дастурда қатнашмоқда.
ТОШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Ўзбекистонлик 60 нафар ўқитувчи ва педагогика йўналиши талабаси Россиянинг Иваново шаҳрида ўтказилаётган Педагогик сменада иштирок этмоқда.
Дастур 4–20 июль кунлари Россия Таълим вазирлиги Халқаро ҳамкорлик марказининг Е.Д. Стасова номидаги "Интердом" халқаро мактабида ташкил этилган.
Унда Ўзбекистондан 30 нафар бўлажак педагог ҳамда рус тилини хорижий тил сифатида ўқитадиган 30 нафар амалдаги ўқитувчи қатнашмоқда.
Иштирокчилар россиялик мутахассислардан замонавий ўқитиш усулларини ўзлаштиради, интерактив воситалар билан танишади ва педагогик фаолиятда сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишни ўрганади.
Шунингдек, улар мактаб ўқувчилари учун муаллифлик машғулотларини ишлаб чиқиб, олган билимларини "Интердом"да таълим олаётган ўзбекистонлик болалар билан ишлаш жараёнида синовдан ўтказади.
Россия Таълим вазирлиги Халқаро ҳамкорлик маркази директори вазифасини бажарувчи Дмитрий Мерешкиннинг таъкидлашича, дастур иштирокчиларга янги услубларни ўз педагогик амалиётида дарҳол қўллаш имконини беради.
Смена доирасида Москва ва Россиянинг Олтин ҳалқа шаҳарлари бўйлаб маданий экскурсиялар ҳам ташкил этилган.