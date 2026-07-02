Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260702/uch-qiz-xalqaro-tanlov-sovrin-58747310.html
Россиялик ўқитувчи тайёрлаган уч қиз халқаро танловда барча совринли ўринларни эгаллади
Россиялик ўқитувчи тайёрлаган уч қиз халқаро танловда барча совринли ўринларни эгаллади
Sputnik Ўзбекистон
Қашқадарё вилояти Китоб шаҳри ўқувчи қизлари “Евроосиё рус тилида сўзлашади” халқаро танловида 1-, 2- ва 3-ўринларни эгаллади. Уларни педагог Александра Бадмаева тайёрлаган.
2026-07-02T10:02+0500
2026-07-02T10:23+0500
таълим
мактаб
қашқадарё вилояти
танлов
россия
рус тили
рус адабиёти
ўқитувчилар
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/13/18807441_0:448:2049:1600_1920x0_80_0_0_2d88ceef11325638b64172d08ea99ec0.jpg
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. “Евроосиё рус тилида сўзлашади” III Халқаро бадиий ўқиш танлови Ўзбекистон вакиллари учун тўлиқ ғалаба билан якунланди. Танловнинг бутун шоҳсупасига Қашқадарё вилояти Китоб шаҳри ўқувчи қизлари кўтарилди.Биринчи ўрин Мадинабону Манноновага, иккинчи ўрин Малика Ғайратовага, учинчи ўрин эса Имона Абдураҳмоновага насиб этди.Эътиборлиси, уч финалчининг барчасини “Хориждаги россиялик ўқитувчи” халқаро гуманитар лойиҳаси иштирокчиси Александра Бадмаева тайёрлаган. Ҳакамлар ҳайъати ўқувчиларнинг чиқишларини юқори баҳолаш билан бирга, уларни тайёрлашдаги педагогик ёндашувни ҳам алоҳида таъкидлади.Педагогнинг таъкидлашича, бундай танловларда иштирок этиш болаларнинг шахс сифатида шаклланишида муҳим аҳамиятга эга. Бу уларга нафақат ўз маҳоратини намойиш этиш, балки халқаро майдонда ўзини кўрсатиш имконини ҳам беради.Аввалроқ Александра Бадмаева тайёрлаган Китоб шаҳридаги 2-мактаб ўқувчилари математика фанидан ўтказилган “Систематика” халқаро олимпиадасида ҳам совринли натижаларга эришган эди.
https://sputniknews.uz/20260304/russia-kimyo-oqituvchi-hikoya-56103442.html
қашқадарё вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/13/18807441_0:256:2049:1792_1920x0_80_0_0_9a1ba4adf4baa0f9696dc8300ed74ca3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
таълим, мактаб, қашқадарё вилояти, танлов, россия, рус тили, рус адабиёти, ўқитувчилар, жамият
таълим, мактаб, қашқадарё вилояти, танлов, россия, рус тили, рус адабиёти, ўқитувчилар, жамият

Россиялик ўқитувчи тайёрлаган уч қиз халқаро танловда барча совринли ўринларни эгаллади

10:02 02.07.2026 (янгиланди: 10:23 02.07.2026)
© Unsplash/Hope House Press – Leather Diary StudioБлокноты
Блокноты - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.07.2026
© Unsplash/Hope House Press – Leather Diary Studio
Oбуна бўлиш
Китоблик уч ўқувчи қиз халқаро танловда 1-, 2- ва 3-ўринларни эгаллади. Уларни Александра Бадмаева тайёрлаган. Аввалроқ Бадмаева ўқувчилари математика бўйича танловда ҳам ғолиб бўлган эди.
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. “Евроосиё рус тилида сўзлашади” III Халқаро бадиий ўқиш танлови Ўзбекистон вакиллари учун тўлиқ ғалаба билан якунланди. Танловнинг бутун шоҳсупасига Қашқадарё вилояти Китоб шаҳри ўқувчи қизлари кўтарилди.
Биринчи ўрин Мадинабону Манноновага, иккинчи ўрин Малика Ғайратовага, учинчи ўрин эса Имона Абдураҳмоновага насиб этди.
Эътиборлиси, уч финалчининг барчасини “Хориждаги россиялик ўқитувчи” халқаро гуманитар лойиҳаси иштирокчиси Александра Бадмаева тайёрлаган. Ҳакамлар ҳайъати ўқувчиларнинг чиқишларини юқори баҳолаш билан бирга, уларни тайёрлашдаги педагогик ёндашувни ҳам алоҳида таъкидлади.
“Қизларнинг ғайрати ва истеъдоди билан чексиз фахрланаман. Уларнинг ғалабаси адабиётга бўлган муҳаббатнинг чегараси йўқлигининг энг яхши исботидир”, — деди Александра Бадмаева.
Педагогнинг таъкидлашича, бундай танловларда иштирок этиш болаларнинг шахс сифатида шаклланишида муҳим аҳамиятга эга. Бу уларга нафақат ўз маҳоратини намойиш этиш, балки халқаро майдонда ўзини кўрсатиш имконини ҳам беради.
Аввалроқ Александра Бадмаева тайёрлаган Китоб шаҳридаги 2-мактаб ўқувчилари математика фанидан ўтказилган “Систематика” халқаро олимпиадасида ҳам совринли натижаларга эришган эди.
Ўзбек тилини ўрганиб, Ўзбекистонни севиб қолган россиялик кимё ўқитувчиси ҳикояси - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.03.2026
Ўзбек тилини ўрганиб, Ўзбекистонни севиб қолган россиялик кимё ўқитувчиси ҳикояси
4 Март, 19:19
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0