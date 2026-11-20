https://sputniknews.uz/20261120/zaxarova-evropa-kiev-62170880.html
Захарова: Европа Киев қўли билан Украинани туб аҳолидан “тозаламоқчи”
Захарова: Европа Киев қўли билан Украинани туб аҳолидан “тозаламоқчи”
Sputnik Ўзбекистон
Ғарб вақти-вақти билан ёруғ келажак ҳақидаги навбатдаги қуруқ ваъдалар билан Украинани лақиллатяпти, дея ҳисоблайди Россия ТИВ расмий вакили. 20.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-20T14:53+0500
2026-11-20T14:53+0500
2026-11-20T14:53+0500
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ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Ғарб Киев ҳукумати орқали ҳаракат қилиб, Украина ҳудудини маҳаллий аҳолидан “тозалаш”га интилмоқда. Бу ҳақда Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова маълум қилди.Россия ТИВ расмий вакилининг сўзларига кўра, Ғарб буни Владимир Зеленский қўли билан қиляпти."Биринчи навбатда улар украиналикларни ўлдиришади, Украинани унинг туб аҳолисидан “тозалашади” – ахир Ғарб буни қиляпти”, - деди у.
https://sputniknews.uz/20261118/ukraine-yoqotishlar-62109494.html
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россия, европа, украина
Захарова: Европа Киев қўли билан Украинани туб аҳолидан “тозаламоқчи”
Ғарб вақти-вақти билан ёруғ келажак ҳақидаги навбатдаги қуруқ ваъдалар билан Украинани лақиллатяпти, дея ҳисоблайди Россия ТИВ расмий вакили.
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Ғарб Киев ҳукумати орқали ҳаракат қилиб, Украина ҳудудини маҳаллий аҳолидан “тозалаш”га интилмоқда. Бу ҳақда Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова маълум қилди.
"Украинага Ғарбда восита, шунчаки халажой сифатида қаралган ва шундай муносабатда бўлишда давом этишмоқда. Вақти-вақти билан ёруғ келажак ҳақидаги навбатдаги ваъдалар кўринишидаги аллақандай юмшоқ ва момиқ нарсалар билан лақиллатишади. Кейин эса Украина фуқароларини йўқ қилиш учун ҳамма нарсани шафқатсизларча қилишади”, – деди Захарова.
Россия ТИВ расмий вакилининг сўзларига кўра, Ғарб буни Владимир Зеленский қўли билан қиляпти.
"Биринчи навбатда улар украиналикларни ўлдиришади, Украинани унинг туб аҳолисидан “тозалашади” – ахир Ғарб буни қиляпти”, - деди у.