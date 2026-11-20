https://sputniknews.uz/20261120/rahmon-putin-62178743.html
Раҳмон ва Путин минтақадаги хавфсизлик масалаларини муҳокама қилди
Раҳмон ва Путин минтақадаги хавфсизлик масалаларини муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва Тожикистон етакчилари таҳдид ва хатарларга қарши курашиш масалаларига ҳам эътибор қаратди. 20.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-20T17:49+0500
2026-11-20T17:49+0500
2026-11-20T17:49+0500
дунё янгиликлари
дунёда
владимир путин
эмомали раҳмон
марказий осиё
душанбе
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/14/62178567_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_069edecf50fd2058a8dea896d7dc4c86.jpg
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон россиялик ҳамкасби Владимир Путин билан минтақадаги вазият, таҳдид ва хатарларга қарши курашиш масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Тожикистон президенти матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, президентлар музокаралар чоғида “минтақадаги вазият, терроризм, экстремизм, радикализм кўринишлари, кибертаҳдидлар ва гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний айланиши каби хавфсизликка таҳдид ва таҳдидларга қарши кураш” масалаларини атрофлича муҳокама қилди. Раҳмон ва Путин минтақада хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш масалалари юзасидан фикр алмашди.Бундан ташқари, учрашувда етакчилар икки мамлакат ҳуқуқ-тартибот идоралари, махсус хизматлари ва мудофаа идоралари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни юқори баҳолади.Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песковнинг маълум қилишича, Путин ва Раҳмон Душанбедаги музокараларда Россия ҳарбий базасининг республикада бундан буён ҳам бўлиши масаласига алоҳида эътибор қаратди.Раҳмон Путинга Афғонистон билан чегарадаги вазият ҳақида маълумот берди.Тожикистонда Россиянинг 201-ҳарбий базаси жойлашган. Бу Россиянинг хориждаги энг йирик ҳарбий объекти бўлиб, у Қуролли кучлар Марказий ҳарбий округи таркибига киради.
https://sputniknews.uz/20261106/mirziyoyev-61792879.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/14/62178567_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9eb8bbd6eaf60a60a8a0e0acd8df35.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, владимир путин, эмомали раҳмон, марказий осиё, душанбе
дунё янгиликлари, дунёда, владимир путин, эмомали раҳмон, марказий осиё, душанбе
Раҳмон ва Путин минтақадаги хавфсизлик масалаларини муҳокама қилди
Россия ва Тожикистон етакчилари таҳдид ва хатарларга қарши курашиш масалаларига ҳам эътибор қаратди.
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik.
Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон россиялик ҳамкасби Владимир Путин билан минтақадаги вазият, таҳдид ва хатарларга қарши курашиш масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Тожикистон президенти матбуот хизмати хабар берди.
Қайд этилишича, президентлар музокаралар чоғида “минтақадаги вазият, терроризм, экстремизм, радикализм кўринишлари, кибертаҳдидлар ва гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний айланиши каби хавфсизликка таҳдид ва таҳдидларга қарши кураш” масалаларини атрофлича муҳокама қилди.
Раҳмон ва Путин минтақада хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш масалалари юзасидан фикр алмашди.
Бундан ташқари, учрашувда етакчилар икки мамлакат ҳуқуқ-тартибот идоралари, махсус хизматлари ва мудофаа идоралари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни юқори баҳолади.
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песковнинг маълум қилишича,
Путин ва Раҳмон Душанбедаги музокараларда Россия ҳарбий базасининг республикада бундан буён ҳам бўлиши масаласига алоҳида эътибор қаратди.
Раҳмон Путинга Афғонистон билан чегарадаги вазият ҳақида маълумот берди.
Тожикистонда Россиянинг 201-ҳарбий базаси жойлашган. Бу Россиянинг хориждаги энг йирик ҳарбий объекти бўлиб, у Қуролли кучлар Марказий ҳарбий округи таркибига киради.