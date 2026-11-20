https://sputniknews.uz/20261120/mirziyoev-elektropoezd-62169814.html
Мирзиёев Тошкентдан Паркентга электропоездда борди
Мирзиёев Тошкентдан Паркентга электропоездда борди
Sputnik Ўзбекистон
Сафар давомида президент Паркентнинг янги вокзал станцияси билан ҳам танишди. 20.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-20T12:39+0500
2026-11-20T12:39+0500
2026-11-20T12:39+0500
жамият
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
паркент тумани
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/14/62168312_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_a1555dcb893c912dd28c41c665591407.jpg
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 20 ноябрь куни Тошкент шаҳридан Паркент туманига электропоездда келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Жорий йилнинг сентябридан Тошкент – Паркент йўналишида электропоезд қатнови йўлга қўйилганди.Лойиҳа доирасида 535,4 миллиард сўм ҳисобидан 24 километрлик Байтқўрғон – Паркент электрлаштирилган темир йўл линияси қурилди. Битта янги бекат, учта кўприк, автомобиль йўл ўтказгичи, 77 та сув ўтказиш иншооти ҳамда 16 та автомобиль ва темир йўл кесишмаси барпо этилди.Шунингдек, 24 километрлик контакт тармоғи ва электр узатиш линияси қурилди. Лойиҳа натижасида 40 та янги иш ўрни яратилди.Тошкент ва Паркент ўртасидаги умумий масофаси 57,6 километр бўлган йўналишда олтита вагондан иборат замонавий “ЭП3Д” электропоезди қатнамоқда. Қиймати 124 миллиард сўмлик поезд 586 нафар йўловчига мўлжалланган бўлиб, соатига 120 километргача тезликда ҳаракатлана олади.Маълум қилинишича, электропоезд Тошкентдан Паркентгача бўлган масофани 1 соат 13 дақиқада босиб ўтади. Йўл ҳақи 10 минг сўм этиб белгиланган бўлиб, ушбу йўналишдаги такси хизмати ўртача нархидан 2,5 баробар арзон.Янги йўналишда кунига 2 минг нафаргача, йилига эса 300 минг нафар йўловчини ташиш имконияти мавжуд.Электропоездда йўловчилар учун замонавий шароитлар яратилган. Вагонлар иқлим назорати тизими, қулай ўриндиқлар, USB қувватлаш нуқталари ва бепул Wi-Fi билан жиҳозланган.Ногиронлиги бўлган шахслар учун махсус кўтаргичлар ва мослаштирилган жойлар, велосипедларни ташиш мосламалари ҳамда электрон ахборот таблолари ўрнатилган. Хавфсизликни таъминлаш мақсадида видеокузатув ва тўқнашув пайтида зарба кучини камайтирувчи тизимлар назарда тутилган.Сафар чоғида президент Тошкент вилоятининг иқтисодий салоҳиятидан янада самарали фойдаланиш масалаларига эътибор қаратди. Хусусан, ер ресурсларидан унумли фойдаланиш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, қишлоқ хўжалиги ва маҳсулотларни қайта ишлаш тармоқлари салоҳиятини камида икки баробар ошириш учун катта имкониятлар мавжудлиги таъкидланди.Давлат раҳбари Паркентнинг янги вокзал станцияси билан танишар экан, темир йўл инфратузилмасини янада такомиллаштириш, вокзалларда хизмат кўрсатиш сифатини ошириш, йўловчилар учун қулай шароитларни кенгайтириш, қатновлар самарадорлигини таъминлаш ва темир йўлга туташ ҳудудларни ободонлаштириш бўйича мутасаддиларга тегишли топшириқлар берди.
https://sputniknews.uz/20260909/tashkent-andijan-elektropoezd-60314745.html
ўзбекистон
паркент тумани
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/14/62168312_106:0:1794:1266_1920x0_80_0_0_eae28951e4677a3a3afa5ac68b2f7faa.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, паркент тумани, тошкент
жамият, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, паркент тумани, тошкент
Мирзиёев Тошкентдан Паркентга электропоездда борди
Сафар давомида президент Паркентнинг янги вокзал станцияси билан ҳам танишди.
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 20 ноябрь куни Тошкент шаҳридан Паркент туманига электропоездда келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Жорий йилнинг сентябридан Тошкент – Паркент йўналишида электропоезд қатнови йўлга қўйилганди.
Лойиҳа доирасида 535,4 миллиард сўм ҳисобидан 24 километрлик Байтқўрғон – Паркент электрлаштирилган темир йўл линияси қурилди. Битта янги бекат, учта кўприк, автомобиль йўл ўтказгичи, 77 та сув ўтказиш иншооти ҳамда 16 та автомобиль ва темир йўл кесишмаси барпо этилди.
Шунингдек, 24 километрлик контакт тармоғи ва электр узатиш линияси қурилди. Лойиҳа натижасида 40 та янги иш ўрни яратилди.
Тошкент ва Паркент ўртасидаги умумий масофаси 57,6 километр бўлган йўналишда олтита вагондан иборат замонавий “ЭП3Д” электропоезди қатнамоқда. Қиймати 124 миллиард сўмлик поезд 586 нафар йўловчига мўлжалланган бўлиб, соатига 120 километргача тезликда ҳаракатлана олади.
Маълум қилинишича, электропоезд Тошкентдан Паркентгача бўлган масофани 1 соат 13 дақиқада босиб ўтади. Йўл ҳақи 10 минг сўм этиб белгиланган бўлиб, ушбу йўналишдаги такси хизмати ўртача нархидан 2,5 баробар арзон.
Янги йўналишда кунига 2 минг нафаргача, йилига эса 300 минг нафар йўловчини ташиш имконияти мавжуд.
Электропоездда йўловчилар учун замонавий шароитлар яратилган. Вагонлар иқлим назорати тизими, қулай ўриндиқлар, USB қувватлаш нуқталари ва бепул Wi-Fi билан жиҳозланган.
Ногиронлиги бўлган шахслар учун махсус кўтаргичлар ва мослаштирилган жойлар, велосипедларни ташиш мосламалари ҳамда электрон ахборот таблолари ўрнатилган. Хавфсизликни таъминлаш мақсадида видеокузатув ва тўқнашув пайтида зарба кучини камайтирувчи тизимлар назарда тутилган.
Сафар чоғида президент Тошкент вилоятининг иқтисодий салоҳиятидан янада самарали фойдаланиш масалаларига эътибор қаратди. Хусусан, ер ресурсларидан унумли фойдаланиш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, қишлоқ хўжалиги ва маҳсулотларни қайта ишлаш тармоқлари салоҳиятини камида икки баробар ошириш учун катта имкониятлар мавжудлиги таъкидланди.
Давлат раҳбари Паркентнинг янги вокзал станцияси билан танишар экан, темир йўл инфратузилмасини янада такомиллаштириш, вокзалларда хизмат кўрсатиш сифатини ошириш, йўловчилар учун қулай шароитларни кенгайтириш, қатновлар самарадорлигини таъминлаш ва темир йўлга туташ ҳудудларни ободонлаштириш бўйича мутасаддиларга тегишли топшириқлар берди.