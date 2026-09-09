https://sputniknews.uz/20260909/tashkent-andijan-elektropoezd-60314745.html
Тошкент-Андижон йўналишида янги электропоезд қатнови бошланмоқда
Тошкент-Андижон йўналишида янги электропоезд қатнови бошланмоқда
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10 сентябрдан Тошкент–Андижон йўналишида замонавий CRRC-Dalian электропоезди қатнай бошлайди. Поезд икки шаҳар орасидаги масофани 4 соат 15 дақиқада босиб ўтади.
2026-09-09T13:48+0500
2026-09-09T13:48+0500
2026-09-09T13:48+0500
поезд қатнови
тез юрар поезд қатнови
темир йўл
жамият
тошкент
андижон
қўқон
марғилон шаҳри
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ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. 10 сентябрдан Тошкент–Андижон–Тошкент йўналишида замонавий тезюрар CRRC-Dalian электропоезди қатнови йўлга қўйилади. Бу ҳақда “Ўзтемирйўлйўловчи” АЖ матбуот хизмати маълум қилди.Янги электропоезд 730/729-сонли йўналишда ҳозир ҳаракатланаётган поезд таркиби ўрнини эгаллайди.Шу тариқа, Тошкентдан Андижонга сафар 4 соат 15 дақиқа давом этади.Қайтиш йўналишидаги 729-сонли поезд Андижондан соат 15:38 да йўлга чиқади. У Марғилонга 16:11, Қўқонга 16:43, Попга 17:11 ва Ангренга 18:50 да етиб келади. Тошкент-Йўловчи вокзалига келиш вақти — 19:53.Қайтиш йўли ҳам 4 соат 15 дақиқа давом этади.Электропоезд тўртта эконом вагондан иборат бўлиб, жами 357 нафар йўловчига мўлжалланган. Вагонларда мос равишда 95, 95, 72 ва 95 тадан ўрин мавжуд.Шунингдек, 10 сентябрдан Фарғона водийси йўналишида ҳаракатланувчи қатор бошқа йўловчи поездларининг жадвалига ҳам ўзгартиришлар киритилади.
https://sputniknews.uz/20260831/china-tezyurar-poez-andijan-60099792.html
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поезд қатнови, тез юрар поезд қатнови, темир йўл, жамият, тошкент, андижон, қўқон, марғилон шаҳри
поезд қатнови, тез юрар поезд қатнови, темир йўл, жамият, тошкент, андижон, қўқон, марғилон шаҳри
Тошкент-Андижон йўналишида янги электропоезд қатнови бошланмоқда
Янги CRRC-Dalian электропоезди манзилга 4 соат 15 дақиқада етиб боради.
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
10 сентябрдан Тошкент–Андижон–Тошкент йўналишида замонавий тезюрар CRRC-Dalian электропоезди қатнови йўлга қўйилади. Бу ҳақда “Ўзтемирйўлйўловчи” АЖ матбуот хизмати маълум қилди
.
Янги электропоезд 730/729-сонли йўналишда ҳозир ҳаракатланаётган поезд таркиби ўрнини эгаллайди.
730-сонли поезд Тошкент-Йўловчи вокзалидан соат 09:20 да жўнаб, Ангренга 10:25, Попга 12:00, Қўқонга 12:28 ва Марғилонга 13:00 да етиб боради. Андижонга етиб бориш вақти — 13:35.
Шу тариқа, Тошкентдан Андижонга сафар 4 соат 15 дақиқа давом этади.
Қайтиш йўналишидаги 729-сонли поезд Андижондан соат 15:38 да йўлга чиқади. У Марғилонга 16:11, Қўқонга 16:43, Попга 17:11 ва Ангренга 18:50 да етиб келади. Тошкент-Йўловчи вокзалига келиш вақти — 19:53.
Қайтиш йўли ҳам 4 соат 15 дақиқа давом этади.
Электропоезд тўртта эконом вагондан иборат бўлиб, жами 357 нафар йўловчига мўлжалланган. Вагонларда мос равишда 95, 95, 72 ва 95 тадан ўрин мавжуд.
Шунингдек, 10 сентябрдан Фарғона водийси йўналишида ҳаракатланувчи қатор бошқа йўловчи поездларининг жадвалига ҳам ўзгартиришлар киритилади.