https://sputniknews.uz/20260831/china-tezyurar-poez-andijan-60099792.html
Тошкентдан уч соатда: Хитой тезюрар поезди Андижонга етиб келди
Тошкентдан уч соатда: Хитой тезюрар поезди Андижонга етиб келди
Sputnik Ўзбекистон
Хитойда ишлаб чиқарилган 415 ўринли замонавий поезд Андижонга синов тариқасида етиб борди. Соатига 160 километр тезликда ҳаракатланадиган таркиб Тошкентдан Андижонга уч соатда бориши кутилмоқда.
2026-08-31T16:46+0500
2026-08-31T16:46+0500
2026-08-31T16:46+0500
тезюрар поезд
андижон вилояти
поезд қатнови
тез юрар поезд қатнови
хитой
жамият
тошкент
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ТОШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Хитойда ишлаб чиқарилган замонавий тезюрар поезд синов қатнови доирасида Андижонга етиб борди. Бу ҳақда Андижон вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Янги поезд соатига 160 километргача тезликда ҳаракатлана олади. У бир вақтнинг ўзида 415 нафар йўловчини ташишга мўлжалланган.Айни пайтда қатнов синов тартибида амалга оширилмоқда. Унинг давомида поезднинг техник имкониятлари, темир йўл инфратузилмасига мослиги, ҳаракат хавфсизлиги ва йўлни босиб ўтиш вақти текширилиши кутилмоқда."Ўзбекистон темир йўллари" аввалроқ соатига 160 километр тезликда ҳаракатланадиган 20 та электр поезд, улар учун эҳтиёт қисмлар ва техник хизмат кўрсатиш ускуналарини харид қилиш бўйича тендер эълон қилган эди. Бироқ Андижонга келган таркиб айнан шу лойиҳа доирасида олиб келингани расман маълум қилинмади.
https://sputniknews.uz/20260611/toshkentd-andijon-termiz-58272099.html
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тезюрар поезд, андижон вилояти, поезд қатнови, тез юрар поезд қатнови, хитой, жамият, тошкент
тезюрар поезд, андижон вилояти, поезд қатнови, тез юрар поезд қатнови, хитой, жамият, тошкент
Тошкентдан уч соатда: Хитой тезюрар поезди Андижонга етиб келди
Хитойда ишлаб чиқарилган янги поезд 415 нафар йўловчини ташийди ва Тошкентдан Андижонгача уч соатда етиб бориши кутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
Хитойда ишлаб чиқарилган замонавий тезюрар поезд синов қатнови доирасида Андижонга етиб борди. Бу ҳақда Андижон вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Янги поезд соатига 160 километргача тезликда ҳаракатлана олади. У бир вақтнинг ўзида 415 нафар йўловчини ташишга мўлжалланган.
Режага кўра, поезд Тошкентдан Андижонгача бўлган масофани уч соатда босиб ўтади. Бу пойтахт ва водий ўртасидаги темир йўл сафарининг ҳозирги давомийлигини сезиларли даражада қисқартириши мумкин.
Айни пайтда қатнов синов тартибида амалга оширилмоқда. Унинг давомида поезднинг техник имкониятлари, темир йўл инфратузилмасига мослиги, ҳаракат хавфсизлиги ва йўлни босиб ўтиш вақти текширилиши кутилмоқда.
"Ўзбекистон темир йўллари" аввалроқ соатига 160 километр тезликда ҳаракатланадиган 20 та электр поезд, улар учун эҳтиёт қисмлар ва техник хизмат кўрсатиш ускуналарини харид қилиш бўйича тендер эълон қилган
эди. Бироқ Андижонга келган таркиб айнан шу лойиҳа доирасида олиб келингани расман маълум қилинмади.