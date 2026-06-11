Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260611/toshkentd-andijon-termiz-58272099.html
Тошкентдан Андижон ва Термизга юқори тезликдаги поездлар ҳаракати йўлга қўйилади
Тошкентдан Андижон ва Термизга юқори тезликдаги поездлар ҳаракати йўлга қўйилади
Sputnik Ўзбекистон
Бунинг учун 8 та замонавий юқори тезликда ҳаракатланувчи электропоезд харид қилиш режалаштирилган. 11.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-11T14:28+0500
2026-06-11T14:28+0500
жамият
андижон
тошкент
термиз
тез юрар поезд қатнови
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0b/58267761_1:0:1194:671_1920x0_80_0_0_4bb923a9699401370c7cc5e0b3b638ce.png
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Тошкент–Андижон ва Тошкент–Термиз йўналишларида юқори тезликдаги поездлар ҳаракатини йўлга қўйиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва Транспорт вазирлиги вакиллари “Hyundai Rotem” компанияси президенти билан шу масалани муҳокама қилишди.Шунингдек, “Жалолиддин Мангуберди” юқори тезликда ҳаракатланувчи электропоездни етказиб бериш лойиҳасининг белгиланган муддатларда амалга оширилиши юзасидан маълумот алмашилди.Эслатамиз, 5 май куни Тошкент—Хива йўналишида "Hyundai Rotem" тезюрар поезди қатнови бошланди. У 1220 км масофани 7,5 соатда босиб ўтади. Поезд 7 вагондан иборат бўлиб, 389 нафаргача йўловчига мўлжалланган. У соатига 250 километргача тезликда ҳаракатлана олади.
https://sputniknews.uz/20260429/tashkent-samarkand-tezyurar-temir-yol-loyiha-57204038.html
термиз
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0b/58267761_150:0:1045:671_1920x0_80_0_0_46b6111628e2bb9fe266807b6a658118.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, андижон, тошкент, термиз, тез юрар поезд қатнови
жамият, андижон, тошкент, термиз, тез юрар поезд қатнови

Тошкентдан Андижон ва Термизга юқори тезликдаги поездлар ҳаракати йўлга қўйилади

14:28 11.06.2026
© АО "Узбекистон темир йуллари" Высокоскоростные поезда и Кореи
Высокоскоростные поезда и Кореи - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.06.2026
© АО "Узбекистон темир йуллари"
Oбуна бўлиш
Бунинг учун 8 та замонавий юқори тезликда ҳаракатланувчи электропоезд харид қилиш режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Тошкент–Андижон ва Тошкент–Термиз йўналишларида юқори тезликдаги поездлар ҳаракатини йўлга қўйиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.
“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва Транспорт вазирлиги вакиллари “Hyundai Rotem” компанияси президенти билан шу масалани муҳокама қилишди.
“Тошкент – Андижон ва Тошкент – Термиз йўналишларида юқори тезликдаги поездлар ҳаракатини ташкил этиш мақсадида 8 та замонавий юқори тезликда ҳаракатланувчи электропоездларни етказиб бериш лойиҳаси юзасидан техник шартларни якуний келишиш билан боғлиқ масалалар батафсил муҳокама этилди”, - дейилган хабарда.
Шунингдек, “Жалолиддин Мангуберди” юқори тезликда ҳаракатланувчи электропоездни етказиб бериш лойиҳасининг белгиланган муддатларда амалга оширилиши юзасидан маълумот алмашилди.
Эслатамиз, 5 май куни Тошкент—Хива йўналишида "Hyundai Rotem" тезюрар поезди қатнови бошланди. У 1220 км масофани 7,5 соатда босиб ўтади. Поезд 7 вагондан иборат бўлиб, 389 нафаргача йўловчига мўлжалланган. У соатига 250 километргача тезликда ҳаракатлана олади.
Представлено итоговое ТЭО строительства железной дороги Ташкент – Самарканд - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2026
Тошкент – Самарқанд алоҳида тезюрар темир йўли лойиҳаси яна бир босқичга яқинлашди
29 Апрел, 09:11
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0