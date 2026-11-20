ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Жиззах вилоятидаги атом электр станцияси (АЭС) қурилиши учун зарур материаллар маҳаллий корхоналарда ишлаб чиқарилади. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёевнинг Паркент туманида қурилиш материаллари саноати ривожлантириш масалалари юзасидан инвесторлар билан ўтказган учрашувида маълум қилинди.Маълум қилинишича, АЭС қурилишида 2 миллиард 200 миллион долларлик қурилиш материаллари ишлатилиши кўзда тутилган.Бу ерда станция қурилиши учун зарур 70 турдаги янги маҳсулотларни ишлаб чиқариш вазифаси қўйилди. Шунингдек, импорт ўрнини босувчи ва мегалойиҳаларда қўлланиладиган маҳсулотлар бўйича талабни таҳлил қилиб, 20 миллиард долларлик лойиҳаларнинг тармоқ жадвалини тасдиқлаш топширилди.
Алоҳида солиқ ва божхона режимига эга махсус саноат зонасида станция қурилиши учун зарур 70 турдаги янги маҳсулотларни ишлаб чиқариш режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Жиззах вилоятидаги атом электр станцияси (АЭС) қурилиши учун зарур материаллар маҳаллий корхоналарда ишлаб чиқарилади. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёевнинг Паркент туманида қурилиш материаллари саноати ривожлантириш масалалари юзасидан инвесторлар билан ўтказган учрашувида маълум қилинди.
Маълум қилинишича, АЭС қурилишида 2 миллиард 200 миллион долларлик қурилиш материаллари ишлатилиши кўзда тутилган.
Шу боис Эгизбулоқ маҳалласидаги 200 гектар майдонда алоҳида солиқ ва божхона режимига эга махсус саноат зонаси ташкил этилади.
Бу ерда станция қурилиши учун зарур 70 турдаги янги маҳсулотларни ишлаб чиқариш вазифаси қўйилди. Шунингдек, импорт ўрнини босувчи ва мегалойиҳаларда қўлланиладиган маҳсулотлар бўйича талабни таҳлил қилиб, 20 миллиард долларлик лойиҳаларнинг тармоқ жадвалини тасдиқлаш топширилди.