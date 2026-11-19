https://sputniknews.uz/20261119/russia-ukraine-obektlar-zarba-62153292.html
Россия Украина армиясини таъминлаган порт ва энергетика объектларига зарба берди
Россия Украина армиясини таъминлаган порт ва энергетика объектларига зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Қуролли Кучлари Одесса вилоятида икки электр подстанцияси, Черноморск портида ёқилғи сақлаш объектлари ва қуруқ юк кемасига зарба берди. Сумида ҳарбий саноатни таъминлаган электр подстанцияси ҳам зарар кўрди.
2026-11-19T17:41+0500
2026-11-19T17:41+0500
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ТОШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Украина армиясини таъминлашда иштирок этаётган энергетика ва порт инфратузилмаси объектларига ҳамда денгиз кемасига дронлар билан зарба берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Одесса вилоятида Россия зарбалари қуйидаги объектларни нишонга олди:Бундан ташқари, Суми шаҳридаги 330 кВли "Суми Шимолий" электр подстанциясига ҳам зарба берилди. У Украинанинг ҳарбий саноат корхоналари ва Суми вилоятидаги логистика марказларини электр энергияси билан таъминлаган.
https://sputniknews.uz/20261117/russia-zalivnoe-ozod-62074355.html
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одесса, дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, россия, украина
одесса, дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, россия, украина
Россия Украина армиясини таъминлаган порт ва энергетика объектларига зарба берди
Россия Украина армиясини таъминлашда иштирок этган энергетика ва порт объектларига, шунингдек, қуруқ юк кемасига зарба берди.
ТОШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Украина армиясини таъминлашда иштирок этаётган энергетика ва порт инфратузилмаси объектларига ҳамда денгиз кемасига дронлар билан зарба берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Одесса вилоятида Россия зарбалари қуйидаги объектларни нишонга олди:
Каролино-Бугаз аҳоли пунктидаги 110 кВли "Каролино" ва Белгород-Днестровскийдаги 110 кВли электр подстанциялари. Улар Одесса вилоятидаги порт инфратузилмаси ва логистика марказларини электр энергияси билан таъминлаган.
Черноморск портида Украина Қуролли кучларининг ёқилғи-мойлаш материалларини сақлаш учун мўлжалланган инфратузилма объектлари.
Одесса портига Украина қўшинлари учун икки мақсадли юклар олиб кетаётган қуруқ юк кемаси. Унга денгизда ҳаракатланаётган вақтида зарба берилди.
Бундан ташқари, Суми шаҳридаги 330 кВли "Суми Шимолий" электр подстанциясига ҳам зарба берилди. У Украинанинг ҳарбий саноат корхоналари ва Суми вилоятидаги логистика марказларини электр энергияси билан таъминлаган.