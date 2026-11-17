https://sputniknews.uz/20261117/russia-zalivnoe-ozod-62074355.html
Россия армияси Заливноени озод қилди ва Украинадаги ҳарбий объектларга оммавий зарба берди
Россия армияси Заливноени озод қилди ва Украинадаги ҳарбий объектларга оммавий зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия армияси Запорожье вилоятидаги Заливноени озод қилди. Украинада "Фламинго", FP-9 ва "Нептун-МД" ракеталари, дронлар ишлаб чиқариш корхоналари, ҳарбий юк ташишдаги кўприклар ва порт объектларига зарба берилди.
2026-11-17T14:59+0500
2026-11-17T14:59+0500
2026-11-17T15:02+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари
дунёда
запорожье вилояти
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52690706_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_812e23c981edd61f0f27cf69cf3649b5.jpg
ТОШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Россиянинг "Шарқ" қўшинлари гуруҳи Запорожье вилоятидаги Заливное аҳоли пунктини озод қилди. Шунингдек, Россия армияси Украина ҳарбий-саноат мажмуаси корхоналари, энергетика, транспорт ва порт инфратузилмаси объектларига ялпи зарба берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.17 ноябрга ўтар кечаси зарбалар қуруқликда ва ҳавода жойлашган юқори аниқликдаги қуроллар ҳамда учувчисиз учиш аппаратлари ёрдамида берилди.Киевда "Лютий" Ан-196 каби узоқ ва ўрта масофага учувчи зарба берувчи дронлар ишлаб чиқариладиган "Техно-Линкс" корхонаси ҳамда улар учун бутловчи қисмлар тайёрланадиган "Укрпластик" заводи нишонга олинди.Шунингдек, ҳарбий юкларни ташишда фойдаланилган "Жанубий" автомобиль-темирйўл кўприги ва "Шимолий" автомобиль кўпригига зарба берилди.Бундан ташқари, FP-9 ракеталари ва "Фламинго" учун турбореактив двигателлар ишлаб чиқарилган Омелченко номидаги машинасозлик заводи ҳам нишонга олинди.Черкасси вилоятида Смела шаҳридаги "Оризон-Навигация" корхонасига зарба берилди. У ерда FP-9 ракеталари ва "Нептун-МД" учун электрон компонентлар ишлаб чиқариш йўлга қўйилган эди.Днепропетровск вилоятида Днепр шаҳридаги "Жанубий машинасозлик заводи" ҳамда Павлограддаги "Софрахим" корхонаси зарбага учради. Ушбу корхоналар FP-9, "Фламинго", "Гром-2" ва "Нептун-МД" ракеталари, уларнинг бутловчи қисмлари ҳамда қаттиқ ракета ёқилғисини ишлаб чиқаришда иштирок этган.Шунингдек, Днепрда ҳарбий-саноат корхоналарини электр энергияси билан таъминловчи ПС-330 подстанцияси, Харьковда эса Украина армиясининг ҳарбий объектлари ва мудофаа саноати корхоналарига электр энергияси етказиб берувчи 5-ИЭМ нишонга олинди.Бундан ташқари, Черноморск портига ҳарбий юкларни етказиб бораётган қуруқ юк ташувчи кема денгизда зарбага учради.
https://sputniknews.uz/20261114/rossiya-harbiylari-62012127.html
запорожье вилояти
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52690706_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_464b05634f5df01dd838234c5de46931.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, запорожье вилояти, россия, украина
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, запорожье вилояти, россия, украина
Россия армияси Заливноени озод қилди ва Украинадаги ҳарбий объектларга оммавий зарба берди
14:59 17.11.2026 (янгиланди: 15:02 17.11.2026)
Заливное озод қилинди. Россия армияси "Фламинго" ракетаси ишлаб чиқарилган заводлар ва ҳарбий юк ташиш йўлларига зарба берди.
ТОШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik.
Россиянинг "Шарқ" қўшинлари гуруҳи Запорожье вилоятидаги Заливное аҳоли пунктини озод қилди. Шунингдек, Россия армияси Украина ҳарбий-саноат мажмуаси корхоналари, энергетика, транспорт ва порт инфратузилмаси объектларига ялпи зарба берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
17 ноябрга ўтар кечаси зарбалар қуруқликда ва ҳавода жойлашган юқори аниқликдаги қуроллар ҳамда учувчисиз учиш аппаратлари ёрдамида берилди.
Киевда "Лютий" Ан-196 каби узоқ ва ўрта масофага учувчи зарба берувчи дронлар ишлаб чиқариладиган "Техно-Линкс" корхонаси ҳамда улар учун бутловчи қисмлар тайёрланадиган "Укрпластик" заводи нишонга олинди.
Шунингдек, ҳарбий юкларни ташишда фойдаланилган "Жанубий" автомобиль-темирйўл кўприги ва "Шимолий" автомобиль кўпригига зарба берилди.
Запорожье шаҳрида FP-9 оператив-тактик ва FP-5 "Фламинго" қанотли ракеталари, шунингдек, "Нептун-МД" ракеталари учун двигателлар ишлаб чиқариш билан шуғулланган "Мотор-Сич" ва "Ивченко-Прогресс" корхоналарига зарба берилди.
Бундан ташқари, FP-9 ракеталари ва "Фламинго" учун турбореактив двигателлар ишлаб чиқарилган Омелченко номидаги машинасозлик заводи ҳам нишонга олинди.
Черкасси вилоятида Смела шаҳридаги "Оризон-Навигация" корхонасига зарба берилди. У ерда FP-9 ракеталари ва "Нептун-МД" учун электрон компонентлар ишлаб чиқариш йўлга қўйилган эди.
Днепропетровск вилоятида Днепр шаҳридаги "Жанубий машинасозлик заводи" ҳамда Павлограддаги "Софрахим" корхонаси зарбага учради. Ушбу корхоналар FP-9, "Фламинго", "Гром-2" ва "Нептун-МД" ракеталари, уларнинг бутловчи қисмлари ҳамда қаттиқ ракета ёқилғисини ишлаб чиқаришда иштирок этган.
Шунингдек, Днепрда ҳарбий-саноат корхоналарини электр энергияси билан таъминловчи ПС-330 подстанцияси, Харьковда эса Украина армиясининг ҳарбий объектлари ва мудофаа саноати корхоналарига электр энергияси етказиб берувчи 5-ИЭМ нишонга олинди.
Одесса вилоятида Измаил портининг Украина армияси учун ҳарбий ва икки мақсадли юкларни тушириш ҳамда сақлашда фойдаланилган инфратузилмасига зарба берилди.
Бундан ташқари, Черноморск портига ҳарбий юкларни етказиб бораётган қуруқ юк ташувчи кема денгизда зарбага учради.