https://sputniknews.uz/20261114/rossiya-harbiylari-62012127.html
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Терсянкани озод қилди
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Терсянкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Бу Россия Қуролли кучларига Запорожье вилоятида назорат ҳудудини кенгайтириш ва янги чегараларни эгаллаш имконини берди. 14.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-14T15:15+0500
2026-11-14T15:15+0500
2026-11-14T15:15+0500
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россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Терсянка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичига кириб борди ва фаол ҳаракатлар натижасида Запорожье вилоятининг Терсянка аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади хабарда.Бу ҳафта бошидан бери озод қилинган олтинчи аҳоли пункти.Терсянкани озод қилиш Россия Қуролли кучларига Запорожье вилоятида назорат ҳудудини кенгайтириш ва янги чегараларни эгаллаш имконини берди.
https://sputniknews.uz/20261113/rossiya-armiyasi-xarkov-61998257.html
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Освобождение населенного пункта Терсянка в Запорожской области
Sputnik Ўзбекистон
Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. ВС РФ при освобождении запорожской Терсянки взяли крупный укрепрайон противника площадью более 10 кв км, противник потерял до двух взводов.
2026-11-14T15:15+0500
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россия, запорожье вилояти, россия мудофаа вазирлиги, видео
россия, запорожье вилояти, россия мудофаа вазирлиги, видео
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Терсянкани озод қилди
Бу Россия Қуролли кучларига Запорожье вилоятида назорат ҳудудини кенгайтириш ва янги чегараларни эгаллаш имконини берди.
ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik.
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Терсянка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичига кириб борди ва фаол ҳаракатлар натижасида Запорожье вилоятининг Терсянка аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади хабарда.
Бу ҳафта бошидан бери озод қилинган олтинчи аҳоли пункти.
Терсянкани озод қилиш Россия Қуролли кучларига Запорожье вилоятида назорат ҳудудини кенгайтириш ва янги чегараларни эгаллаш имконини берди.