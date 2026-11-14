https://sputniknews.uz/20261114/rossiya-harbiylari-62012127.html

Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Терсянкани озод қилди

Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Терсянкани озод қилди

Sputnik Ўзбекистон

Бу Россия Қуролли кучларига Запорожье вилоятида назорат ҳудудини кенгайтириш ва янги чегараларни эгаллаш имконини берди. 14.11.2026, Sputnik Ўзбекистон

2026-11-14T15:15+0500

2026-11-14T15:15+0500

2026-11-14T15:15+0500

россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси

россия

запорожье вилояти

россия мудофаа вазирлиги

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ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Терсянка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичига кириб борди ва фаол ҳаракатлар натижасида Запорожье вилоятининг Терсянка аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади хабарда.Бу ҳафта бошидан бери озод қилинган олтинчи аҳоли пункти.Терсянкани озод қилиш Россия Қуролли кучларига Запорожье вилоятида назорат ҳудудини кенгайтириш ва янги чегараларни эгаллаш имконини берди.

https://sputniknews.uz/20261113/rossiya-armiyasi-xarkov-61998257.html

запорожье вилояти

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Освобождение населенного пункта Терсянка в Запорожской области

Sputnik Ўзбекистон

Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. ВС РФ при освобождении запорожской Терсянки взяли крупный укрепрайон противника площадью более 10 кв км, противник потерял до двух взводов.

2026-11-14T15:15+0500

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