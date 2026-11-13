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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261113/rossiya-armiyasi-xarkov-61998257.html
Россия армияси Харьков вилоятидаги Котовка устидан назорат ўрнатди
Россия армияси Харьков вилоятидаги Котовка устидан назорат ўрнатди
Sputnik Ўзбекистон
Бунга “Шимол” қўшинлари жангчиларининг қатъий ҳаракатлари натижасида эришилди. 13.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-13T16:34+0500
2026-11-13T16:34+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/13/61323583_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_faea51615771c98bea540ee7386e4915.jpg
ТОШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Котовка аҳоли пунктини назорат остига олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.“Бир ҳафта ичида “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар билан Суми вилоятининг Никольское аҳоли пункти, кеча эса Харьков вилоятининг Котовка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди”, - дейилади вазирлик хабарида.Шунингдек, бир ҳафта ичида Донецк Халқ Республикасидаги Шиловка, шунингдек, Запорожье вилоятидаги Васильковое ва Воскресенка аҳоли пунктлари ҳам Россия армияси назоратига ўтди.
https://sputniknews.uz/20261111/russia-shilovka-voskresenka-ozod-61932235.html
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россия, россия мудофаа вазирлиги
россия, россия мудофаа вазирлиги

Россия армияси Харьков вилоятидаги Котовка устидан назорат ўрнатди

16:34 13.11.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишБоевая работа МОГ бригады "БАРС-Курск" группировки войск "Север". Архивное фото
Боевая работа МОГ бригады БАРС-Курск группировки войск Север. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.11.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Бунга “Шимол” қўшинлари жангчиларининг қатъий ҳаракатлари натижасида эришилди.
ТОШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Котовка аҳоли пунктини назорат остига олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
“Бир ҳафта ичида “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар билан Суми вилоятининг Никольское аҳоли пункти, кеча эса Харьков вилоятининг Котовка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди”, - дейилади вазирлик хабарида.
Шунингдек, бир ҳафта ичида Донецк Халқ Республикасидаги Шиловка, шунингдек, Запорожье вилоятидаги Васильковое ва Воскресенка аҳоли пунктлари ҳам Россия армияси назоратига ўтди.
Расчеты РСЗО Град ЦВО ведут огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.11.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Шиловка ва Воскресенкани озод қилди, ҳарбий объектларга зарба берди
11 Ноябр, 15:19
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