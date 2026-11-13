https://sputniknews.uz/20261113/rossiya-armiyasi-xarkov-61998257.html
Россия армияси Харьков вилоятидаги Котовка устидан назорат ўрнатди
Россия армияси Харьков вилоятидаги Котовка устидан назорат ўрнатди
Sputnik Ўзбекистон
Бунга “Шимол” қўшинлари жангчиларининг қатъий ҳаракатлари натижасида эришилди. 13.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-13T16:34+0500
2026-11-13T16:34+0500
2026-11-13T16:34+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Котовка аҳоли пунктини назорат остига олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.“Бир ҳафта ичида “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар билан Суми вилоятининг Никольское аҳоли пункти, кеча эса Харьков вилоятининг Котовка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди”, - дейилади вазирлик хабарида.Шунингдек, бир ҳафта ичида Донецк Халқ Республикасидаги Шиловка, шунингдек, Запорожье вилоятидаги Васильковое ва Воскресенка аҳоли пунктлари ҳам Россия армияси назоратига ўтди.
https://sputniknews.uz/20261111/russia-shilovka-voskresenka-ozod-61932235.html
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россия, россия мудофаа вазирлиги
россия, россия мудофаа вазирлиги
Россия армияси Харьков вилоятидаги Котовка устидан назорат ўрнатди
Бунга “Шимол” қўшинлари жангчиларининг қатъий ҳаракатлари натижасида эришилди.
ТОШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Котовка аҳоли пунктини назорат остига олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
“Бир ҳафта ичида “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар билан Суми вилоятининг Никольское аҳоли пункти, кеча эса Харьков вилоятининг Котовка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди”, - дейилади вазирлик хабарида.
Шунингдек, бир ҳафта ичида Донецк Халқ Республикасидаги Шиловка, шунингдек, Запорожье вилоятидаги Васильковое ва Воскресенка аҳоли пунктлари ҳам Россия армияси назоратига ўтди.