https://sputniknews.uz/20261118/uzbekistan-metan-zapravka-62093742.html
Ўзбекистонда 1 547 та метан "заправка" бор — қайси вилоятларда энг кўп?
Ўзбекистонда 1 547 та метан "заправка" бор — қайси вилоятларда энг кўп?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда жами 1 547 та метан қуйиш шохобчаси бор. Энергетика вазирлиги маълумотига кўра, энг кўп шохобча Фарғона вилоятида, энг ками эса Навоий ва Сирдарё вилоятларида жойлашган.
2026-11-18T13:31+0500
2026-11-18T13:31+0500
2026-11-18T14:06+0500
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энергетика вазирлиги
газ
заправка
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Ўзбекистон бўйича жами 1 547 та метан қуйиш шохобчаси фаолият юритмоқда. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги Sputnik Ўзбекистон мухбирига маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, ҳудудлар кесимида метан қуйиш шохобчалари сони қуйидагича:
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инфографика, энергетика вазирлиги, газ, заправка, инфографика, ўзбекистон
инфографика, энергетика вазирлиги, газ, заправка, инфографика, ўзбекистон
Ўзбекистонда 1 547 та метан "заправка" бор — қайси вилоятларда энг кўп?
13:31 18.11.2026 (янгиланди: 14:06 18.11.2026)
Ўзбекистондаги метан қуйиш шохобчаларининг энг кўпи Фарғона вилоятида, энг ками эса Навоий ва Сирдарё вилоятларида жойлашган.
Ўзбекистон бўйича жами 1 547 та метан қуйиш шохобчаси фаолият юритмоқда. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги Sputnik Ўзбекистон
мухбирига маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, ҳудудлар кесимида метан қуйиш шохобчалари сони қуйидагича:
Фарғона вилояти — 174 та;
Самарқанд вилояти — 147 та;
Андижон вилояти — 143 та;
Тошкент вилояти — 140 та;
Қорақалпоғистон Республикаси — 136 та;
Наманган вилояти — 134 та;
Қашқадарё вилояти — 117 та;
Сурхондарё вилояти — 108 та;