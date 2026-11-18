https://sputniknews.uz/20261118/uzbekistan-benzin-shoxobcha-62095095.html
Ўзбекистонда 2 641 та бензин шохобчаси бор — энг кўпи Қашқадарёда
Ўзбекистонда 2 641 та бензин шохобчаси бор — энг кўпи Қашқадарёда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда жами 2 641 та бензин қуйиш шохобчаси фаолият юритмоқда. Энг кўп бензин шохобчалари Қашқадарё вилоятида, энг ками эса Сирдарё вилоятида жойлашган.
2026-11-18T13:41+0500
2026-11-18T13:41+0500
2026-11-18T14:06+0500
бензин
заправка
ўзбекистон
энергетика вазирлиги
инфографика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/12/62096719_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_9dafe55f5e8576cc1ef4fa487074ddaa.png
Ўзбекистон бўйича жами 2 641 та бензин қуйиш шохобчаси фаолият юритмоқда. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги Sputnik Ўзбекистон мухбирига маълум қилди.Унинг маълумотига кўра, ҳудудлар кесимида бензин қуйиш шохобчалари сони қуйидагича:
https://sputniknews.uz/20261118/uzbekistan-metan-zapravka-62093742.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/12/62096719_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_71979cb97e4668abd6f199d291fdf40d.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бензин, заправка, ўзбекистон, энергетика вазирлиги, инфографика
бензин, заправка, ўзбекистон, энергетика вазирлиги, инфографика
Ўзбекистонда 2 641 та бензин шохобчаси бор — энг кўпи Қашқадарёда
13:41 18.11.2026 (янгиланди: 14:06 18.11.2026)
Бензин қуйиш шохобчалари сони бўйича Қашқадарё вилояти етакчи, энг паст кўрсаткич эса Сирдарё вилоятида қайд этилган
Ўзбекистон бўйича жами 2 641 та бензин қуйиш шохобчаси фаолият юритмоқда. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги Sputnik Ўзбекистон
мухбирига маълум қилди.
Унинг маълумотига кўра, ҳудудлар кесимида бензин қуйиш шохобчалари сони қуйидагича:
Қашқадарё вилояти — 383 та;
Самарқанд вилояти — 295 та;
Сурхондарё вилояти — 243 та;
Андижон вилояти — 242 та;
Фарғона вилояти — 218 та;
Тошкент вилояти — 185 та;
Наманган вилояти — 174 та;
Қорақалпоғистон Республикаси — 150 та;