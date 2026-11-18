https://sputniknews.uz/20261118/russia-uzbekistan-kartoshka-sinov-62109354.html
Россия Ўзбекистоннинг бешта ҳудудида картошканинг янги навларини синашни таклиф қилди
Россия Ўзбекистоннинг бешта ҳудудида картошканинг янги навларини синашни таклиф қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Ўзбекистоннинг бешта ҳудудида картошканинг янги навларини синовдан ўтказишни таклиф қилди. Шунингдек, ўзбекистонлик мутахассисларга буғдой ва картошка навлари бўйича услубий қўлланмалар топширилди.
2026-11-18T18:33+0500
2026-11-18T18:33+0500
2026-11-18T18:33+0500
картошка
россия
ўзбекистон
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/12/62108318_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_d9b4f82bdcb498ba8d16488dc815a65b.jpg
ТОШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Россиянинг Лорх номидаги картошкачилик федерал тадқиқот маркази Ўзбекистоннинг бешта ҳудудида картошканинг янги навларини синовдан ўтказишни таклиф қилди. Бу ҳақда Тошкентда ўтаётган "Селекция ва уруғчилик бўйича мулоқот" давра суҳбатида маълум қилинди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Унинг таъкидлашича, Россия томони қўшма селекция ишларини олиб бориш, генетик материаллар ва уруғчилик соҳасида тажриба алмашишдан ҳам манфаатдор.Шунингдек, тадбирда Россия нав синаш давлат комиссияси Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги экинлари навларини синаш марказига буғдой ва картошканинг янги навлари бўйича услубий қўлланмаларни тақдим этди.У Россия томони навларни синовдан ўтказиш ва мутахассислар тайёрлаш соҳаларида ҳам ўзбекистонлик ҳамкасблари билан тажриба алмашишга тайёрлигини билдирди.Мазкур таклифлар Россия "Агроэкспорт" маркази томонидан Тошкентда ташкил этилган ишбилармонлик миссияси доирасида муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20261118/russia-uzbekistan-agromahsulot-eksport-62100286.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/12/62108318_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_01a49c2fffe27d688769cf0637b4ae1a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
картошка, россия, ўзбекистон, жамият
картошка, россия, ўзбекистон, жамият
Россия Ўзбекистоннинг бешта ҳудудида картошканинг янги навларини синашни таклиф қилди
Россиялик селекционерлар Ўзбекистон иқлимига мос янги картошка навларини синаш ва уруғчилик соҳасида ҳамкорлик қилишга тайёр.
ТОШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik.
Россиянинг Лорх номидаги картошкачилик федерал тадқиқот маркази Ўзбекистоннинг бешта ҳудудида картошканинг янги навларини синовдан ўтказишни таклиф қилди. Бу ҳақда Тошкентда ўтаётган "Селекция ва уруғчилик бўйича мулоқот" давра суҳбатида маълум қилинди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
"Биз айнан сизнинг иқлимингиз нуқтаи назаридан қизиқарли бўлган янги истиқболли навларимизни биргаликда синовдан ўтказиш учун тақдим этишга тайёрмиз", — деди марказнинг етакчи селекционери Алексей Митюшкин.
Унинг таъкидлашича, Россия томони қўшма селекция ишларини олиб бориш, генетик материаллар ва уруғчилик соҳасида тажриба алмашишдан ҳам манфаатдор.
Шунингдек, тадбирда Россия нав синаш давлат комиссияси Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги экинлари навларини синаш марказига буғдой ва картошканинг янги навлари бўйича услубий қўлланмаларни тақдим этди.
"Буни ҳамкорликка қўшилган биринчи ҳисса деб ҳисоблаймиз", — деди Россия нав синаш давлат комиссияси раиси Дмитрий Батусов нашрларни топшириш чоғида.
У Россия томони навларни синовдан ўтказиш ва мутахассислар тайёрлаш соҳаларида ҳам ўзбекистонлик ҳамкасблари билан тажриба алмашишга тайёрлигини билдирди.
Мазкур таклифлар Россия "Агроэкспорт" маркази томонидан Тошкентда ташкил этилган ишбилармонлик миссияси доирасида муҳокама қилинди.