https://sputniknews.uz/20261118/russia-uzbekistan-agromahsulot-eksport-62100286.html
Россиядан Ўзбекистонга агромаҳсулотлар экспорти 1,6 баробарга ошди
Россиядан Ўзбекистонга агромаҳсулотлар экспорти 1,6 баробарга ошди
Sputnik Ўзбекистон
Россиядан Ўзбекистонга агромаҳсулотлар экспорти рекорд даражага етди. Ўн ойда 1,4 млн тоннадан ортиқ маҳсулот етказиб берилди. Экспорт ҳажми 1,6 баробарга, қиймати 32 фоизга ошди. Асосий маҳсулотлар рўйхати.
2026-11-18T15:07+0500
2026-11-18T15:07+0500
2026-11-18T15:40+0500
импорт
экспорт
қишлоқ хўжалиги
озиқ-овқат
тошкент
ўзбекистон
россия
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/518/64/5186440_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_1303f37e7e21e5e5f2d2c853afa4a75a.jpg
ТОШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Россиядан Ўзбекистонга қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари экспорти рекорд даражага етди. Бу ҳақда Тошкентда ўтаётган ишбилармонлик миссиясида "Агроэкспорт" маркази маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Марказ маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–октябрь ойларида Россия Ўзбекистонга 1,4 млн тоннадан ортиқ агросаноат маҳсулотларини етказиб берган. Уларнинг умумий қиймати 1,2 млрд доллардан ошган.Эътиборлиси, жорий йилнинг дастлабки ўн ойидаги етказиб бериш ҳажми бутун 2025 йил кўрсаткичидан ҳам ошиб кетган. Натижада экспорт ҳам ҳажм, ҳам қиймат жиҳатидан кузатувлар тарихидаги энг юқори даражага етган.Россия Ўзбекистонга энг кўп қуйидаги маҳсулотларни экспорт қилган:Россия Ўзбекистонга озиқ-овқат етказиб берувчи энг йирик давлатлар орасида иккинчи ўринда туради.Тадбирда Россиянинг 50 тадан ортиқ экспортчи компанияси иштирок этмоқда. Дастур доирасида Ўзбекистондаги импортчилар, дистрибьюторлар ва савдо корхоналари билан 200 тадан ортиқ ишбилармонлик учрашуви ўтказиш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260929/russia-uzbekistan-eksport-60821855.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/518/64/5186440_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_38609909ed45540f3089dfa40909932d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
импорт, экспорт, қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат, тошкент, ўзбекистон, россия, иқтисод
импорт, экспорт, қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат, тошкент, ўзбекистон, россия, иқтисод
Россиядан Ўзбекистонга агромаҳсулотлар экспорти 1,6 баробарга ошди
15:07 18.11.2026 (янгиланди: 15:40 18.11.2026)
Россиядан Ўзбекистонга агромаҳсулотлар етказиб бериш ҳажми ўн ойда ўтган йилнинг тўлиқ кўрсаткичидан ошиб, янги рекорд ўрнатди.
ТОШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik.
Россиядан Ўзбекистонга қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари экспорти рекорд даражага етди. Бу ҳақда Тошкентда ўтаётган ишбилармонлик миссиясида "Агроэкспорт" маркази маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Марказ маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–октябрь ойларида Россия Ўзбекистонга 1,4 млн тоннадан ортиқ агросаноат маҳсулотларини етказиб берган. Уларнинг умумий қиймати 1,2 млрд доллардан ошган.
Ўтган йилнинг мос даврига нисбатан экспорт ҳажми 1,6 баробарга, қиймати эса 32 фоизга ошган.
Эътиборлиси, жорий йилнинг дастлабки ўн ойидаги етказиб бериш ҳажми бутун 2025 йил кўрсаткичидан ҳам ошиб кетган. Натижада экспорт ҳам ҳажм, ҳам қиймат жиҳатидан кузатувлар тарихидаги энг юқори даражага етган.
Россия Ўзбекистонга энг кўп қуйидаги маҳсулотларни экспорт қилган:
шакар — қарийб 274 млн доллар;
соя кунжараси ва шроти — 139 млн доллар;
шоколад маҳсулотлари — 93 млн доллар;
кунгабоқар ёғи — 60 млн доллардан ортиқ;
буғдой — 52 млн доллардан ортиқ.
Россия Ўзбекистонга озиқ-овқат етказиб берувчи энг йирик давлатлар орасида иккинчи ўринда туради.
Маълумотлар 18–20 ноябрь кунлари Тошкентда ўтказилаётган Россия агросаноат маҳсулотлари экспортчиларининг ишбилармонлик миссияси доирасида тақдим этилди.
Тадбирда Россиянинг 50 тадан ортиқ экспортчи компанияси иштирок этмоқда. Дастур доирасида Ўзбекистондаги импортчилар, дистрибьюторлар ва савдо корхоналари билан 200 тадан ортиқ ишбилармонлик учрашуви ўтказиш режалаштирилган.