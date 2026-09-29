https://sputniknews.uz/20260929/russia-uzbekistan-eksport-60821855.html
Россиянинг Ўзбекистонга қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти қарийб 1,5 баробарга ошди
Россиянинг Ўзбекистонга қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти қарийб 1,5 баробарга ошди
Sputnik Ўзбекистон
Россия 2026 йилнинг 8 ойида Ўзбекистонга 916 млн долларлик қарийб 930 минг тонна агросаноат маҳсулотлари етказиб берди. Экспорт ҳажми 46 фоизга ўсди, асосий маҳсулотлар шакар, соя шроти ва буғдой бўлди.
2026-09-29T14:18+0500
2026-09-29T14:18+0500
2026-09-29T14:18+0500
импорт
экспорт
қишлоқ хўжалиги
маҳсулот
савдо
россия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/19/39297710_0:248:3117:2001_1920x0_80_0_0_2f1fd3e5f229698c2ad603971800fcaf.jpg
ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. 2026 йил январь–август ойларида Россия Ўзбекистонга қарийб 930 минг тонна агросаноат маҳсулотлари етказиб берди. Уларнинг умумий қиймати 916 миллион долларга етди. Бу ҳақда "Агроэкспорт" матбуот хизмати хабар берди.Ўтган йилнинг шу даврига нисбатан экспорт ҳажми натурал кўринишда 46 фоизга, қиймат жиҳатидан 36 фоизга ошди.Саккиз ойлик натижа Россиядан Ўзбекистонга агросаноат маҳсулотлари етказиб бериш бўйича ҳам ҳажм, ҳам қиймат жиҳатидан рекорд бўлди.Ўзбекистон энг кўп қуйидаги маҳсулотларни харид қилди:Соя кунжараси ва шроти экспорти ҳам 59,6 минг тоннага кўпайди, қийматдаги ўсиш 119,5 миллион долларни ташкил қилди.Россиядан Ўзбекистонга агросаноат маҳсулотлари экспорти 2024 йилдан буён йилига 1 миллиард доллардан ошиб келмоқда. 2025 йилда эса ушбу кўрсаткич 1,2 миллиард доллардан ошган эди.
https://sputniknews.uz/20260610/rossiya-eoi-58251239.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/19/39297710_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_c7fa635ec169e7f304608e827fdc5a22.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
импорт, экспорт, қишлоқ хўжалиги, маҳсулот, савдо, россия, ўзбекистон
импорт, экспорт, қишлоқ хўжалиги, маҳсулот, савдо, россия, ўзбекистон
Россиянинг Ўзбекистонга қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти қарийб 1,5 баробарга ошди
Россиядан Ўзбекистонга агросаноат маҳсулотлари етказиб бериш 8 ойда 46 фоизга ошди. Экспорт ҳажми 930 минг тоннага яқинлашиб, рекорд кўрсаткичга етди
ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik.
2026 йил январь–август ойларида Россия Ўзбекистонга қарийб 930 минг тонна агросаноат маҳсулотлари етказиб берди. Уларнинг умумий қиймати 916 миллион долларга етди. Бу ҳақда "Агроэкспорт" матбуот хизмати хабар берди
.
Ўтган йилнинг шу даврига нисбатан экспорт ҳажми натурал кўринишда 46 фоизга, қиймат жиҳатидан 36 фоизга ошди.
Саккиз ойлик натижа Россиядан Ўзбекистонга агросаноат маҳсулотлари етказиб бериш бўйича ҳам ҳажм, ҳам қиймат жиҳатидан рекорд бўлди.
Ўзбекистон энг кўп қуйидаги маҳсулотларни харид қилди:
соя кунжараси ва шроти — 211 минг тонна;
буғдой — 71 минг тоннадан зиёд;
алкоголсиз ичимликлар — 41 минг тоннадан зиёд;
кунгабоқар ёғи — 31,5 минг тоннадан зиёд.
Экспорт ўсишининг асосий омилларидан бири шакар бўлди. Унинг етказиб берилиши ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 110,5 минг тоннага, қиймати эса 93,1 миллион долларга ошди.
Соя кунжараси ва шроти экспорти ҳам 59,6 минг тоннага кўпайди, қийматдаги ўсиш 119,5 миллион долларни ташкил қилди.
Россиядан Ўзбекистонга агросаноат маҳсулотлари экспорти 2024 йилдан буён йилига 1 миллиард доллардан ошиб келмоқда. 2025 йилда эса ушбу кўрсаткич 1,2 миллиард доллардан ошган эди.