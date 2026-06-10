Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260610/rossiya-eoi-58251239.html
Россия ЕОИИ мамлакатларига рекорд даражада агросаноат мажмуи маҳсулотларини етказиб берди
Россия ЕОИИ мамлакатларига рекорд даражада агросаноат мажмуи маҳсулотларини етказиб берди
Sputnik Ўзбекистон
Дон экинлари, сут ва гўшт маҳсулотлари етказиб беришнинг ўсишини таъминлади. 10.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-10T19:10+0500
2026-06-10T19:10+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
россия
еоии
қишлоқ хўжалиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45578408_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_360a22be54c32137bb29390770058f77.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. 2026 йилнинг биринчи чорагида Россия агросаноат мажмуи маҳсулотларини Евроосиё иқтисодий Иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларига экспорт қилиш бўйича рекорд ўрнатди.“Агроэкспорт” федерал маркази маълумотларига кўра, етказиб бериш қиймати 2,3 млрд доллардан ортиқ бўлган 3,6 млн тоннани ташкил этди. Бу 2025 йилнинг шу давридаги кўрсаткичларига нисбатан мос равишда 28 фоиз ва 22 фоизга юқори.Жорий йилнинг биринчи чорагида асосий харидорлар Қозоғистон (2,3 млн тоннадан зиёд), Беларусь (тахминан 890 минг тонна), Қирғизистон (220 минг тоннадан ортиқ), Арманистон (90 минг тоннадан кўпроқ) бўлди.Дон экинлари, сут ва гўшт маҳсулотлари етказиб беришнинг ўсишини таъминлади. Маккажўхори жўнатмаси 18,6 баравар — 6,4 минг тоннадан 119 минг тоннагача, буғдой — 3,2 баравар, 260 минг тоннадан 820 минг тоннагача кўпайди.Арпа етказиб бериш 40 фоизга, сули 25 баравар, маржумак (гречиха) 11 баравар, жавдар 1,7 баравар ошди. Сут маҳсулотларида сут ва қаймоқ туфайли ўсиш кузатилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260609/ozbekiston-rossiya-58222818.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45578408_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_bf663ecd96ad0027319f352e1545c0a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, россия, еоии, қишлоқ хўжалиги
иқтисод, россия, еоии, қишлоқ хўжалиги

Россия ЕОИИ мамлакатларига рекорд даражада агросаноат мажмуи маҳсулотларини етказиб берди

19:10 10.06.2026
© Sputnik / Игорь АгеенкоПшеничное поле
Пшеничное поле - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.06.2026
© Sputnik / Игорь Агеенко
Oбуна бўлиш
Дон экинлари, сут ва гўшт маҳсулотлари етказиб беришнинг ўсишини таъминлади.
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. 2026 йилнинг биринчи чорагида Россия агросаноат мажмуи маҳсулотларини Евроосиё иқтисодий Иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларига экспорт қилиш бўйича рекорд ўрнатди.
“Агроэкспорт” федерал маркази маълумотларига кўра, етказиб бериш қиймати 2,3 млрд доллардан ортиқ бўлган 3,6 млн тоннани ташкил этди. Бу 2025 йилнинг шу давридаги кўрсаткичларига нисбатан мос равишда 28 фоиз ва 22 фоизга юқори.
Жорий йилнинг биринчи чорагида асосий харидорлар Қозоғистон (2,3 млн тоннадан зиёд), Беларусь (тахминан 890 минг тонна), Қирғизистон (220 минг тоннадан ортиқ), Арманистон (90 минг тоннадан кўпроқ) бўлди.
Дон экинлари, сут ва гўшт маҳсулотлари етказиб беришнинг ўсишини таъминлади. Маккажўхори жўнатмаси 18,6 баравар — 6,4 минг тоннадан 119 минг тоннагача, буғдой — 3,2 баравар, 260 минг тоннадан 820 минг тоннагача кўпайди.
Арпа етказиб бериш 40 фоизга, сули 25 баравар, маржумак (гречиха) 11 баравар, жавдар 1,7 баравар ошди. Сут маҳсулотларида сут ва қаймоқ туфайли ўсиш кузатилмоқда.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Овощи на Центральном рынке - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.06.2026
Ўзбекистон ва Россия озиқ-овқат маҳсулотларини барқарор етказиб беришни муҳокама қилди
Кеча, 13:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0