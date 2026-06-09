Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260609/ozbekiston-rossiya-58222818.html
Ўзбекистон ва Россия озиқ-овқат маҳсулотларини барқарор етказиб беришни муҳокама қилди
Ўзбекистон ва Россия озиқ-овқат маҳсулотларини барқарор етказиб беришни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
2025 йилда қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларининг икки томонлама савдоси ҳажми 2,3 миллиард долларга етди. 09.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-09T13:02+0500
2026-06-09T13:02+0500
иқтисод
россия
ўзбекистон
озиқ-овқат
жамшид ходжаев
петербург халқаро иқтисодий форуми
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/10/47583297_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c02bb25e627cc510b6c0b515dce52ff.jpg
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Ўзбекистон ва Россия қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб беришни муҳокама қилди. Бу ҳақда бош вазир ўринбосари Жамшид Ходжаев маълум қилди.Петербург халқаро иқтисодий форуми доирасида Ходжаев Россия ҳукумати раисининг ўринбосари Дмитрий Патрушев билан учрашди. Учрашувда Россия қишлоқ хўжалиги вазири Оксана Лут ва инвестициялар, саноат ва савдо вазирининг ўринбосари Хуррам Тешабоев ҳам иштирок этди.Томонлар қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат хавфсизлиги соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантириш билан боғлиқ амалий масалаларни муҳокама қилди.Бош вазир ўринбосари Россия Ўзбекистоннинг ушбу соҳалардаги асосий ҳамкорларидан бири бўлиб қолаётганини таъкидлади. 2025 йилда қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларининг икки томонлама савдоси ҳажми 2,3 миллиард долларга етди, жорий йилнинг январ-март ойларида эса 500 миллион доллардан ошди.Музокараларда маҳсулотларни барқарор етказиб бериш, савдо, ветеринария ва фитосанитария ҳамкорлигини кенгайтириш, шунингдек, ижтимоий аҳамиятга эга товарлар ва хомашё импорти учун барқарор шароитларни сақлашга алоҳида эътибор қаратилди.Россия ҳукуматининг хабарига кўра, Дмитрий Патрушев Ўзбекистон ва Россия ўртасида турли йўналишларда ҳамкорликни янада ривожлантириш учун катта салоҳият мавжудлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20260605/eoii-58117955.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/10/47583297_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a19a526c83952a373889115f3a2e295c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, россия, ўзбекистон, озиқ-овқат, жамшид ходжаев, петербург халқаро иқтисодий форуми
иқтисод, россия, ўзбекистон, озиқ-овқат, жамшид ходжаев, петербург халқаро иқтисодий форуми

Ўзбекистон ва Россия озиқ-овқат маҳсулотларини барқарор етказиб беришни муҳокама қилди

13:02 09.06.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук / Медиабанкка ўтишОвощи на Центральном рынке
Овощи на Центральном рынке - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.06.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
2025 йилда қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларининг икки томонлама савдоси ҳажми 2,3 миллиард долларга етди.
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Ўзбекистон ва Россия қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб беришни муҳокама қилди. Бу ҳақда бош вазир ўринбосари Жамшид Ходжаев маълум қилди.
Петербург халқаро иқтисодий форуми доирасида Ходжаев Россия ҳукумати раисининг ўринбосари Дмитрий Патрушев билан учрашди. Учрашувда Россия қишлоқ хўжалиги вазири Оксана Лут ва инвестициялар, саноат ва савдо вазирининг ўринбосари Хуррам Тешабоев ҳам иштирок этди.
Томонлар қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат хавфсизлиги соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантириш билан боғлиқ амалий масалаларни муҳокама қилди.
Бош вазир ўринбосари Россия Ўзбекистоннинг ушбу соҳалардаги асосий ҳамкорларидан бири бўлиб қолаётганини таъкидлади. 2025 йилда қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларининг икки томонлама савдоси ҳажми 2,3 миллиард долларга етди, жорий йилнинг январ-март ойларида эса 500 миллион доллардан ошди.
Музокараларда маҳсулотларни барқарор етказиб бериш, савдо, ветеринария ва фитосанитария ҳамкорлигини кенгайтириш, шунингдек, ижтимоий аҳамиятга эга товарлар ва хомашё импорти учун барқарор шароитларни сақлашга алоҳида эътибор қаратилди.

“Биз учун қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ҳамкорлик ҳар икки мамлакат учун узоқ муддатли олдиндан маълум, ўзаро манфаат ва амалий бизнес ечимлари асосида ривожланишда давом этиши муҳим”, — дея ёзди Ходжаев “LinkedIn”даги саҳифасида.

Россия ҳукуматининг хабарига кўра, Дмитрий Патрушев Ўзбекистон ва Россия ўртасида турли йўналишларда ҳамкорликни янада ривожлантириш учун катта салоҳият мавжудлигини таъкидлади.
Сельхоз выставка, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Оверчук: бирон-бир бирлашманинг озиқ-овқат таъминоти бўйича ЕОИИ билан тенглашиши даргумон
5 Июн, 14:09
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0