https://sputniknews.uz/20260609/ozbekiston-rossiya-58222818.html
Ўзбекистон ва Россия озиқ-овқат маҳсулотларини барқарор етказиб беришни муҳокама қилди
Ўзбекистон ва Россия озиқ-овқат маҳсулотларини барқарор етказиб беришни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
2025 йилда қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларининг икки томонлама савдоси ҳажми 2,3 миллиард долларга етди. 09.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-09T13:02+0500
2026-06-09T13:02+0500
2026-06-09T13:02+0500
иқтисод
россия
ўзбекистон
озиқ-овқат
жамшид ходжаев
петербург халқаро иқтисодий форуми
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/10/47583297_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c02bb25e627cc510b6c0b515dce52ff.jpg
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Ўзбекистон ва Россия қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб беришни муҳокама қилди. Бу ҳақда бош вазир ўринбосари Жамшид Ходжаев маълум қилди.Петербург халқаро иқтисодий форуми доирасида Ходжаев Россия ҳукумати раисининг ўринбосари Дмитрий Патрушев билан учрашди. Учрашувда Россия қишлоқ хўжалиги вазири Оксана Лут ва инвестициялар, саноат ва савдо вазирининг ўринбосари Хуррам Тешабоев ҳам иштирок этди.Томонлар қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат хавфсизлиги соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантириш билан боғлиқ амалий масалаларни муҳокама қилди.Бош вазир ўринбосари Россия Ўзбекистоннинг ушбу соҳалардаги асосий ҳамкорларидан бири бўлиб қолаётганини таъкидлади. 2025 йилда қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларининг икки томонлама савдоси ҳажми 2,3 миллиард долларга етди, жорий йилнинг январ-март ойларида эса 500 миллион доллардан ошди.Музокараларда маҳсулотларни барқарор етказиб бериш, савдо, ветеринария ва фитосанитария ҳамкорлигини кенгайтириш, шунингдек, ижтимоий аҳамиятга эга товарлар ва хомашё импорти учун барқарор шароитларни сақлашга алоҳида эътибор қаратилди.Россия ҳукуматининг хабарига кўра, Дмитрий Патрушев Ўзбекистон ва Россия ўртасида турли йўналишларда ҳамкорликни янада ривожлантириш учун катта салоҳият мавжудлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20260605/eoii-58117955.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/10/47583297_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a19a526c83952a373889115f3a2e295c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, россия, ўзбекистон, озиқ-овқат, жамшид ходжаев, петербург халқаро иқтисодий форуми
иқтисод, россия, ўзбекистон, озиқ-овқат, жамшид ходжаев, петербург халқаро иқтисодий форуми
Ўзбекистон ва Россия озиқ-овқат маҳсулотларини барқарор етказиб беришни муҳокама қилди
2025 йилда қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларининг икки томонлама савдоси ҳажми 2,3 миллиард долларга етди.
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Ўзбекистон ва Россия қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб беришни муҳокама қилди. Бу ҳақда бош вазир ўринбосари Жамшид Ходжаев маълум қилди.
Петербург халқаро иқтисодий форуми доирасида Ходжаев Россия ҳукумати раисининг ўринбосари Дмитрий Патрушев билан учрашди. Учрашувда Россия қишлоқ хўжалиги вазири Оксана Лут ва инвестициялар, саноат ва савдо вазирининг ўринбосари Хуррам Тешабоев ҳам иштирок этди.
Томонлар қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат хавфсизлиги соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантириш билан боғлиқ амалий масалаларни муҳокама қилди.
Бош вазир ўринбосари Россия Ўзбекистоннинг ушбу соҳалардаги асосий ҳамкорларидан бири бўлиб қолаётганини таъкидлади. 2025 йилда қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларининг икки томонлама савдоси ҳажми 2,3 миллиард долларга етди, жорий йилнинг январ-март ойларида эса 500 миллион доллардан ошди.
Музокараларда маҳсулотларни барқарор етказиб бериш, савдо, ветеринария ва фитосанитария ҳамкорлигини кенгайтириш, шунингдек, ижтимоий аҳамиятга эга товарлар ва хомашё импорти учун барқарор шароитларни сақлашга алоҳида эътибор қаратилди.
“Биз учун қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ҳамкорлик ҳар икки мамлакат учун узоқ муддатли олдиндан маълум, ўзаро манфаат ва амалий бизнес ечимлари асосида ривожланишда давом этиши муҳим”, — дея ёзди Ходжаев “LinkedIn”даги саҳифасида.
Россия ҳукуматининг хабарига
кўра, Дмитрий Патрушев Ўзбекистон ва Россия ўртасида турли йўналишларда ҳамкорликни янада ривожлантириш учун катта салоҳият мавжудлигини таъкидлади.