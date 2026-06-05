Оверчук: бирон-бир бирлашманинг озиқ-овқат таъминоти бўйича ЕОИИ билан тенглашиши даргумон

ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Дунёдаги бирон-бир интеграция бирлашмасининг озиқ-овқат таъминоти бўйича Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан тенглашиши даргумон. Бу ҳақда Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук маълум қилди.Оверчукнинг таъкидлашича, ЕОИИ мамлакатлари дон, гўшт, парранда гўшти, сут, ўсимлик мойлари ва тухумларга бўлган озиқ-овқат эҳтиёжларини тўлиқ қоплайди.“2015 йилдан 2025 йилгача бўлган 10 йил ичида ЕОИИ мамлакатларида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши реал кўринишда деярли учдан бирга ўсди. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларнинг ўзаро савдоси 2,7 баравар ошди. Иттифоқдан экспорт 2,5 баравар ошди", - дея таъкидлади Россия бош вазири ўринбосари.
Иттифоқда асосий озиқ-овқат маҳсулотлари билан ўзини ўзи таъминлаш даражаси тахминан 94% ни ташкил қилади.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Дунёдаги бирон-бир интеграция бирлашмасининг озиқ-овқат таъминоти бўйича Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан тенглашиши даргумон. Бу ҳақда Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук маълум қилди.
“Иттифоқ ҳақида гапирганда, бугунги кунда асосий озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган ўзимизни ўзимиз таъминлаш даражаси 94% атрофида эканлигини тушуниш муҳимдир”, - деди у Петербург халқаро иқтисодий форумида нутқ сўзлаётиб.
Оверчукнинг таъкидлашича, ЕОИИ мамлакатлари дон, гўшт, парранда гўшти, сут, ўсимлик мойлари ва тухумларга бўлган озиқ-овқат эҳтиёжларини тўлиқ қоплайди.
“2015 йилдан 2025 йилгача бўлган 10 йил ичида ЕОИИ мамлакатларида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши реал кўринишда деярли учдан бирга ўсди. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларнинг ўзаро савдоси 2,7 баравар ошди. Иттифоқдан экспорт 2,5 баравар ошди", - дея таъкидлади Россия бош вазири ўринбосари.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.