Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Ўзбекистон ва Россия президентлари ПХИФ-2026 ялпи мажлисида иштирок этмоқда — жонли эфир
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260605/eoii-58117955.html
Оверчук: бирон-бир бирлашманинг озиқ-овқат таъминоти бўйича ЕОИИ билан тенглашиши даргумон
Оверчук: бирон-бир бирлашманинг озиқ-овқат таъминоти бўйича ЕОИИ билан тенглашиши даргумон
Sputnik Ўзбекистон
Иттифоқда асосий озиқ-овқат маҳсулотлари билан ўзини ўзи таъминлаш даражаси тахминан 94% ни ташкил қилади. 05.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-05T14:09+0500
2026-06-05T14:27+0500
ўзбекистон ва еоии
жамият
еоии
озиқ-овқат
петербург халқаро иқтисодий форуми
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/17/52173282_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_e8f0d2f1b2099ce806737c2b01b1c428.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Дунёдаги бирон-бир интеграция бирлашмасининг озиқ-овқат таъминоти бўйича Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан тенглашиши даргумон. Бу ҳақда Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук маълум қилди.Оверчукнинг таъкидлашича, ЕОИИ мамлакатлари дон, гўшт, парранда гўшти, сут, ўсимлик мойлари ва тухумларга бўлган озиқ-овқат эҳтиёжларини тўлиқ қоплайди.“2015 йилдан 2025 йилгача бўлган 10 йил ичида ЕОИИ мамлакатларида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши реал кўринишда деярли учдан бирга ўсди. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларнинг ўзаро савдоси 2,7 баравар ошди. Иттифоқдан экспорт 2,5 баравар ошди", - дея таъкидлади Россия бош вазири ўринбосари.
https://sputniknews.uz/20260503/eec-iofs-hamkorlik-57295962.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/17/52173282_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_3929200d00fa9d04ab8ab14e0b764aae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, еоии, озиқ-овқат, петербург халқаро иқтисодий форуми
жамият, еоии, озиқ-овқат, петербург халқаро иқтисодий форуми

Оверчук: бирон-бир бирлашманинг озиқ-овқат таъминоти бўйича ЕОИИ билан тенглашиши даргумон

14:09 05.06.2026 (янгиланди: 14:27 05.06.2026)
© Sputnik / Сергей СубботинСельхоз выставка, архивное фото
Сельхоз выставка, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
© Sputnik / Сергей Субботин
Oбуна бўлиш
Иттифоқда асосий озиқ-овқат маҳсулотлари билан ўзини ўзи таъминлаш даражаси тахминан 94% ни ташкил қилади.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Дунёдаги бирон-бир интеграция бирлашмасининг озиқ-овқат таъминоти бўйича Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан тенглашиши даргумон. Бу ҳақда Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук маълум қилди.

“Иттифоқ ҳақида гапирганда, бугунги кунда асосий озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган ўзимизни ўзимиз таъминлаш даражаси 94% атрофида эканлигини тушуниш муҳимдир”, - деди у Петербург халқаро иқтисодий форумида нутқ сўзлаётиб.

Оверчукнинг таъкидлашича, ЕОИИ мамлакатлари дон, гўшт, парранда гўшти, сут, ўсимлик мойлари ва тухумларга бўлган озиқ-овқат эҳтиёжларини тўлиқ қоплайди.
“2015 йилдан 2025 йилгача бўлган 10 йил ичида ЕОИИ мамлакатларида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши реал кўринишда деярли учдан бирга ўсди. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларнинг ўзаро савдоси 2,7 баравар ошди. Иттифоқдан экспорт 2,5 баравар ошди", - дея таъкидлади Россия бош вазири ўринбосари.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Гоар Барсегян, директор департамента развития интеграции ЕЭК - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.05.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕИК ва Ислом озиқ-овқат ташкилоти ҳамкорлиги қандай амалга оширилади?
3 Май, 18:04
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0